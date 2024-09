国泰君安国际荣获2024年度“债券通”多项殊荣 彰显互联互通业务实力

Friday, 6 September 2024, 15:16 HKT/SGT Share:

香港, 2024年9月6日 - (亚太商讯) — 国泰君安国际控股有限公司(“国泰君安国际”、“公司”或“集团”,股份代号:1788.HK)宣布,在债券通有限公司2024年度债券通优秀参与机构及个人评选中,国泰君安国际荣获了"一级市场创新机构(承销商)"奖项,子公司国泰君安金融产品有限公司及其员工朱一彦分别荣获"北向通优秀投资者(投资银行类)"、"北向通优秀个人"奖项,凸显了公司在债券通(北向通)业务各个领域的卓越表现和重要贡献。 作为最早扎根香港的中资券商之一,国泰君安国际一直以来高度重视并积极参与中国内地与香港地区资本市场互联互通的各项政策措施。债券通(北向通)于2017年推出后,国泰君安国际作为早期合资格参与者之一,不断发掘和服务境外客户北向投资中国内地债券市场的需求,在债券通(北向通)业务中发挥了联接客户、活跃交易的重要作用。 公司凭借专业的跨境服务能力和丰富的市场经验,成功在这一重要的金融互联互通举措中脱颖而出。这些奖项不仅是对国泰君安国际在债券通(北向通)业务实力上的认可,更肯定了公司在助力中国内地和香港地区金融市场深度融合、中国资本市场开放和国际化进程中的积极作为和重要贡献。随着中国金融市场的进一步开放,国泰君安国际将继续发挥优势,凭借杰出的跨境金融服务能力与经验积极开拓境外投资者对中国内地金融市场的投资需求,为投资者提供更全面、优质的服务。 关于债券通“北向通” 债券通"北向通"于2017年7月3日正式启动运行。作为中国内地与香港债券市场互联互通机制的先行者,"北向通"为境外投资者提供了便捷、高效的投资渠道,使其能够直接进入中国内地银行间债券市场。这一机制不仅简化了境外投资者参与中国债券市场的流程,还显著提升了投资效率。"北向通"的实施标志着中国债券市场开放的重要一步,为推动人民币资产的全球吸引力和中国债券市场的国际化进程做出了重要贡献,同时也满足了国际投资者对人民币资产配置的需求。 – 完 –



