中创新航2024上半年收入124.69亿元 利润增长56.6%至4.17亿元

- “电池专家”持续创新,赋能全球生态

香港, 2024年9月1日 - (亚太商讯) — 8月29日晚,全球领先的新能源动力及储能科技企业——中创新航(股票代号:03931.HK)公布截至2024年6月30日止中期业绩。财报数据显示,中创新航2024年上半年总收入为124.69亿元(人民币,下同),较去年同期增长1.4%;利润达4.17亿元,较去年同期增长56.6%;毛利为19.48亿元,较去年同期增长65.2%,毛利率上升6个百分点至15.6%;净资产为473.69亿元,较2024年初增长2.1%。 中创新航表示,2024年上半年收入增长主要得益于集团产能持续释放、客户结构进一步丰富、业务规模实现持续大幅增长。按产品划分,动力电池销售收入达97.24亿元,占比78%;而储能系统产品及其他收入达27.45亿元,较去年同期增长43.2%,占比22%。 中创新航表示,2024年上半年集团在各领域全面发力,实现持续高速发展。其中动力电池装机量在第三方动力电池企业中稳居中国第二,跃升至全球前四,混动车及商用车装机量均翻超一倍,纯电高端市场配套车型交付量同比大幅增长,丰田、大众、福特、奥迪、马自达等国际客户陆续定点;储能314Ah电芯产品在行业内率先实现大规模批量稳定交付,获得全球最大储能电池订单;船舶市场签约多条国际大型商船项目,并将陆续交付。 在技术和产品创新方面,中创新航亦持续发力,进一步完成了一系列重点技术突破。8月28日,”2024中创新航全球生态大会”正式向外展示了公司全场景系列新品:“顶流”系列、“至远”系列、“至久”系列以及备受关注的“无界”全固态电池,不断引领行业发展新高度。 “顶流”全系新品包含四款电池,分别是顶流全气候-超级纯电电池、顶流超充-超级增程电池、顶流高功率-超级插混电池和顶流高能-超级飞行电池,分别计划于2025年至2026年期间上市。“至远”系列涵盖了用于多个商用领域的四款电池系统,包括至远轻卡大电量电池系统、至远重卡标准电池系统、轨道交通电池系统和至远电船电池系统,其中至远电船将于今年四季度上市。“至久”系列则包括三款不同规格的储能产品,分别是行业首款实现量产15000次循环寿命的第二代314Ah储能电芯及其配套的5MWh储能系统、全球最快可量产且与现有产线完美兼容的392Ah储能电芯及其配套的6.25MWh储能系统、采用第三代叠片工艺的625+Ah储能专用大容量电芯及与之适配的兼容2000V电压平台的6.8+MWh储能集装箱产品。中创新航在大会重磅推出的“无界”全固态电池将于2027年进入试点装车阶段,430Wh/kg的量产产品能量密度达到了行业巅峰水平,备受瞩目。 展望未来,中创新航表示,集团将继续围绕“动力储能双驱动”的业务战略和“国内国际双循环”的区域战略,以领先的技术和产品力服务新能源高质量发展。在技术与产品创新方面,集团将致力于在先进材料、先进制造技术、高性能电池及系统技术、新型电池、电池全生命周期管理等多维度持续技术创新并保持领先,确保产品在应用领域的竞争优势。同时,集团也将致力于为以动力、储能为代表的新能源全场景应用市场提供完善的产品解决方案和全生命周期管理,加速市场与客户的开拓,并且围绕国际化战略目标,集团将继续从产能、市场、供应链等多维度进一步加快国际化战略布局。 未来,中创新航将秉承创新驱动发展战略,牢牢把握高质量发展,因地制宜发展新质生产力,以“技术同源”为基础不断定义和开拓全球市场,坚持为全球客户提供全方位的最优解决方案,围绕“电池专家”的定位,深耕技术与产品,服务市场、成就客户,持续塑造新能源产业健康生态。



