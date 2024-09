Tuesday, 3 September 2024, 14:35 HKT/SGT Share:

来源 Guotai Junan 国泰君安国际再度荣获《机构投资者》颁发多项殊荣

香港, 2024年9月3日 - (亚太商讯) — 国泰君安国际控股有限公司(“国泰君安国际”、“公司”或“集团”,股份代号:1788.HK)宣布,国际权威金融杂志《机构投资者》(Institutional Investor)揭晓“亚洲最佳管理团队”获奖名单,表彰在企业管理和投资者关系工作中表现卓越的企业。国泰君安国际凭借出色的表现,在18个行业领域1,323家公司中脱颖而出,荣获银行与非银金融领域多项大奖。其中,公司连续第四年获评为亚洲“最受尊敬企业”,并在“最佳ESG”及“最佳董事会”等类别评选中均获得亮眼成绩,位列行业前三位。 国泰君安国际始终坚定“金融报国”理念与“金融向善”的情怀,致力成为“受人尊敬、全面领先、服务全球”的金融服务商。公司一贯保持高水平企业管治,坚信良好的管治对公司业务的可持续发展及长远成功至关重要。公司董事会高效运作,以勤勉的态度管理公司事务,领导公司发展,并经管理团队的领导力及执行力将发展战略及理念贯彻到公司经营的每个层面。同时,公司重视与投资者的沟通,通过多个渠道及时、准确地披露公司最新发展及其他信息,保持透明度。近年来,公司一直在金融行业中积极发挥社会责任,不仅推动自身的低碳绿色发展,更以专业绿色金融服务协助企业进行绿色转型,在ESG战略与实践方面均取得了瞩目的成绩。 本次全球权威金融杂志对国泰君安国际的嘉许体现了全球投资者和社会公众对公司的高度认可,为公司持续高水平发展增添了动力。未来,公司将再接再厉,以务实稳健、可持续的发展回馈投资者、股东和社会各界的支持和认可。 关于《机构投资者》杂志 《机构投资者》杂志于1967年在美国纽约成立,是全球最具影响力的金融杂志之一,杂志每年针对亚太地区上市公司开展管理团队评选,评选结果备受资本市场的认可,也被业内视作全球投资风向标。2024年度“亚太地区管理团队”的评选结果收集了3,091名投资组合经理和买方分析师以及740名卖方分析师的意见,根据所有上市公司在“最佳首席执行官”、“最佳首席财务官”、“最佳投资者关系专业人员”、“最佳投资者关系企业”、“最佳环境、社会及治理”和“最佳董事会”六个类别的表现作出排名,评估范畴主要涉及高级管理层的可及性、财务披露、公司治理、市值管理等多个主要方面。 – 完 –



