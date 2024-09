Thursday, 5 September 2024, 10:43 HKT/SGT Share:

来源 CBL INTERNATIONAL LIMITED 万利集团发布2024年中期业绩并举办线上发布会

吉隆坡, 2024年9月5日 - (亚太商讯) - 万利集团(以下简称「万利」或「集团」)(美国纳斯达克交易所代码:BANL)亚太地区知名的燃油供应服务商,今天公布将于2024年9月12日(星期四)向美国证券交易委员会提交截至2024年6月30日的2024年中期业绩。 万利集团将于香港标准时间2024年9月13日(星期五)上午10时举行或美国东部时间2024年9月12日(星期四)晚上10时举行「2024年中期业绩发布会」线上发布会。在发布会上,公司管理层将讨论集团的商业策略和最新发展情况。 出席公司管理层: 谢威廉先生 – 主席兼行政总裁

赵承忠先生 – 首席财务总监

赵慧女士 – 投资者关系及公共关系总监 发布会现已接受登记。我们诚邀分析师和投资者通过以下连结进行登记: https://webcast.roadshowchina.cn/SHMrSGhud1hrRTZTNmRkZ0dMb09Hdz09 - 完 - 关于万利集团 万利集团成立于2015年,以CBL International Limited(纳斯达克:BANL)在纳斯达克股票市场上市。我们致力于为客户提供一站式燃油供应服务,被业内称为燃油供应服务商。截至2024年8月28日,我们主要通过当地实体供应商为船舶提供燃油加注服务,遍布比利时、中国、香港、印度、日本、韩国、马来西亚、毛里裘斯、巴拿马、菲律宾、新加坡、台湾、泰国、土耳其和越南,共覆盖超过60个港口。 集团积极推动可持续燃料,并已取得ISCC EU和ISCC Plus认证。 如欲了解更多资讯,请到集团网站 https://www.banle-intl.com 浏览。 传媒垂询 CBL International Limited

电邮:investors@banle-intl.com 纵横财经公关顾问有限公司

郑松雪 电话:(852) 2864 4834

欧阳蔚雯 电话:(852) 2114 4913

电邮: sprg_cbl@sprg.com.hk



