Friday, 30 August 2024, 22:45 HKT/SGT Share: 联控(3396.HK)半年收入升16% 发展新质生产力应挑战

香港, 2024年8月30日 - (亚太商讯) — 据财华社报道,今日,联想控股公布了2024年中期业绩,实现收入2,334亿元(人民币,下同),同比增长16%;净利润增长至28.05亿元;归母净利润2.86亿元,同比有所下降,公司表示,主要由于全球经济形势的复杂性与不确定性持续攀升,令产业运营板块的贡献利润以及产业孵化与投资板块的投资业务受到了波及。 整体来看,2024上半年外部环境变化带来的不利影响逐步增多,资本市场也呈现出较大波动:内地创业板指和科创50同步下跌约16%,恒生科技指数低位持续下跌6%,A股和港股的市场流通性呈现明显颓势,中国企业境内外上市数量亦持续收缩,数据显示,今年上半年该数字同比下降62%至82家。即使面对如此挑战,联控于报告期内依然推动了8家企业上市,占近一成。笔者分析,如此境况下,像联控这类大型企业受资本市场波动的影响也往往较大,逆风入市难以及时体现优质资产的显性价值,联控或许也在有意把控这一节奏,以更加从容地应对宏观环境的不确定性。 虽然联控上半年归母净利同比有所下滑,但相较其2023年度业绩而言,可以看到明显改善,同时,公司上半年收入录得同比增长,这说明其各项业务依然处于积极推进和发展中,稳健的产业基础也为公司的可持续发展提供了坚实保障。 复杂多变的外部环境也为国家推进新质生产力的发展提出了新的要求和挑战。2024年6月,国家发文表示,「新质生产力是创新起主导作用,具有高科技、高效能、高质量特征,符合新发展理念的先进生产力质态,必须继续做好创新这篇大文章,推动新质生产力加快发展。」联控持续响应这一号召,聚焦以科技创新推动产业创新,将发展新质生产力作为公司坚持高质量发展主线的重要着力点。具体来看,公司继续加强技术研发,研发投入累计增长3.4%至73亿元;且旗下联想集团率先推出了全球首款AI PC和多款AI服务器,也意味着标志性重大战略产品取得突破。联控在持续加强人工智能、生物医药、新材料、新能源等前沿布局的同时,还关注新领域的开辟,加快发展生物制造、商业航天等产业,提前开拓量子科技和生命科学等新赛道。据笔者了解,报告期内,联控投资科技项目近40个,而截至目前累计投出国家级专精特新「小巨人」企业120家,处于行业领先水平。 以商业航天为例,联控旗下君联资本被投企业银河航天,作为中国领先的卫星互联网解决方案提供商和卫星制造商,为中国巨型低轨通信星座的快速部署提供了技术支撑。此外,联控旗下君联资本、联想之星、联想创投共同投资的图灵量子,持续探索量子计算与经典算力、人工智能的融合发展,协助孕育了新一批新质生产力。 而在助推中国制造业智能化转型升级的进程中,联想控股也在持续推动制造业产业链的高质量发展。资料显示,联控体系已支持到90%的「中国制造业500强」企业、1,000多家头部制造型企业以及2,000多家成长型制造企业,旗下基金在制造业总投资超过200亿元,累计推动数十家制造企业上市,打造了约20家制造业单项冠军。同时,根据Gartner最新榜单,联想集团连续三年位列全球前10,是亚太地区唯一上榜的高科技制造企业。而作为全球领先的全栈式AI产品组合与方案服务供应商,联想也在进一步加大人工智能领域的布局和应用推广,累计投资AI企业超250家,构建AI+应用生态圈。 笔者认为,联控正渐渐走出调整转型的承压期,公司主动调整业务节奏、谨慎发力稳中求进,在尖端领域的超前布局亦于这一时期获得了稳定持续的积累。凭借其稳健的产业基础和高质量发展的潜能释放,相信公司已逐步回到健康可持续的增长曲线之中。



