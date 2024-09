Wednesday, 4 September 2024, 15:25 HKT/SGT Share: Web3.0引互联网社交变革 国美金融科技乘“通通AI社交”东风

香港, 2024年9月4日 - (亚太商讯) — 8月30日,国美金融科技(628.HK)发布中期业绩。截至2024年6月30日,集团收入大幅增长53.5%至6,080万元,税前溢利增长至3,360万元,涨幅高达860%。中期业绩利好的态势下,国美金融科技同步官宣开启战略升级,并计划更名为“通通AI社交集团”。 当下,互联网已经成为大众生活中不可缺少的核心,随着AI等前沿技术的不断发展,Web3.0愈发从概念成为触手可及的现实。在区块链技术的驱动下,去中心化的Web3.0正在成为一场颠覆世界的技术革命。在这样的环境下,有着长期金融科技积累的国美金融科技着眼未来,积极行动,推动自身业务升级。 此前,国美金融科技发布公告,阐述公司计划收购新项目标的,丰富公司的产品及服务;同时进行品牌升级,将公司名称更改为“通通AI社交集团”。相关战略动作意味着国美金融科技向综合互联网平台业务落下关键一子,官宣其在互联网新兴产业的布局。 消息面上,市场对国美金融科技本次业务收购及更名事宜持乐观态度。香港Now财经台8月28日发布专题报道《向转型头炮!国美金融改名股价狂飙》,提及国美金融科技公布改名及关联交易,当日午后抽升,最终以全日高位收市,劲升近23%,报0.3元,成交较过去百日平均增加9倍,涉资约110万元。 此外,9月2日,阿思达克财经发布股票评论专栏文章指出,自国美金融科技发布盈喜后,股价一路走高,截至8月30日涨幅达28.44%,消息面上利好事项不断。有理由相信,通过持续发展“科技+金融”综合服务业务,同时注入新业务保持增长策略,可引领该集团稳步发展,股份值得中长线配置。 事实上,国美金融科技业务战略升级的规划早就初见端倪。早在今年5月,国美金融科技就已举办项目发布会,宣布收购游戏开发及发行公司CashBox Group,该公司2023年业绩达到2.3亿元,较22年增长300%,凸显了其卓越的运营能力,值得一提的是,该成绩是上市公司收入的3倍。CashBox的财务报表将于下半年并入公司的财务报表,使上市公司2024年全年业绩的提升幅度获得更大的想像空间。‘ 收购事宜方面,据悉,上市公司本次拟关联交易标的集团公司立衡公司旗下拥有多款互联网社交平台产品,并已陆续进入测试阶段,有望在明年春节前正式上线,目前公司正在充分征集各方意见并对产品性能作持续改进。 未来,凭藉国美金融科技在金融科技领域的发展和积累,在本次引入互联网技术相关组成后,国美即将成型的“通通AI社交平台”将引入前沿的AI技术,在过去兴趣社交场景的基础之上,经由AI技术驱动社交工具并产生新的玩法,并进而衍生出更丰富的交易场景,进而打造“社交+商业”的新新商业模式,让交易程序更便捷,也让交易机会更触手可及。 通过国美原有的线上线下资源,技术积累以及客群数据的综合赋能、“通通社交平台”将打破传统互联网生态的界限,做到场景互通、流量互通和价值互通、在Web3.0驱动下的未来数字生活中打通社交和商业的链接,并打造一个全新的国美数字生态。 从收购CashBox并实现公司战略升级的首战告捷,到本次国美金融科技新一轮战略收购动作,以及上市公司的更名,皆展现国美对新世代和新行业机遇的精准把握,和积极求变打造新生态产品的坚定决心。多重技术和资源加持,“通通”平台未来的发展潜力可谓深远;国美未来的在相关领域的拓展空间之广阔也值得期待。



话题 Press release summary



部门 金融, 数字

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

Aug 28, 2024 19:15 HKT/SGT 国美战略升级巨幕开启:“通通AI社交集团”重磅登场 Copyright © 2024 ACN Newswire - Asia Corporate News Network 顶部 | 关于我们 | 服务 | 合作伙伴 | 联系人 | 隐私权政策 | 使用条款 | RSS 美国: +1 214 890 4418 | 北京: +86 400 879 3881 | 香港: +852 8192 4922 | 新加坡: +65 6549 7068 | 东京: +81 3 6859 8575

   