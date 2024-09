Tuesday, 3 September 2024, 09:21 HKT/SGT Share: 坚定投早期投硬科技 联想控股(3396.HK)助力独角兽企业一览

消息来源:联想控股微空间 支持瞪羚企业、独角兽企业成长 培育和发展新质生产力 香港, 2024年9月3日 - (亚太商讯) — 今年7月30日召开的中共中央政治局会议指出,要有力有效支持发展瞪羚企业、独角兽企业。这一重要部署为培育和发展新质生产力、推动经济高质量发展指明了方向,也引发社会各界对瞪羚企业、独角兽企业的高度关注。其中,瞪羚企业指的是创新能力强、专业领域新、发展潜力大的企业,主要涵盖了那些以科技创新或商业模式创新为支撑进入高成长期的中小企业。相比瞪羚企业,独角兽企业的发展则更加成熟、企业规模也更大,一般指成立时间不超过10年、估值超过10亿美元(少部分估值超过100亿美元),且具备独有核心技术、独特竞争优势和市场潜力的未上市公司。业内人士认为,瞪羚企业更加侧重企业的成长性、创新能力和发展潜力等维度的评价,其产业领域大多符合战略性新兴产业发展的方向。而独角兽企业往往具有高估值、初创性、商业模式难以复制的特点,企业本身对所在行业往往产生重要影响。 联控39家所投企业入选中国独角兽发展报告 发展瞪羚企业及独角兽企业,长期耐心资本的持续支持是其健康成长的重要因素之一。一直以来,联想控股旗下君联资本、联想之星、弘毅投资以及联想集团旗下联想创投坚持「投早期」与「投硬科技」,并已助力多家所投企业发展成为独角兽企业。其中共投出39家独角兽企业,在我国共计369家独角兽企业中,占比超10%。 这些独角兽企业分布于12个新兴领域,其中集成电路占7家,医药健康占6家,人工智能占5家,新能源智能汽车占4家,新能源占4家,供应链物流占4家,商业航天占2家,软件和信息服务占2家,文化传媒与娱乐占2家,智能制造、新材料与新消费各占1家。 与此同时,联想控股也通过投资这些独角兽企业,助力了13个城市的经济建设。其中,在北京的被投独角兽企业高达17家,上海则拥有7家,深圳有3家,长沙有2家,广州有2家,杭州、常州、成都、重庆、合肥、武汉、南京、苏州各有1家。 (以上数据来源:《中国独角兽企业发展报告(2024年)》;截至时间:2024年3月) 联想控股所投独角兽企业(排名不分先后) 集成电路独角兽企业: - GXMT长鑫存储:一体化存储器制造公司,专注于动态随机存取存储芯片(DRAM)的设计、研发、生产和销售。

- ESWIN奕斯伟计算:集成电路领域产品和服务提供商,核心业务包括芯片与方案、硅材料、生态链开发等板块,布局半导体产业。

- KUMLUNXIN昆仑芯:专注打造拥有强大通用性、易用性和高性能的通用人工智能芯片,在体系结构、芯片实现、软件系统和场景应用均有深厚积累。

- Silicon Magic芯迈:从IC设计、制造、到销售为一体的半导体垂直整合型公司。提供智能手机、LCD/OLED平板显示高集成度模拟芯片;以及面向5G通信、服务器、汽车的高端功率器件解决方案。

- SJSEMI盛合晶微:以集成电路前段芯片制造体系和标准,采用独立专业代工模式服务全球客户的中段硅片制造企业。以先进的12英吋凸块和再布线加工起步,致力于提供优质的中段硅片制造和测试服务,并进一步发展先进的三维系统集成芯片业务。

- MOORE THREADS摩尔线程:以全功能 GPU 为核心,专注于研发设计全功能GPU芯片及相关产品,支持 AI计算加速、3D高速图形渲染、超高清视频编解码、物理仿真与科学计算等多种组合工作负载。

- OnMicro昂瑞微:布局射频前端和无线通信领域、复合型芯片设计公司。拥有基于CMOS、GaAs、SiGe、SOI、GaN等多种工艺的芯片设计和大规模量产经验,核心产品线涵盖三大类,超四百款芯片。 医药健康独角兽企业 - TIDETRON态创:致力于合成生物技术创新,满足多行业绿色、优质的原料需求。为科技护肤、食品饮料、家居清洁、生物医药等领域提供研产一体化解决方案。

- ABOGEN艾博生物:专注mRNA药物研发的创新型生物制药公司,产品管线涵盖包括新冠mRNA疫苗在内的传染病防治、肿瘤免疫、肿瘤疫苗、蛋白替换疗法等领域。

- 金斯瑞 蓬勃生物:拥有一站式生物药研发生产平台,主要致力于为细胞和基因治疗(CGT)药物、抗体及重组蛋白药物等提供从靶点开发到商业化生产的端到端CDMO服务。

- Caidya缔脉:立足中国、面向全球的CRO公司,具备中美欧三地申报、同步开发的能力。

- HuiHe Healthcare汇禾医疗: 专注于心血管植入类器械的研发生产,在心脏瓣膜介入、血管介入、电生理介入、药物递送介入及智能介入等领域具有自主研发相关产品。

- EDGE MEDICAL精锋医疗:致力于设计、开发和制造手术机器人,专注微创手术机器人及器械,提供外科手术的创新解决方案。 人工智能独角兽企业 - 智谱·AI:致力于打造新一代认知智能大模型,专注于做大模型的中国创新。构建了AIGC模型产品矩阵,包括Al提效助手智谱清言、高效率代码模型CodeGeeX、多模态理解模型CogVLM和文生图模型CogView等。

- BAICHUAN AI百川智能:致力于通过语言Al的突破,构建中国最优秀的大模型底座。

- Pony.ai小马智行:致力于提供安全、先进、可靠的全栈式自动驾驶技术。

- Black Sesame Technologies黑芝麻智能:车规级智能汽车计算芯片及基于芯片的解决方案供应商。

- BioMap百图生科:生物计算技术驱动的生命科学平台公司,致力于用高性能生物计算和多组学数据技术加速创新药物和早筛早诊等精准生命科学产品的研发。 新能源智能汽车独角兽企业 - Zongmu Technology纵目科技:专注于高级驾驶辅助系统(ADAS)解决方案的提供商。

- Horizon Robotics地平线:乘用车高级辅助驾驶(ADAS)和高阶自动驾驶(AD)解决方案供应商。

- Inceptio Technology赢彻科技:自动驾驶技术和运营公司,聚焦干线物流场景,自主研发全栈L2至L4级自动驾驶技术,和汽车产业紧密合作,为物流客户提供更安全、更高效的自动驾驶技术和新一代Taas货运网络。

- CiDi希迪智驾:商用车自动驾驶企业,产品涵盖「聪明的车」和「智慧的路」,以自动驾驶重卡技术,打造无人纯电矿卡、无人驾驶园区物流车,落地无人运输场景;以「车、路、云」全系列车路协同产品,为车联网先导区、双智城市、高速公路提供多类型智能网联解决方案。 新能源独角兽企业 - MS ENERGY美克生能源:分布式绿色能源聚合服务商。聚焦以储能为支撑的新能源全场景,运用电化学算法、Al、物联网、区块链等前沿技术,打造更安全、更高效、更经济的数字能源聚合服务平台。

- SVOLT蜂巢能源:专业锂离子电池系统提供商,专注于电芯、模组、电池包及大型储能、单元储能、中型储能、家储、便携等全序列产品的研发、生产和销售。

- SFCC (Fuel Cell Engine)深圳国氢新能源:专注中国氢燃料电池技术研究、动力系统研发及产业化的国家高新技术企业。提供燃料电池动力系统解决方案,燃料电池产业生态闭环解决方案。

- WeLion New Energy卫蓝新能源:中国科学院物理研究所固态电池产学研孵化企业,专注于混合固液电解质锂离子电池与全固态锂电池研发与生产的国家高新技术企业,应用覆盖新能源车船、规模储能、3C消费、其他行业等领域。 供应链物流独角兽企业 - FOR-U(SMART FREIGHT)福佑卡车:专注于整车运输的科技货运平台,以大数据和Al技术为核心构建智能物流系统。

- 中国南方航空:南航集团整合货运资源,建立市场化经营机制,形成完整的航空物流产业链,打造具有航空特色的综合物流服务供应商的关键载体,打造多层次的航空物流产品体系,发展「航空速运、地面综合服务、供应链综合解决方案」三大业务板块。

- 顺丰快运:顺丰集团旗下20kg+大件综合物流品牌。为B端生产与商业流通、C端生活场景,提供一站式的大件物流运输配送及入户延伸服务。

- 蜀海供应链:集销售、研发、采购、生产,品保、仓储、运输、信息、金融为一体的餐饮供应链服务企业,为广大餐饮连锁企业及零售客户提供整体食材供应链解决方案服务。 商业航天独角兽企业 - Galaxy Space银河航天:卫星互联网解决方案提供商和卫星制造商,致力于通信载荷、校心单机、卫星平台的自主研发与低成本量产。

- ONE SPACE零壹空间:坚持火箭技术垂直一体化业务布局,致力于打造信息化、智能化、实战化的「火箭+」产业服务平台,成功研制灵龙、望舒、玄鹊、玄珠、鸿鸣五大神兽系列火箭技术产品。 软件和信息服务独角兽企业 - XSKY星辰天合:专注于软件定义存储领域的专精特新「小巨人」企业,基于软件定义的统一技术架构和混合云模式的数据管理方案,为政企客户提供以数据价值为核心的产品和服务。

- Tanma探马|先进的社交CRM:社交 CRM 提供商。可提供朋友圈运营、客户群发、智能话术等营销工具及员工服务质检、客户档案管理、销售过程管理、BI定制报表等管理产品。 文化传媒与娱乐独角兽企业 - FITURE沸彻魔镜:家庭科技健身品牌,专注于打造集「硬件+内容+服务+AI」的智能健身,力求通过科技帮助大众建立健康的生活方式。

- 界面新闻:由上海报业集团出品的财经类新媒体。 智能制造独角兽企业 - HAI ROBOTICS海柔创新:专注于箱式仓储机器人系统研发设计,致力于通过机器人技术和智能算法,提供高效、智能、柔性的仓储自动化解决方案。 新材料独角兽企业 - CNGR中伟:专业的锂电池新能源材料综合服务商。 新消费独角兽企业 - 作业帮:依托「科技+教育」双引擎优势,在学习工具产品、智能硬件等领域开展深入布局,让人工智能技术于在线教育场景中真正落地。 *关于《中国独角兽企业发展报告(2024年)》: 报告由中关村独角兽企业发展联盟联合毕马威企业咨询(中国)有限公司、长城战略咨询、北京方迪经济发展研究院、清华大学中国科技政策研究中心于2024中关村论坛「全球独角兽企业大会」上共同发布。该报告显示,我国独角兽企业总估值约为1.4万亿美元,分布在16个领域,覆盖47个城市。



