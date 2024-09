Wednesday, 4 September 2024, 23:00 HKT/SGT Share: 老铺黄金首启2024年中期业绩说明会 - 聚焦品牌战略定位,开创行业市场新高!

香港, 2024年9月4日 - (亚太商讯) — 2024年9月3日,老铺黄金(股份代号:6181)在北京东方君悦大酒店举办2024年上半年业绩说明会,这是老铺黄金登陆资本市场后第一次大型交流活动,吸引了三百余位境内外投资者、分析师的积极参与和广泛关注。老铺黄金执行董事兼副总经理冯建军先生及副总经理、财务总监李佳女士就公司2024年上半年业务回顾及展望、主要经营业绩和财务数据进行了详细介绍。同时,老铺黄金董事长、总经理和研发总监徐高明及管理层就投资者普遍关心的问题进行了解答。 今年上半年,老铺黄金实现营业收入35.20亿元,同比增长148.3%;实现净利润5.88亿元,同比增长199%。继2023年业绩大幅增长之后,老铺黄金在2024年上半年业绩再创新高。 在消费市场面临着深刻变化的当下,老铺黄金聚焦品牌战略定位,凭借在品牌定位、产品品质、渠道布局和线下门店场景上显著的差异化竞争优势,老铺黄金持续保持超越行业的强劲增长势头,开创了行业市场新高! 恪守高端品牌定位,品牌影响力持续扩大 老铺黄金是经中国黄金协会认证的“我国率先推广「古法黄金」概念的品牌,也是中国古法手工金器专业第一品牌”。老铺黄金坚持战略聚焦,凭借多年的市场积累,在市场已形成了显著的品牌溢价能力,尤其在高净值人群中,已具足显著高的品牌认可度。 坚持产品持续优化、推新迭代,始终引领行业产品市场趋势 老铺黄金拥有一整支创新能力强、专注且专业的研发团队,老铺黄金经过多年的产品定位专注,并持续生产加工工艺革新,在行业内首创「足金镶嵌钻石」产品和「金胎烧蓝」产品。在公司文化和研发创新机制的保障下,持续研发出合符市场消费趋势和时代时尚审美的经典产品,强力支持品牌营收的持续增长。 国内门店优化、新店拓展稳步推进 公司的门店数量稳步扩张,对比2023年同期,老铺黄金新增的6家门店位于广州太古汇、南京德基广场、杭州万象城、北京国贸商城、天津万象城和香港尖沙咀广东道等核心商圈。2024年3月31日,老铺黄金在香港尖沙咀广东道开设的旗舰店盛大启幕,这座位于海港城对面的三层街边门店建筑面积逾1,000平米,是老铺黄金目前面积最大的单体门店,也是公司探寻大店商业模式和推进国际化进程中的重要一步。 单店店效快速提升 老铺黄金的店效快速提升。2024年上半年,老铺黄金的同店销售增长超过100%,门店店均收入超过2023年全年水平。根据弗若斯特沙利文的资料,老铺黄金以中国内地单店平均收入在2024年上半年度于行业收入排名第一。在上半年黄金消费整体表现不佳的大背景下,老铺黄金的门店却因经常排起消费长队而在社会受到热议。 未来,老铺黄金将恪守高端品牌定位,坚持「品牌国际化和市场全球化」的市场战略,不断强大品牌市场影响,持续产品研发创新和工艺革新,不断推进产品升级迭代,致力打造具足中国经典文化价值和国际竞争力的中国高端黄金珠宝品牌,开创行业一个新的时代!



