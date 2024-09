2024沙利文新投资大会圆满闭幕：凝新聚力，质赢未来

Tuesday, 3 September 2024, 21:01 HKT/SGT Share:

上海, 2024年9月3日 - (亚太商讯) — 由弗若斯特沙利文(Frost & Sullivan,简称:“沙利文”)主办,头豹协办的2024第十八届沙利文中国增长、科创与领导力峰会暨第三届新投资大会于8月28日-8月30日在上海静安瑞吉酒店成功举办。大会集结超200位海内外重磅嘉宾、超100场演讲/圆桌,现场专业观众规模超3,000人。 本届沙利文新投资大会以“凝新聚力·质赢未来”为主题,汇聚全球产业界、学术界、投资界的智慧与力量,共同探讨新时代下中国经济的新增长点、新市场、新赛道。大会为期三天,共设置1场开幕式暨全体大会,6场主题行业分论坛,分别围绕生命科学新投资、新消费暨食饮餐饮产业投资、ESG与新质生产力、上市公司高质量发展、AI与数字经济、智能制造、品牌出海等前沿热门议题进行深入探讨,融合多元视角,凝聚广泛共识,推动各方合作发展新篇章。 共话“新投资” 共谋新增长 沙利文全球董事局主席富大为(David Frigstad)先生表示,当前全球经济正处于智能革命的关键时期,这将极大地推动生产力的发展,并为全球企业创造前所未有的机遇。他指出,中国企业尤其能够利用其在制造业方面的优势和技术集成能力,在全球市场上占据有利地位。为了把握这些机遇,企业需要构建完整的价值链生态系统,包括供应链、客户链、营销链和技术链等,并寻找合适的合作伙伴共同开发这些机会。此外,富大为表达了对中国企业在全球探索新机会的信心与期待。 沙利文全球主管合伙人兼董事局执行董事祖亚儒(Aroop Zutshi)先生指出,在时下这个快速变化的时代,每家企业都面临前所未有的挑战与机遇。如何在复杂多变的环境中,塑造增长机会,激发绩效增长速度,成为市场共同关注的课题。据其介绍,为了实现这一目标,沙利文创新性地引入了“增长管线引擎”概念。这一引擎由五个关键部分组成:增长机会、机会评估、市场策略、规划与执行、监测与优化。它们相互关联,共同驱动企业的转型增长之旅。未来,增长管线引擎将成为企业转型与增长的重要驱动力。 沙利文全球合伙人兼大中华区董事长王昕博士全面阐述了当前中国经济面临的挑战与机遇。他首先提出新质生产力的培育与发展,是中国实现更大飞跃与突破的关键。随后他对《中国未来50年产业发展趋势白皮书》进行发布介绍,预测中国未来发展重大机遇与广阔前景。王昕博士表示,沙利文已助力上万家中国企业走向国际资本市场,是企业出海的“桥梁”。他进一步介绍沙利文富大为主席的新书The Growth Coaching Book,以及正在撰写的出海新书对中国企业国际化战略的指导作用,并呼吁与会者分享成功的出海经验,共同推动中国企业全球化发展。王昕博士充分肯定了品牌建设对企业、社会及中国未来发展的重要意义,邀请与会者分享经验,共同打造大国品牌。 首日的开幕式暨全体大会众星云集。上海交通大学上海高级金融学院执行理事屠光绍、中国肝炎防治基金会理事长、中国疾控中心原主任王宇教授、上海现代服务业联合会会长孙建平博士、中国广告协会会长、国际广告协会全球副主席张国华、中国上市公司协会党委委员、副会长孙念瑞、联合国开发计划署驻华代表处、可持续发展目标本地化项目主任王东、香港独立非执行董事协会创会会长、亚洲独立非执行董事协会主席范仁达博士等重要嘉宾出席活动,致辞或发表演讲。 近20项重磅研究成果发布 促进产业价值与资本能量共生繁荣 据悉,本届沙利文新投资大会汇集行业干货与投资趋势洞察,覆盖宏观趋势、价值投资等话题,现场发布了包括《中国未来50年产业发展趋势白皮书》、《中国ESG与新质生产力行业洞察与实践白皮书》、《2024年中国行研人才发展蓝皮书》、《2024年中国PE/VC基金行业CFO白皮书》、《2024中国生物医药出海现状与趋势蓝皮书》、《2024年港股18A生物科技公司发行投资活报告》、《医疗供应链精细化管理(SPD)行业现状与发展趋势蓝皮书》、《双碳纪元:产业机遇与挑战白皮书》、《2024年中国专精特新企业发展系列白皮书》、《大国品牌竞争力发展报告》、《2024中国火锅行业白皮书》、《2024中国食品饮料行业白皮书》、《2024年港股人工智能行业发展白皮书》、《2024年中国大模型行研能力年中评测》、《2024年中国生成式AI行业最佳应用实践方案奖项报告》等近二十项重磅研究成果,并揭晓了2024沙利文ESG与新质生产力企业名录、2024年中国PE/VC机构CFO榜单、2024年中国生成式AI行业最佳应用实践榜单等一系列评选结果。 沙利文全球合伙人兼大中华区董事长王昕博士表示:“作为‘桥梁’,我们看好中国,同时也看好由中国领导的全球未来,将持续助力中国企业走向世界。沙利文峰会在全球有30多年历史,在中国连续成功举办18届,风雨无阻。未来将延续大会立足上海、服务中国、面向全球、合作共赢的承诺,帮助企业实现国内与出海增长战略,通过科创赋能产业转型升级,培育富有领导力的中国企业家,最终促进中国经济社会高质量发展!”



