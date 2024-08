Friday, 30 August 2024, 22:38 HKT/SGT Share: 着力发展新质生产力 联想控股2024上半年收入2,334亿元

香港, 2024年8月30日 - (亚太商讯) — 联想控股股份有限公司(「联想控股」或「公司」;3396.HK)于今日公布截至2024年6月30日止6个月(「报告期」)未经审计简明综合中期业绩。2024上半年,联想控股坚持科技创新引领高质量发展,稳中求进,主动应对宏观因素变化,着力发展新质生产力,企业核心竞争力稳步提升。报告期内,公司实现收入2,334亿元(人民币,下同),同比增长16%;净利润增长至28.05亿元;归属于本公司权益持有人净利润2.86亿元,录得同比下降主要由于全球经济形势的复杂性与不确定性持续攀升,产业运营板块贡献利润以及产业孵化与投资板块的投资业务受到波及。 报告期内,联想控股持续通过科技创新推动产业创新,聚焦新质生产力作为企业高质量发展的重要着力点,深化人工智能、生物医药、新材料、新能源等前沿领域布局,同时关注新领域的开辟,在构建现代化产业体系上取得良好成效。公司继续加强技术研发,研发投入累计增长3.4%至73亿元;旗下联想集团率先推出全球首款AI PC和多款AI服务器,标志性重大战略产品取得突破。与此同时,联控体系加快发展前沿新材料、创新药、生物制造、商业航天等产业,提前布局开拓量子科技和生命科学等新赛道,打造新质生产力增长极。报告期内,公司投资科技项目近40个,而截至目前,已累计投出国家级专精特新「小巨人」企业120家,处于行业领先水平。 立足服务国家战略需求,联想控股积极推动制造业产业链高质量发展,围绕新型工业化和加快建设制造强国、数字中国等战略任务,助推中国制造业智能化转型升级。目前,联控体系已支持到90%的「中国制造业500强」企业、1,000多家头部制造型企业以及2,000多家成长型制造企业,同时旗下基金在制造业总投资超过200亿元,累计推动数十家制造企业上市,打造了约20家制造业单项冠军。联想作为全球领先的全栈式AI产品组合与方案服务供应商,进一步加大在人工智能领域的布局和应用推广,构建AI+应用生态圈,累计投资AI企业超过250家。公司还积极推进数字产业化、产业数字化,助力超前建设数字基础设施,加快形成全国一体化算力体系,促进数字经济和实体经济深度融合。 联想控股始终坚持将绿色理念融入到企业高质量发展之中,积极履行企业社会责任。联想集团是中国首家通过科学碳目标倡议组织(SBTi)净零目标验证的高科技制造企业,其明晟MSCI ESG评级保持在AAA级,为该评估的最高等级。联泓新科新布局的多个绿色产业项目均在上半年建成,并有多个项目计划于2025年建成投产。正奇光能布局光伏产业,投建20GW高效N型电池片项目,目前第一期已投产,核心产品跻身行业第一梯队。同时,联想控股重点在「乡村振兴」、「科技创新」、「弘扬正气」等公益领域系统规划并长期投入,持续贡献「联想」价值。 面对挑战与机遇,联想控股将持续深化科技创新引领高质量发展,在持续夯实产业基础、优化资源配置的同时,加强前沿领域布局,培育新兴和未来产业,进一步聚焦新质生产力,打造企业新的核心竞争力。



话题 Press release summary



部门 电子产品

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network