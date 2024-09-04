喆丽全球部署 把握K-beauty新机遇

香港, 2024年9月4日 - (亚太商讯) — 为全球市场搜罗来自亚洲的优质美容及生活时尚产品的全球电商平台喆丽控股（02209.HK）上周五公布上半年业绩，收益1.63亿美元，按年增加80.2%；纯利1,111万美元，大幅增长6.1倍。美容产品（尤其是韩国美容（K-Beauty）产品）的出色表现使其成为收益增长的主要驱动力。期内，美容产品贡献集团约91.4%的收益，较去年底80.6%上升超过10个个百分点。由于K-beauty受全球欢迎，集团的全球部署料继续受惠相关产品的增长势头，前景可期。

喆丽控股旗下主要有三个平台，分别是企业对消费者（B2C）的YesStyle平台和企业对企业（B2B）的AsianBeautyWholesale平台，两个平台主要售卖时装及美容产品。YesAsia平台及线下B2B销售渠道，主要售卖娱乐产品。

上半年，YesStyle 收益上升 75.1%至 1.25亿美元，并跻身多个主要海外市场（包括美国、英国、加拿大、澳洲、法国、德国、意大利及西班牙）亚洲美容产品网站访问量之首。AsianBeautyWholesale亦快速增长，收益上涨112.1%至3,700万美元，其客户数量、订单数量及平均订单金额分别增长约8.4%、50.1%及41.3%。两大电子商务业务的迅速增长，有赖其不断扩展的亚洲美容产品品牌组合，哲目前是466个韩国美容品牌全球B2C及B2B渠道的授权经销商。

欧洲市场增长超过美国

按地区而言，集团的欧洲市场增长强劲，收益增长超过美国。上半年，欧盟的收益录得约114.1%的三位数增长率，贡献了集团约30.5%的收益。美国市场约占集团业务的35.4%，录得两位数增长率，约为42.4%。而拉丁美洲和中东地区，尤其是沙特阿拉伯及阿拉伯联合酋长国亦表现出强劲的增长势头。

K-Beauty未来十年增长强劲

全球市场而言，K-Beauty产品料于美国及欧洲市场持续增长。韩国化妆品于美国市场实现非凡的里程碑，于今年首四个月在美国进口化妆品所占市场份额超过法国美容产品。根据美国国际贸易委员会（USITC）的数据，韩国首次于美国进口化妆品市场份额中拔得头筹，占市场份额20.1%，价值4.77亿美元，其取代了传统的全球化妆品领导者法国，后者以4.59亿美元位居第二，占市场份额19.3%。

K-Beauty预计将于美国市场持续流行，于2023年至2032年期间，北美K-Beauty产品市场预计将有约10%的复合年增长率，收益将增至99亿美元。同样，欧洲K-beauty产品市场规模于同期的复合年增长率将达9.48%，到2032年，其收益预计将增长至 56亿美元。

有见客户的地域分布日益广泛，集团一直积极在世界范围招募网红，于彼等各自市场开展社交媒体营销活动，并投资建设多个语言版本的网站。目前YesStyle提供了多种语言选择，包括中文、英文、法文、德文、西班牙文、意大利文及荷兰文，并于上月添加阿拉伯文的选项。同时，集团于Instagram、TikTok及YouTube等多个平台上，与韩国K-Beauty产品目标客户群体具相同特征的网红合作。集团不仅透过此举巩固其于B2C平台的市场领导地位，亦能以具成本效益的方式提升其全球曝光率，增长前景得到保障，前景值得看好。

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