来源 Gome Retail Holdings Limited 国美零售持续聚焦主业 积极创新转型降本增效 - 多措并举优化经营策略 新业务模式初见成效

香港, 2024年8月30日 - (亚太商讯) — 国美零售控股有限公司(香港联合交易所代号:493.HK,“国美零售”或“公司”,及其子公司,统称“集团”),今天公布其截至2024年6月30日止六个月(“报告期”)未经审计之六个月业绩。 聚焦主业巩固边界 多举措积极化解债务问题 2024年上半年,国内经济受到严峻复杂的国际环境和国内政策周期影响,复苏依旧缓慢。从行业来看,房地产下行明显,地方政府和居民部门收入增长放缓,家电行业受到此等因素影响,各类家电上半年零售增速均出现不同程度的放缓。2024年上半年集团录得收入约为人民币169百万元;母公司拥有者应占亏损约为人民币4,432百万元。 2024年上半年,国美零售继续聚焦零售业,激活“家生活”全零售生态,积极广泛开拓多种采购渠道和方式,专注做好家用电器、消费电子产品、日用品及各类生活用品的零售,推动线下升级,强化线上直播等新运营手段,同时,加快类加盟业务开拓步伐,实现国美汽车体验馆开馆展业,打开新增长机会。此外,公司继续剥离亏损严重业务和非核心资产,同时通过出售部分长期资产以清偿债务,并积极与债权人沟通协商,推进债务化解。 重塑零售业务推进单店加盟 持续优化升级新模式经营策略 国美零售新模式经营策略持续优化升级,一方面以直播为支点,推进主业聚焦,通过短视频、直播等营销模式挖掘新增量,巩固线上;另一方面,公司积极推进以单店加盟为核心的轻资产合资合作模式,摆脱“重资运营”,以“轻资产”“重运营”“强管理”运营模式开放“单店加盟”。公司向加盟商全面开放品牌授权、聚焦供应链模式创新,以电器加盟转向全业态招商,迅速形成不同模式及不同业态加盟网络,在保持原类加盟股权合作基础上,鼓励单店以类加盟股权形式合作。报告期内,单店加盟合资合作模式已进入实质化运营阶段,并实现快速发展,引发众多投资者关注。目前,已完成签约数十家,另有近百家企业正在签约过程中。 积极探索新业务增长曲线 汽车体验馆市场反响热烈 国美零售在围绕主业的同时,积极思变、求进,探索新的增长曲线,打造线下汽车体验馆。国美汽车体验馆是拥有产品闭环赋能实力的OMO一站式选车、购车、用车平台,以实打实的门店拓展模式为车型产品市场下沉赋能,在解决个体车商进货难、进货贵问题的同时,也确保各区域市场的消费者能够买到渠道清晰、低价透明的新车产品,为消费者带来全新购车体验。国美汽车体验馆凭借独特的商业模式以及包括车源渠道、物流仓储等赋能支持,目前已收到众多海内外知名汽车品牌的合作意向。报告期内,国美汽车体验馆业务已开启实质运营,并取得良好的市场反馈。 展望未来,政府部门强调积极扩大国内需求,进一步明确对房地产调控的全面松绑,并强调“经济政策的着力点更多转向惠民生、促消费”,相信今年下半年会有更多积极政策出台以支持经济平稳复苏,行业环境有望得到改善。 国美零售管理层表示:“未来,零售行业还将面临更多新的机遇与挑战,国美从未忘记自己服务人民美好生活的初心和作为上市企业的责任担当,公司管理层仍将继续积极拼搏,精益管理,做好资源整合和业务协同,创造直接的经营贡献;同时也期待能继续与更多的合作伙伴携手,相互赋能,共同助力零售行业升级迭代浪潮,满足中国家庭对美好生活的追求。” - 完 - 关于国美零售控股有限公司

国美零售控股有限公司于2004年7月在香港联交所上市(股份代号:493)。国美集团1987年于中国成立,致力于打造中国领先的科技型、体验型、娱乐态、社交化的家生活科技零售服务商,秉持“家·生活”战略,以电器及消费电子产品零售为主营业务,构建全品类闭环生态。 更多详情请流览公司网站:www.gome.com.hk 此新闻稿由九富(香港)财讯公关集团有限公司代表国美零售控股有限公司发布。如有垂询, 九富(香港)财讯公关集团有限公司

吴宵月小姐/古今小姐

电话:(852) 3468 8944 传真:(852) 2111 1103

电邮:xiaoyue.wu@everbloom.com.cn/jin.gu@everbloom.com.cn



