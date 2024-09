Tuesday, 3 September 2024, 08:41 HKT/SGT Share: 嘀嗒出行(02559.HK)发布2024上半年业绩 经调整净利润同比增长51.3%

香港, 2024年9月3日 - (亚太商讯) — 嘀嗒出行(股票代码:02559.HK)是一家领先的技术驱动出行平台,于近日公布截至 2024 年 6 月 30 日止六个月未经审计的综合中期业绩。 财务亮点: - 2024年上半年总收入4.04亿元,较2023年同期增长2%

- 2024年上半年毛利润2.96亿元,较2023年同期减少2%

- 2024年上半年净利润为9.48亿元,而截至 2023 年 6 月 30 日止六个月的净亏损为 2.202 亿元

- 调整后净利润(非国际财务报告准则衡量值)由截至 2023 年 6 月 30 日止六个月的人民币 8,570 万元增至截至 2024 年 6 月 30 日止六个月的人民币 1.297 亿元,同比增长51.3% 运营亮点: - 2024上半年顺风车总交易额达人民币 40 亿元,整体搭乘次数达到 6,170 万

- 截至 2024 年 6 月 30 日,平台注册用户超过 3.68 亿

- 累计认证私家车主 1,770 万名,按年增长 17% 业务展望 顺风车业务 嘀嗒出行在业绩公告中表示,中国顺风车业务仍处于早期发展阶段。嘀嗒出行将通过不断完善平台服务及发展业务,持续应用AI来优化顺风车车主乘客的订单匹配,改善路径规划和导航能力,同时通过实施一系列实时安全功能,确保车乘安全。此外,嘀嗒一直通过使用AI来提升客户服务效率和用户体验,并通过先进技术能力提高运营效率,实现基于具体路线的动态定价策略和适当奖励,来更加精细化地平衡供需。 从实际效果来看,目前,嘀嗒出行路径规划能力进一步提升已有效促进乘客完单转化率提升;同时,AI赋能助力客服后处理时长和用户平均响应时长都进一步缩短,客服处理效率明显提升。 此外,嘀嗒出行持续加深与战略合作伙伴合作,共同开拓增长新机遇。过去一年多来,陆续与多个头部互联网平台达成合作,包括:与领先的企业SaaS平台钉钉达成合作,共同打造面对广大上班族的顺风车服务;与百度地图达成合作,共同探索顺风车及出租车服务广泛的应用场景;与腾讯出行服务进行合作,嘀嗒顺风车业务接入腾讯出行服务,目前,嘀嗒出行与更多头部互联网平台合作正在推进中。 出租车业务 在嘀嗒出行已签订战略合作协议的部分城市,公司将与所有相关利益相关者密切合作,包括地方主管部门、出租车行业协会、出租车公司和出租车司机,以更好实施出租车新出行服务战略。 有关嘀嗒出行截至 2024 年 6 月 30 日的中期业绩的完整公告,请访问:https://manager.wisdomir.com/files/594/2024/0830/20240830190001_56172825_tc.pdf 关于嘀嗒出行 嘀嗒出行(股票代码:02559.HK)是一家领先的技术驱动出行平台。嘀嗒通过提供顺风车服务,将行程方向相似且时间合适的乘客与私家车主配对,以较小的环境影响创造了更多的交通运力。它还提供智能出租车服务,旨在提高中国出租车行业相关利益方的效能和效率。嘀嗒让出行生态系统更加绿色和高效,让每一次出行更加温暖和愉悦。 前瞻性陈述 本新闻稿包含与公司业务前景、未来业务计划和增长战略有关的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述是基于公司目前可获得的信息以及本新闻稿发布时的展望。它们基于某些预期、假设和前提,其中一些是主观的或超出我们控制范围的。这些前瞻性陈述可能被证明是不正确的,并且在未来可能无法实现。前瞻性陈述背后存在大量风险和不确定性。有关这些风险和不确定性的更多信息已披露在我们公司网站上的其他公开文件中。



