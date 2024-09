Monday, 2 September 2024, 12:54 HKT/SGT Share: 信诚证券早晨简报快讯

香港, 2024年9月2日 - (亚太商讯) — 信诚证券9月2日发布简报称,新世界发展(0017)发财务表现更新通告,集团预期,全年度将可能录得持续经营业务核心经营溢利65亿至69亿元,按年减少18%至23%,主要由于期内落成并移交的主要项目,包括柏傲庄第一及第二期,缺乏收益确认。 另外,将录得股东应占亏损190亿至200亿元。 信诚证券报告指出,新世界发展虽录得溢利减少,但出售亏损及减值均为账面亏损,对业绩影响仅属一次性。 因其去年底完成售出新创建逾60%股份,账面录得亏损83亿元。 该账面亏损只会在今个财年的业绩上反映,性质属一次性,且账面亏损对营运现金流并无影响,故其整体财政状况仍然稳健。 整体看,物业销情理想,资金回笼加快。 新世界发展积极出售物业及非核心资产套现,其中启德全新临海住宅项目「柏蔚森」,合共售出逾300 伙,占可售单位逾72%,属本年度暑期市区全新盘销量最高,套现逾21亿元,冠绝所有全新盘。 非核心资产销售方面,根据资料显示,今年新世界已售出荃湾愉景新城商场及停车场全部权益,套现40.2亿元,小股东应刚投票赞成出售前海周大褔金融大厦北塔的部分权益,资金回笼约15.6亿元。 早晨简报原文请参考:https://pru.hk/Analysis?groupId=26



