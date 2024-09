Wednesday, 4 September 2024, 09:53 HKT/SGT Share: 远东发展有限公司扩展新加坡投资组合 以合资收购方式成立新酒店

新加坡樟宜帝盛酒店 香港, 2024年9月4日 - (亚太商讯) — 总部设于香港的上市公司远东发展有限公司 (“远东发展”),股份代号:35.HK) 旗下专注酒店发展、营运及管理的帝盛酒店集团(“帝盛酒店)”)欣然宣布最新的策略性投资项目。帝盛酒店与合作伙伴成立了一间合资企业“Dorsett Atelier Capital Heeton Changi”,共同投资一项酒店项目。帝盛酒店将牵头负责该物业的开发及资产管理、重塑物业品牌,并将该酒店项目重新命名为“新加坡樟宜帝盛酒店”。 帝盛酒店主席及执行董事、远东发展联席董事总经理兼执行董事邱咏筠(铜紫荆星章,太平绅士)表示:“远东发展与帝盛酒店致力于与志同道合的投资者建立策略伙伴关系,促进集团增长,一如既往地为所有持份者创造价值。帝盛酒店集团从选址顾问服务、物业改造与升级以及业务营运等方面拥有丰富经验,是合作伙伴的不二之选。帝盛酒店上一次在新加坡收购了Oakwood酒店并将其重塑为Dao by Dorsett, 在我们的独特管理和经营方式下,酒店的经营毛利润在同年即上升80%。” 邱女士强调:“此合资企业标志着帝盛酒店迈向新的投资策略。我们将逐步转向轻资产模式,以少数股权持有者的身份管理及营运酒店。该合作模式不但为我们的伙伴提供了更稳健的方式以投资酒店,亦可以帮助远东发展更有效地使用自有资本。” 邱女士表示:“帝盛酒店集团是一间综合性酒店集团,集团过去的表现足以证明,我们是酒店的开发者,同时也是酒店的持有者和营运者。而作为酒店的持有者,持有者的权益必然是我们首要的考量标准。” 新加坡樟宜帝盛酒店将是帝盛酒店集团位于新加坡的第三间酒店;此外,帝盛酒店已有计划在香港、澳洲、英国及日本开展另外八个项目。 关于远东发展有限公司 1972 年,远东发展有限公司在香港联合交易所有限公司上市(香港交易所股份代号:35.HK)。集团主要业务包括物业发展及投资、酒店发展及管理、停车场及设施管理以及证券与金融产品投资。集团采取多元化区域策略和“亚洲足迹”的战略,业务遍布香港、中国内地、澳洲、新西兰、马来西亚、新加坡、英国及欧洲其他国家。 远东发展官方网站: www.fecil.com.hk 关于帝盛酒店集团 帝盛酒店集团是亚洲发展最快的酒店集团之一。帝盛酒店集团于全球22个主要城市,分别位于中国中陆、香港、澳洲、英国、马来西亚、新加坡、日本和欧洲大陆,拥有合共54个物业。我们与策略伙伴 Palasino Group 及 AGORA Hospitality Group 携手合作,提供多元化的国际服务。我们的四个核心品牌 - 帝盛酒店、Dao by Dorsett、d.Collection 和 丝丽酒店 - 旨在提供卓越的宾客体验,同时对当地社区产生积极的影响。展望未来,我们将有更多的项目正在筹划中。 帝盛酒店集团官方网站: www.dorsett.com



话题 Press release summary



部门 金融, 业务

