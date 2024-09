长江电力公布2024年中期业绩

北京, 2024年9月2日 - (亚太商讯) — 2024年8月30日,全球水电行业引领者-中国长江电力股份有限公司(“长江电力”或“公司”,股票代码600900.SH)公布2024年中期业绩,并于9月2日举办业绩说明会。公司管理层及相关责任部门单位负责人出席本次会议,就公司业绩成果、业务布局、风险管理等问题与投资者、分析师进行了沟通交流。 经营业绩同比稳增长 市值创历史新高 长江电力以大型水电运营为主要业务,为全球最大的水电上市公司。目前水电总装机容量7,179.5万千瓦,其中,国内水电装机7,169.5万千瓦,占全国水电装机的16.79%。公司管理运行乌东德、白鹤滩、溪洛渡、向家坝、三峡、葛洲坝等六座水电站,构成世界最大清洁能源走廊,为社会持续提供优质、稳定、可靠的清洁能源。截至2024年6月30日止六个月(“期内”),公司营业收入同比增长12.38%至348.08亿元人民币,实现利润总额135.40亿元,同比增加27.52亿元、增长25.51%;境内所属六座流域梯级电站发电量1,206.18亿千瓦时,同比增发174.05亿千瓦时;综合耗水率同比降低1.89%,节水增发44.66亿千瓦时。公司股价最高达28.27元,市值达6,917.17亿元,创历史新高。 国际业务维持高水平发展,竞争力持续增强。长江电力收购秘鲁路德斯公司四年来,其用户数量从114.3万户增长至130.3万户,资产规模不断扩大,经营业绩持续增长,并在2023年创下历史新高水平。2024年上半年,公司持续巩固秘鲁路德斯公司管控,完成秘鲁Sapphire风电项目并购,打造发-配-售产业链,与圣特雷莎Ⅰ水电站、Arrow光伏项目逐步形成水风光互补、源网荷储格局。 防洪保供 为中国式现代化建设提供安全可靠的能源保障 2024年3月以来,长江电力克服梯级水库历史最多存水、检修任务相对集中等挑战,会同中国国家气候中心、长江流域气象中心等专业机构开展汛期预报调度会商,滚动研判防洪度汛形势,全力做好长江干流梯级水库消落工作,中国“国之重器”防洪第一功能全面彰显。 2024年上半年,公司成功应对年内2场次编号洪水(三峡水库入库流量最高达50,000立方米每秒),累计拦蓄洪水超130亿立方米,有效发挥防洪第一功能。 能源保供作用充分发挥,2024年上半年,长江电力梯级电站单日最大发电量15亿千瓦时、最高110台机组全开、最大出力6700万千瓦,上述三项成绩均创历史新高。长龙山抽水蓄能电站紧急支援电网18次、开停机2002台次。 推动实现碳达峰、碳中和目标 拓展脱贫攻坚成果 长江电力梯级水电站继续在减污降碳等方面发挥积极高效作用。2024年上半年,公司六座梯级电站生产1,206.18亿千瓦时的清洁电能,与燃煤发电相比,相当于替代标准煤约3,637.84万吨,减少二氧化碳排放约9,902.74万吨。为能源保供、应对气候变化、助力实现碳达峰碳中和目标等贡献了力量。 此外,2024年上半年,公司紧密结合“三农”工作重心向“全面推进乡村振兴的历史性转移”和“三个转变”等新形势新任务新要求,深入开展定点帮扶、电站库区帮扶、新业务区域周边企地共建和公益慈善活动,启动履责项目共计66项,有力有序推动帮扶地区特色产业高质量发展,完善城乡融合发展机制,带动库区群众就地就近就业和增收致富。 *** 关于长江电力 中国长江电力股份有限公司是经中国国务院批准,由中国长江三峡集团有限公司作为主发起人设立的股份有限公司。公司创立于2002年9月29日,2003年11月在上交所IPO挂牌上市,股票代码600900。2020年9月30日,公司所发行的“沪伦通”全球存托凭证在英国伦交所上市交易。 长江电力主要从事水力发电、配售电、智慧综合能源及投融资等业务,为全球最大的水电上市公司,管理运行乌东德、白鹤滩、溪洛渡、向家坝、三峡、葛洲坝等六座水电站,为社会持续提供优质、稳定、可靠的清洁能源。截至2024年6月30日,公司水电总装机容量7,179.5万千瓦,其中,国内水电装机7,169.5万千瓦,占全国水电装机的16.79%。 本新闻稿由九富(香港)财讯公关集团有限公司代长江电力发布 若查询详情,请联络:

袁熹慈女士/陈张旖旎女士

直线:(86)135 5292 6173/(86)180 0311 1541

电邮:xici.yuan@everbloom.com.cn



