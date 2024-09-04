环抱「碳中和」BDO 环境、社会及管治大奖2024现正接受报名

香港, 2024年9月4日 - (亚太商讯) — 全球第五大会计及咨询网络BDO今年举办第六届BDO 环境、社会及管治大奖。BDO 环境、社会及管治大奖2024现已接受报名，报名截止日期为香港时间2024年9月30日，23时59分。以环抱「碳中和」为主题，旨在鼓励香港上市公司参与，一同展示其实践减碳排放的承诺。一如既往，BDO 环境、社会及管治大奖设有独立评审小组对参赛企业进行审查和评估，并选出最终获奖企业。而有见近年上市公司的ESG报告水平有所提升，BDO亦希望进一步提高奖项的认受性，因此今年特意委聘一间独立的专业机构对参选企业进行前期筛选。

BDO 环境、社会及管治大奖

BDO 环境、社会及管治大奖为表扬于环境、社会及管治（ESG）范畴上表现突出并有正面影响的香港联合交易所上市公司而设。BDO 于 2018 年举办首届 BDO ESG 大奖，是香港首个ESG大奖，鼓励企业更加关注社会责任，并强调将可持续发展纳入业务模式的重要性。

「碳中和」主题大奖

今年的主题大奖将继续聚焦表扬于「碳中和」方面体现最佳实践的上市公司。得奖公司需于年内在绝对数量和强度方面实现最大减碳排量，并于本年度推出长远而有效显著降低企业碳排放量的减排措施，并具有最佳的长远愿景及实行计划以达到「净零排放」。

奖项类别

作为业界知名的可持续发展倡导者，BDO 致力为非H股上市公司及中国企业H股公司提供一系列多元化的奖项类别，以表彰在ESG方面表现杰出的企业。

- ESG 最佳表现大奖

- 最佳 ESG 报告大奖

- ESG年度大奖

- ESG突出表现大奖 — H股公司*

- 主题大奖

BDO不断推动ESG最佳实践

BDO 一直以来均为可持续发展倡导者，不但将 ESG 元素纳入BDO各事务所的营运模式，而且亦致力协助企业编写 ESG 报告和进行风险管理。

立信德豪董事兼风险咨询服务总监郑文汉表示：「随着人们越渐意识到现代发展对环境所造成的影响，商界同样意识到有需要改变其思维和行为模式。来到第六届BDO 环境、社会及管治大奖,我们观察到越来越多香港企业推行ESG相关措施，并将ESG原则和气候变化融入其业务策略。」

郑文汉总结：「我们明白实现碳中和不仅是一个目标，而是必需的。企业在塑造未来中发挥着关键的作用，因此，今年『碳中和』再度成为我们的主题大奖。对负责任的企业来而言，守护和确保全人类共享的可持续未来是一项重要的使命。借着BDO 环境、社会及管治大奖，我们希望对那些为实现这使命而采取重大举措、承诺造就更环保、更能应对气候变化的世界之企业，予以肯定和赞赏。」

*為香港聯合交易所中國企業H股公司名單上的上市公司

-完-

编辑垂注 有关香港立信德豪会计师事务所有限公司 (BDO Limited) 香港立信德豪会计师事务所有限公司是BDO会计师事务所国际网络的香港成员所。BDO国际网络遍布全球166个国家及地区，透过逾1,770多个办事处及超过115,600多名专业人员，在世界各地提供财务咨询服务。立信德豪自1981年在香港成立，致力透过全面的专业服务协助企业成长。专业服务包括审计服务、风险咨询服务、专项咨询服务及税务服务。有关详情，可参阅网站www.bdo.com.hk。 查询联络 卢瑞燕

立信德豪市场部高级经理及部门主管

香港 刘玉娟

立信德豪市场部高级经理

香港 纵横财经公关顾问有限公司

李惠儿 李希彤 电话 +852 2218 3042

手提 +852 9613 5175

salalo@bdo.com.hk 电话 +852 2218 2325

手提 +852 9285 4151

heidilau@bdo.com.hk 电话 +852 2114 4834

sprg_bdo@sprg.com.hk 电话 +852 2864 4813

sprg_bdo@sprg.com.hk

Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network