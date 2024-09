Monday, 9 September 2024, 18:33 HKT/SGT Share:

来源 HKTDC 首届「香港好物节」圆满结束 - 中小企业反应积极 全速筹办下届「好物节」

- 香港贸易发展局于8月举办了首届「香港好物节」,参与相关电商平台话题页及官网总浏览人次逾9,000万,反应热烈

- 港商透过「香港好物节」除了提升品牌知名度,还得到宝贵实战机会及实务操作经验,活动期间收到不少潜在客户的查询和订单

- 「香港好物节」联同多位达人进行互动推广,包括30多位内地知名主播在内地3大电商平台,为60多个品牌举行超过30场直播带货,其中以食品及滋补养生类的产品尤其受追捧,反映内地消费者对港商旗下品牌及产品充满信心

- 现正积极筹备下届「香港好物节」,为更多中小企业进军内地电商平台作好准备 香港, 2024年9月9日 - (亚太商讯) — 由香港特别行政区政府全力支持,香港贸易发展局(香港贸发局)倾力打造的首届「香港好物节」日前圆满结束,参与相关电商平台话题页及官网总浏览人次逾9,000万,反应热烈。香港贸发局正积极准备下届「香港好物节」,为更多港商进军内地电商平台作好准备。 香港特别行政区商务及经济发展局局长丘应桦表示:「全球电商业务发展迅速,其中内地连续11年成为全球第一大网络零售市场,成为港商拓展业务的重要引擎。政府在《2023年施政报告》提出多项措施,积极推动和协助中小企业拓展电商业务,抓紧市场机遇。我们乐见首届『香港好物节』反应热烈,获得业界踊跃支持,亦成功带动氛围,鼓励更多中小企业参与电商业务。政府会继续透过不同政策支援中小企业,例如『中小企业市场推广基金』及『电商易』等,鼓励他们升级转型,开拓电商业务,推动多元和新质生产力发展。 」 香港贸发局助理总裁梁国浩表示:「首届『香港好物节』圆满结束,不仅为香港企业提供一个实战的舞台,让他们在真实的市场环境中掌握电商经营之道,更大大提升品牌知名度,为他们未来在内地电商领域的发展奠定坚实的基础。今次举办『香港好物节』期间,我们收到不少中小企业表示有意继续参与,可见香港中小企业对电商市场的浓厚兴趣和内地市场的巨大潜力,增添我们再次筹办的信心。」 香港贸发局于横跨整个8月的「香港好物节」,由香港特区政府财政司司长陈茂波及各界明星领头宣传,更有人气主播、网红达人等为活动宣传站台,通过小红书、抖音、淘宝及京东等不同渠道投放广告,吸引目标消费群关注并浏览官网,再引流至港商网店。 了解内地市场需要 学懂直播带货技巧 今次有中小企业初尝在内地直播带货,例如代理韩国护肤美妆品Gold Energy Snail Synergy的万滙拓展有限公司,首次试用京东直播平台,「手续都有些繁琐,幸好有贸发局帮忙。」经理梁文灏说。作为新手的他每次观看直播,也能了解内地主播的表达风格、学会电商术语及折扣方法等,「例如香港常用『买二送一』,内地则有『到手价』」─我本身都不懂的」。他提到销售护肤美妆品的一大成功关键是消费者身处的地区,「(内地)南部、中部、北部天气不同,消费者对护肤品的需要也不同」。今次拣选跟品牌合作的刚好都是北部地区的主播,北部、中部顾客亦居多,他未来会多研究地区和时节因素,如何影响顾客的购买慾。 经营盏记卖燕窝海味的君政国际有限公司,在2020年新冠疫情时,开始转型发展内地网购生意,亦曾聘请网红直播带货,但始终预算有限,要找到合适的主播有困难,该公司负责人卢少卿说:「今次贸发局介绍的,是顶级的主播。」他回想今次在天猫、抖音举行的6场主播活动,「有两场在天猫的直播做得非常好,录得30万人民币的收入,销售成绩让我喜出望外」。 同样取得好成绩的,有卖巨浪大切薯片等食品的侨丰行有限公司。行政总裁黄伟鸿博士表示,公司过去一直在京东出售货品,到了8月参加「香港好物节」,「比较1至7月平均订单数字,8月订单增加了135倍」,反映「香港好物节」期间的宣传活动非常成功。他希望好物节可以再次举办,延续活动气势。他亦鼓励其他中小企业发展内地电商市场时,不妨参加「香港好物节」以获取经验。 人气推广成功引流增曝光 「香港好物节」活动内容多元,不仅有话题讨论,更有达人引领、粉丝互动、活动抽奖等,线上线下联动,消费者反应热烈,「香港好物节」话题单在小红书平台上录得超过1,000万次曝光。 线上线下联动方面,是次「香港好物节」联同多位达人进行互动推广,包括邀请陈豪、陈凯琳、马国明、胡可等明星达人,为活动打气,同时邀请30多位内地知名主播,如李佳琦、陈洁kiki在内地大型电商平台,为60多个品牌举行超过30场直播带货,用不同方式「高效种草」,加大推广力度提升品牌知名度。另外,达人以线下「city walk」的形式,展现了香港的文化习俗、特色食品、城市街景等,吸引众多达人及网民讨论。在推广过程中,食品及滋补养生类产品尤其受追捧,反映内地消费者对港货的信誉和质量保证充满信心。 「香港好物节」是配合《2023年施政报告》协助香港中小企业拓展内地电商业务的措施,以「上新生活,香港甄选」为活动口号,「上新生活」是新上架的意思,也有为生活带来新物品、增添新意的美好愿望;「香港甄选」正好表达为消费者提供精挑细选的香港优质商品。 首届「香港好物节」匯聚超过230个品牌,有500多款的超值好物,涵盖六个主要类别,包括服装配饰、个护化妆、生活家品、食品饮料、数码潮玩、滋补健康,覆盖消费者生活各方面需要,旨在帮助港商把握内地电商平台的丰富客源和流量,提升港商旗下产品及品牌在内地的知名度,以群聚效应扩大宣传效果,并为他们提供实战机会,利用电商平台开拓内地市场。 「香港好物节」网页:https://bit.ly/4fR29cl。 图片下载︰https://bit.ly/4dUZvBd 「香港好物节」邀请到多名内地人气直播主助阵,举办多场直播带货活动,反应十分踊跃。 香港贸发局举办首届「香港好物节」,参与相关电商平台话题页及官网总浏览人次逾9,000万 香港特别行政区政府财政司司长陈茂波现身「香港好物节」宣传片以示对活动的支持。 传媒查询 新闻界如有查询,请联络: 圆通财经公关:

吴兆伦 电话:(852) 2584 4357 电邮:sunny.sl.ng@hktdc.org 香港贸发局新闻中心︰http://mediaroom.hktdc.com/tc 香港贸易发展局 香港贸易发展局(香港贸发局)是于1966年成立的法定机构,负责促进、协助和发展香港贸易。贸发局在世界各地设有50个办事处,其中13个设于中国内地,致力推广本港作为双向环球投资及商业枢纽。 香港贸发局通过举办国际展览会、会议及商贸考察团,为企业(尤其是中小企业)开拓内地和环球市场的机遇。香港贸发局亦通过研究报告和数码资讯平台,提供最新的市场分析和产品资讯。有关香港贸发局的其他资讯,请浏览www.hktdc.com/aboutus/tc。



