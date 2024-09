Tuesday, 3 September 2024, 18:27 HKT/SGT Share: 喆丽两大主业增长强劲 纯利大增6.1倍可吼

香港, 2024年9月3日 - (亚太商讯) — 喆丽控股(02209.HK)乃为全球市场搜罗来自亚洲的优质美容及生活时尚产品的全球领先电商平台。集团上周五公布截至6月止六个月中期业绩,收益1.63亿美元,按年增加80.2%;纯利1,111万美元,增长6.1倍,每股盈利2.8美仙。受到好消息刺激,当日股价大升一成,前景值得看好。 喆丽控股旗下主要有三个平台,分别是企业对消费者(B2C)的YesStyle平台和企业对企业(B2B)的AsianBeautyWholesale平台,两个平台主要售卖时装及美容产品。YesAsia平台及线下B2B销售渠道,主要售卖娱乐产品。 期内,两大主要业务:B2C(YesStyle)同B2B(AsianBeautyWholesale)两者各占集团收益76.6%同22.6%,占总收益共99.2%,各自半年的收益已接近去年全年的整体贡献,可见增长强劲。YesStyle 收益上升 75.1%至 1.25亿美元,并跻身多个主要海外市场(包括美国、英国、加拿大、澳洲、法国、德国、意大利及西班牙)亚洲美容产品网站访问量之首。AsianBeautyWholesale 持续快速增长,收益上涨 112.1%至 3,700 万美元,其客户数量、订单数量及平均订单金额分别增长约8.4%、50.1%及41.3%。 两大电子商务业务的迅速增长,有赖其不断扩展的亚洲美容产品品牌组合。喆丽目前是466个韩国美容品牌全球B2C及B2B渠道的授权经销商,期内更加引进了Amorepacific Corporation旗下的Mamonde及B.READY、CJ Olive Young Corporation旗下的CARE PLUS 及 LG Household & Health Care旗下的Belief及CNP Laboratory等数个知名品牌。同时,集团亦获授Too Cool for School于美国B2C及B2B渠道的独家经销权。须知能获众多品牌青睐并同时授予两大渠道经销权实属不易,足证喆丽于亚洲美容产品领域的竞争力及优秀往绩。 社交媒体及数字技术领先 于电子商务领域,潜在客户通常会同时浏览多个购物网站,并在很大程度上依赖线上评论来作出购买决定,因此数字技术的有效应用为不可或缺。喆丽是市场中最早大力投资社交媒体营销和人工智能客户关系管理系统的企业之一,早着先机,亦系带领集团上半年业绩大幅增长的其中一个原因。 另外,自集团推出YesStyle网红计划以来,成功扩展社交平台曝光率,于社交媒体平台上合共追踪人数超过1百万。截至六月底,YesStyle网红计划参加者总数增至约365,000名,较去年底的333,000名上升近一成。同期,YesStyle之TikTok网红人数达到约87,000名,较去年底增长率为20.8%。 而网红转介所产生收益增逾一倍至约3393.4万美元,占YesStyle平台收益的约27.2%,按年上升5.1百分点。集团将继续与网红合作,在Instagram、TikTok及YouTube等多个平台上创造有趣的视频及帖文,持续推动销售增长。 股价走势上,7月30日高见5.51元遇阻回落,惟之后企稳50天平均线,回吐至8月5日最低3.48元后反复回升,过去两日受到业绩公布利好消息刺激而大升最多超过两成。14日RSI指标重回50以上水平,后市有机会继续反复向上,投资者不妨留意。



