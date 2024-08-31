映宇宙公布2024年中期业绩公告

香港, 2024年8月30日 - (亚太商讯) — 映宇宙集团有限公司（「映宇宙」或「集团」，股份代号：3700.HK）公布截至2024年6月30日全年业绩。

报告期内，集团总收益为3533.2百万港元，较2023年同期增长13.0%；其中，集团增值服务总收益为2601.2百万港元，同比增长12.4%，该业务占集团整体收益73.6%；内容服务业务录得总收益为642.7百万港元，同比增长36.1%，该业务占集团整体收益18.2%。

直播及社交生态充满活力 铸就可持续发展闭环

集团直播及社交业务基于长期稳健运行与不断精细化运营，构建了良性的商业生态系统。核心产品“映客直播”延续了在直播赛道的品牌优势，面对市场环境的波动，仍然凭借一套成熟且不断进化的运营体系，以及对生态结构的持续优化，成功营造出一个健康、活跃的用户社群环境。

社交业务延续了产品矩阵的优势，针对用户需求的日益多元化与精细化趋势，集团灵活调整策略，以高效的产品矩阵精准对接新兴社交场景，深度渗透多个垂直领域，满足用户差异化的社交需求，持续彰显出强大的市场适应力。集团两大核心基础业务的长期稳健经营与持续创新，为集团提供了稳定且丰厚的现金流支持，也有效推动了集团在更多业务领域的深度拓展和持续创新。

短剧业务领跑行业 全产业链布局稳固行业领先地位

在当前短剧市场竞争日益激烈的背景下，集团凭前瞻布局与创新力稳居行业头部。面对挑战，集团依托早期精准入局、高效投放策略，迅速打通短剧产业完整生态链，实现从内容创作到分发推广的全链条优化，确保了业务规模的稳健增长。凸显了集团在短剧领域的深刻理解，也为持续引领行业发展打下了坚实基础。

在短剧业务未来发展方向上，集团正审慎地推进短剧与文旅等多元产业的深度融合，旨在打造一系列高质量、高品位的精品微短剧，为观众带来更加丰富多元的视听享受。同时，集团还瞄准海外市场，试水海外短剧新机遇，通过国际化布局进一步拓宽业务版图。

海外拓展再获突破 多市场成功打开新局面

集团持续深化出海战略并取得成效。集团凭借在国内市场积累的丰富经验，采用垂直细分的矩阵式策略，迅速切入目标市场。同时，为了更好地适应本地化需求，集团在产品玩法和设计上融入了丰富的本土元素，提升产品的市场竞争力。目前集团在东南亚市场上线的部分产品顺利完成了商业验证，为集团在其他地区的拓展提供了宝贵的经验和范本。今年以来，集团开始进入中东等新兴市场，已上线产品并取得了一定的用户积累。

通过持续优化产品模型，深入了解海外用户需求，集团显著缩短了在新市场的适应周期，积累了丰富的本地化运营经验。这些宝贵的经验不仅为集团在海外市场的深入拓展奠定了坚实基础，也为未来在海外市场的进一步深耕探索提供了有力支撑。

未来展望

展望未来，集团将持续洞察用户需求，丰富社交产品矩阵，通过矩阵式联动稳固竞争优势，并发挥创新能力探索新增长点。依托在互动娱乐领域的深厚积累，集团将快速孵化新产品，优化内容品质，提升用户体验与平台粘性，确保在市场中保持领先地位。同时，集团正积极调整海外运营策略，深化本地化运营，丰富产品业态，加大在东南亚、中东等新兴市场的拓展力度，致力于跑通规模化增长路径。此外，集团紧跟科技前沿，积极布局Web3.0与AI等新兴领域，计画战略性持有加密货币，推动AI应用落地，以科技创新引领行业未来发展，开创互动娱乐体验的新篇章。

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关于映宇宙集团有限公司：

映宇宙集团(3700.HK)是中国领先的全场景新社交平台，原名映客互娱集团，核心业务覆盖直播社交、短剧、海外等板块，以矩阵式产品、多元化业态带动业绩增长。

2015年，首款产品映客直播上线，开创国内移动直播潮流。2018年，成立仅3年的映客在香港上市，成为港交所娱乐直播第一股。上市后，集团围绕“互动社交”战略，陆续孵化出多款产品，构建起丰富的社交产品矩阵。 2022年下半年，集团抢先布局短剧市场，凭借先发优势和精品化内容稳居行业第一梯队；同时，映宇宙还在不断加速全球化布局，打开海外市场增长空间。

2022 年，集团正式更名为映宇宙，积极布局AI、Web3.0等前沿领域，旨在基于全新技术形态，为用户提供丰富多维的社交场景和服务，实现商业价值的进一步提升。

有关更多资料，请访问映宇宙IR网站：https://ir.inkeverse.com/sc/ir_overview.php

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Jaon Guo

电邮：Jason.guo@intelligentjoy.com

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