信诚证券早晨简报快讯

香港, 2024年9月2日 - (亚太商讯) — 信诚证券9月2日发布简报称，新世界发展（0017）发财务表现更新通告，集团预期，全年度将可能录得持续经营业务核心经营溢利65亿至69亿元，按年减少18%至23%，主要由于期内落成并移交的主要项目，包括柏傲庄第一及第二期，缺乏收益确认。 另外，将录得股东应占亏损190亿至200亿元。

信诚证券报告指出，新世界发展虽录得溢利减少，但出售亏损及减值均为账面亏损，对业绩影响仅属一次性。 因其去年底完成售出新创建逾60%股份，账面录得亏损83亿元。 该账面亏损只会在今个财年的业绩上反映，性质属一次性，且账面亏损对营运现金流并无影响，故其整体财政状况仍然稳健。

整体看，物业销情理想，资金回笼加快。 新世界发展积极出售物业及非核心资产套现，其中启德全新临海住宅项目「柏蔚森」，合共售出逾300 伙，占可售单位逾72%，属本年度暑期市区全新盘销量最高，套现逾21亿元，冠绝所有全新盘。 非核心资产销售方面，根据资料显示，今年新世界已售出荃湾愉景新城商场及停车场全部权益，套现40.2亿元，小股东应刚投票赞成出售前海周大褔金融大厦北塔的部分权益，资金回笼约15.6亿元。

早晨简报原文请参考：https://pru.hk/Analysis?groupId=26

Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network