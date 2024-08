Saturday, 31 August 2024, 11:47 HKT/SGT Share: 广发证券公布2024年度中期业绩 - 坚定聚焦主责主业 持续提升综合实力 加速高质量发展

香港, 2024年8月31日 - (亚太商讯) — 广发证券股份有限公司(“广发证券”或“公司”,公司及并表范围内的子公司〔附属公司〕,统称“集团”;000776.SZ,1776.HK)发布2024年度中期业绩。报告期内,在董事会指导下,公司经营管理层带领全体员工以提升核心业务能力、培育新质竞争力、提升综合服务能力、提高资源分配效率为重点工作,经营业绩取得了稳定发展,实现营业总收入人民币17,136 百万亿元,归属于上市公司股东净利润人民币4,362百万亿元。截至2024年6月30日,集团总资产为人民币140,703百万元,较2023年末增加3.67%。 作为国内首批大型综合类券商,广发证券拥有投资银行、财富管理、交易及机构和投资管理四大业务板块,具备全业务牌照。先后设立期货子公司、公募基金子公司、私募基金子公司、另类投资子公司和资产管理子公司等,以独有的价值理念和务实的创业作风,打造了布局完善、实力强劲的全业务链条。在区域发展上,公司立足广东,服务全国,联通境内外,以长远的眼光、开放的格局锻造综合金融服务实力,主要经营指标连续多年稳居中国券商前列,在多项核心业务领域中形成领先优势。 财富管理业务持续领先,转型不断深化 广发证券在国内率先提出财富管理转型,拥有优秀的金融产品研究、销售能力及专业的资产配置能力;拥有超过4,400名证券投资顾问,行业排名第一(母公司口径),致力于为不同类型的客户提供精准的财富管理服务。 2024年上半年,公司围绕强化投研能力和投顾专业服务能力建设,持续打造差异化的产品和服务供给体系,推动财富管理业务向“以投资者为本”的买方投顾转型,提升投资者获得感。在境内,截至2024年6月末,公司代销金融产品保有规模超过2,200亿元,较上年末增长4.00%,易淘金电商平台金融产品(含现金增利及淘金市场)销售金额达1,169.18亿元。在境外,公司进一步丰富产品种类,持续向财富管理转型,金融产品销售净收入、保有量及多市场交易佣金均实现同比增长。此外,全资子公司广发期货成交量及成交金额市场份额同比增长,境内外业务稳步发展。广发期货(香港)荣获新加坡交易所颁发2023年最活跃中资商品期货经纪商。 截至2024年6月末,公司在全国拥有356家分公司及营业部,实现全国31个省、直辖市、自治区全覆盖;粤港澳大湾区、珠三角九市营业网点家数及覆盖占比均居行业第一,为公司业务开展提供了广泛的市场触角,为客户积累和服务提供了重要支撑。 机构业务持续发力,研究赋能显著 公司积极把握投资端、融资端、交易端改革契机,充分发挥研究对公司核心业务的赋能推动作用,整合资源为机构客户提供综合解决方案,提升机构客户服务能力,完善机构客户服务体系,持续做大机构业务。 2024年上半年,公司做市业务继续保持在市场第一梯队,为上交所、深交所的700多只基金及全部ETF期权提供做市服务,为中金所的沪深300股指期权、中证1000股指期权提供做市服务。公司通过中证机构间报价系统和柜台市场发行私募产品44,559只,合计规模人民币3,383.30亿元;成为中金所股指期权主做市商;荣获上交所2023年股票期权市场发展贡献奖(优秀期权做市商奖、期权新品种贡献奖),深交所2023年优秀ETF流动性服务商奖、优秀期权做市商奖,中金所2023年股指期权优秀做市商奖(铜奖)。截至2024年6月末,公司为47家新三板企业提供做市服务;债券做市创设“广发证券珠三角ESG可持续发展地方债篮子”,助力市场机构通过组合方式积极参与珠三角地区绿色经济建设和可持续发展。 同时,作为场外衍生品业务一级交易商,公司立足衍生品定价和交易的专业优势,不断强化团队及系统建设,提升产品创设、策略创新及交易销售能力,丰富和拓展产品体系、挂钩标的种类及收益结构,持续为机构客户提供以场外衍生品为载体的资产配置和风险管理解决方案。 集团持续推动研究驱动经营模式。截至2024年6月末,集团的股票研究涵盖中国28个行业和993家A股上市公司,以及154家香港及海外上市公司;公司研究成果借助于广发研究门户网站、小程序等数字化手段,不断朝智能化方向探索,着力构建多平台、多渠道、多维度的客户服务体系。报告期内,公司产业研究院持续打造产、学、研、投、融生态,赋能各业务板块发展,为政府部门的政策制定与产业规划提供研究支持,探索与重点科研高校建立产业孵化转化合作机制,发挥“科技-金融-产业”的桥梁作用。 公司卓越的研究能力在业界享有盛誉,屡获殊荣。2017年至2023年,公司连续多年获得新财富本土最佳研究团队、新财富最具影响力研究机构;连续多年获得中国证券业分析师金牛奖评选的五大金牛研究机构奖;同时在卖方分析师水晶球奖、上证报最佳分析师、新浪财经金麒麟最佳分析师、21世纪金牌分析师等评选中位居前列。 投行业务持续精进,功能性凸显 公司以客户需求为导向,构建全业务链、全生命周期的投资银行服务体系。报告期内,公司积极贯彻落实国家战略及监管政策,坚持将金融服务实体经济作为根本宗旨,把功能性放在首要位置,聚焦服务新质生产力及国家战略新兴产业,深入挖掘专精特新企业,切实履行资本市场“看门人”责任。 境内股权融资方面,截至2024年6月末,公司作为主办券商持续督导挂牌公司共计43家,其中“专精特新”企业占比达76.74%。境外股权融资方面,完成港股IPO项目2单,其中作为保荐代表人IPO项目1单,发行规模10.46亿港元,市场排名第3;完成再融资项目2单,承销金额48.81亿港元,根据Dealogic统计,按IPO和再融资项目发行总规模在所有承销商中平均分配的口径计算,在香港市场股权融资业务排名中,位列中资证券公司第3。 债券融资方面,公司高度重视服务国家战略,助推科技创新类企业发展新质生产力,在严控展业风险的基础上,通过发挥集团协同优势、持续拓展重点区域,稳步提升市场地位。同时,公司积极践行ESG,以债券融资业务推动绿色低碳发展。报告期内,公司主承销发行债券293期,同比增长70.35%;主承销金额1,524.28亿元,同比增长64.63%。主承销各品种科技创新债券52期,承销金额191.28亿元;主承销各品种低碳转型和绿色债券4期,承销金额10.88亿元。在中资离岸债券业务方面,完成债券发行33单,承销金额56.17亿美元。 财务顾问方面,公司紧密围绕国家产业政策、金融政策、区域发展政策指导方向,践行“一个广发”展业模式,举办新质生产力并购论坛,构建并购业务生态圈,为客户提供多层次、全方位的综合服务,促进资产资本有序循环。报告期内,公司完成境内具有行业及区域影响力的重大资产重组项目与财务顾问项目2单、涉及交易总额约128.51亿元;完成境外股权交易1单,涉及交易金额约10.98亿港元。公司作为买方财务顾问的两单交易获评2023-2024十佳境内并购交易金哨奖。 未来,广发证券将继续秉持“知识图强,求实奉献”的核心价值观,发扬“博士军团”优秀的文化基因,以知识为保障,以专业为基石,持续深化巩固公司在粤港澳大湾区等地的突出区位优势,以更高标准布局长期战略、做好核心业务,加速高质量发展,为服务实体经济贡献广发力量。



话题 Press release summary



部门 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network