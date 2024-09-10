

- 香港贸易发展局于8月举办了首届「香港好物节」，参与相关电商平台话题页及官网总浏览人次逾9,000万，反应热烈

- 港商透过「香港好物节」除了提升品牌知名度，还得到宝贵实战机会及实务操作经验，活动期间收到不少潜在客户的查询和订单

- 「香港好物节」联同多位达人进行互动推广，包括30多位内地知名主播在内地3大电商平台，为60多个品牌举行超过30场直播带货，其中以食品及滋补养生类的产品尤其受追捧，反映内地消费者对港商旗下品牌及产品充满信心

- 现正积极筹备下届「香港好物节」，为更多中小企业进军内地电商平台作好准备 香港, 2024年9月9日 - (亚太商讯) — 由香港特别行政区政府全力支持，香港贸易发展局（香港贸发局）倾力打造的首届「香港好物节」日前圆满结束，参与相关电商平台话题页及官网总浏览人次逾9,000万，反应热烈。香港贸发局正积极准备下届「香港好物节」，为更多港商进军内地电商平台作好准备。 香港特别行政区商务及经济发展局局长丘应桦表示：「全球电商业务发展迅速，其中内地连续11年成为全球第一大网络零售市场，成为港商拓展业务的重要引擎。政府在《2023年施政报告》提出多项措施，积极推动和协助中小企业拓展电商业务，抓紧市场机遇。我们乐见首届『香港好物节』反应热烈，获得业界踊跃支持，亦成功带动氛围，鼓励更多中小企业参与电商业务。政府会继续透过不同政策支援中小企业，例如『中小企业市场推广基金』及『电商易』等，鼓励他们升级转型，开拓电商业务，推动多元和新质生产力发展。 」 香港贸发局助理总裁梁国浩表示：「首届『香港好物节』圆满结束，不仅为香港企业提供一个实战的舞台，让他们在真实的市场环境中掌握电商经营之道，更大大提升品牌知名度，为他们未来在内地电商领域的发展奠定坚实的基础。今次举办『香港好物节』期间，我们收到不少中小企业表示有意继续参与，可见香港中小企业对电商市场的浓厚兴趣和内地市场的巨大潜力，增添我们再次筹办的信心。」 香港贸发局于横跨整个8月的「香港好物节」，由香港特区政府财政司司长陈茂波及各界明星领头宣传，更有人气主播、网红达人等为活动宣传站台，通过小红书、抖音、淘宝及京东等不同渠道投放广告，吸引目标消费群关注并浏览官网，再引流至港商网店。 了解内地市场需要 学懂直播带货技巧 今次有中小企业初尝在内地直播带货，例如代理韩国护肤美妆品Gold Energy Snail Synergy的万滙拓展有限公司，首次试用京东直播平台，「手续都有些繁琐，幸好有贸发局帮忙。」经理梁文灏说。作为新手的他每次观看直播，也能了解内地主播的表达风格、学会电商术语及折扣方法等，「例如香港常用『买二送一』，内地则有『到手价』」─我本身都不懂的」。他提到销售护肤美妆品的一大成功关键是消费者身处的地区，「（内地）南部、中部、北部天气不同，消费者对护肤品的需要也不同」。今次拣选跟品牌合作的刚好都是北部地区的主播，北部、中部顾客亦居多，他未来会多研究地区和时节因素，如何影响顾客的购买慾。 经营盏记卖燕窝海味的君政国际有限公司，在2020年新冠疫情时，开始转型发展内地网购生意，亦曾聘请网红直播带货，但始终预算有限，要找到合适的主播有困难，该公司负责人卢少卿说：「今次贸发局介绍的，是顶级的主播。」他回想今次在天猫、抖音举行的6场主播活动，「有两场在天猫的直播做得非常好，录得30万人民币的收入，销售成绩让我喜出望外」。 同样取得好成绩的，有卖巨浪大切薯片等食品的侨丰行有限公司。行政总裁黄伟鸿博士表示，公司过去一直在京东出售货品，到了8月参加「香港好物节」，「比较1至7月平均订单数字，8月订单增加了135倍」，反映「香港好物节」期间的宣传活动非常成功。他希望好物节可以再次举办，延续活动气势。他亦鼓励其他中小企业发展内地电商市场时，不妨参加「香港好物节」以获取经验。 人气推广成功引流增曝光 「香港好物节」活动内容多元，不仅有话题讨论，更有达人引领、粉丝互动、活动抽奖等，线上线下联动，消费者反应热烈，「香港好物节」话题单在小红书平台上录得超过1,000万次曝光。 线上线下联动方面，是次「香港好物节」联同多位达人进行互动推广，包括邀请陈豪、陈凯琳、马国明、胡可等明星达人，为活动打气，同时邀请30多位内地知名主播，如李佳琦、陈洁kiki在内地大型电商平台，为60多个品牌举行超过30场直播带货，用不同方式「高效种草」，加大推广力度提升品牌知名度。另外，达人以线下「city walk」的形式，展现了香港的文化习俗、特色食品、城市街景等，吸引众多达人及网民讨论。在推广过程中，食品及滋补养生类产品尤其受追捧，反映内地消费者对港货的信誉和质量保证充满信心。 「香港好物节」是配合《2023年施政报告》协助香港中小企业拓展内地电商业务的措施，以「上新生活，香港甄选」为活动口号，「上新生活」是新上架的意思，也有为生活带来新物品、增添新意的美好愿望；「香港甄选」正好表达为消费者提供精挑细选的香港优质商品。 首届「香港好物节」匯聚超过230个品牌，有500多款的超值好物，涵盖六个主要类别，包括服装配饰、个护化妆、生活家品、食品饮料、数码潮玩、滋补健康，覆盖消费者生活各方面需要，旨在帮助港商把握内地电商平台的丰富客源和流量，提升港商旗下产品及品牌在内地的知名度，以群聚效应扩大宣传效果，并为他们提供实战机会，利用电商平台开拓内地市场。 「香港好物节」网页：https://bit.ly/4fR29cl。 图片下载︰https://bit.ly/4dUZvBd 「香港好物节」邀请到多名内地人气直播主助阵，举办多场直播带货活动，反应十分踊跃。 香港贸发局举办首届「香港好物节」，参与相关电商平台话题页及官网总浏览人次逾9,000万 香港特别行政区政府财政司司长陈茂波现身「香港好物节」宣传片以示对活动的支持。 传媒查询 新闻界如有查询，请联络： 圆通财经公关：

姚家楹 电话：(852) 3428 5690 电邮：ayiu@yuantung.com.hk

梁婉彤 电话：(852) 3428 2361 电邮：tleung@yuantung.com.hk 香港贸易发展局传讯及公共事务部：

黄家欣 电话：(852) 2584 4524 电邮：katy.ky.wong@hktdc.org

吴兆伦 电话：(852) 2584 4357 电邮：sunny.sl.ng@hktdc.org 香港贸发局新闻中心︰http://mediaroom.hktdc.com/tc 香港贸易发展局 香港贸易发展局(香港贸发局)是于1966年成立的法定机构，负责促进、协助和发展香港贸易。贸发局在世界各地设有50个办事处，其中13个设于中国内地，致力推广本港作为双向环球投资及商业枢纽。 香港贸发局通过举办国际展览会、会议及商贸考察团，为企业(尤其是中小企业)开拓内地和环球市场的机遇。香港贸发局亦通过研究报告和数码资讯平台，提供最新的市场分析和产品资讯。有关香港贸发局的其他资讯，请浏览www.hktdc.com/aboutus/tc。



话题 Press release summary



部门 展会, 消费者, 食品, 化妆品, 美容/护肤

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

