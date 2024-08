Friday, 30 August 2024, 22:18 HKT/SGT Share:

来源 Inkeverse Group Limited 映宇宙公布2024年中期业绩公告 - 发挥核心业务规模优势,加快创新业务布局探索

香港, 2024年8月30日 - (亚太商讯) — 映宇宙集团有限公司(「映宇宙」或「集团」,股份代号:3700.HK)公布截至2024年6月30日全年业绩。 报告期内,集团总收益为3533.2百万港元,较2023年同期增长13.0%;其中,集团增值服务总收益为2601.2百万港元,同比增长12.4%,该业务占集团整体收益73.6%;内容服务业务录得总收益为642.7百万港元,同比增长36.1%,该业务占集团整体收益18.2%。 直播及社交生态充满活力 铸就可持续发展闭环 集团直播及社交业务基于长期稳健运行与不断精细化运营,构建了良性的商业生态系统。核心产品“映客直播”延续了在直播赛道的品牌优势,面对市场环境的波动,仍然凭借一套成熟且不断进化的运营体系,以及对生态结构的持续优化,成功营造出一个健康、活跃的用户社群环境。 社交业务延续了产品矩阵的优势,针对用户需求的日益多元化与精细化趋势,集团灵活调整策略,以高效的产品矩阵精准对接新兴社交场景,深度渗透多个垂直领域,满足用户差异化的社交需求,持续彰显出强大的市场适应力。集团两大核心基础业务的长期稳健经营与持续创新,为集团提供了稳定且丰厚的现金流支持,也有效推动了集团在更多业务领域的深度拓展和持续创新。 短剧业务领跑行业 全产业链布局稳固行业领先地位 在当前短剧市场竞争日益激烈的背景下,集团凭前瞻布局与创新力稳居行业头部。面对挑战,集团依托早期精准入局、高效投放策略,迅速打通短剧产业完整生态链,实现从内容创作到分发推广的全链条优化,确保了业务规模的稳健增长。凸显了集团在短剧领域的深刻理解,也为持续引领行业发展打下了坚实基础。 在短剧业务未来发展方向上,集团正审慎地推进短剧与文旅等多元产业的深度融合,旨在打造一系列高质量、高品位的精品微短剧,为观众带来更加丰富多元的视听享受。同时,集团还瞄准海外市场,试水海外短剧新机遇,通过国际化布局进一步拓宽业务版图。 海外拓展再获突破 多市场成功打开新局面 集团持续深化出海战略并取得成效。集团凭借在国内市场积累的丰富经验,采用垂直细分的矩阵式策略,迅速切入目标市场。同时,为了更好地适应本地化需求,集团在产品玩法和设计上融入了丰富的本土元素,提升产品的市场竞争力。目前集团在东南亚市场上线的部分产品顺利完成了商业验证,为集团在其他地区的拓展提供了宝贵的经验和范本。今年以来,集团开始进入中东等新兴市场,已上线产品并取得了一定的用户积累。 通过持续优化产品模型,深入了解海外用户需求,集团显著缩短了在新市场的适应周期,积累了丰富的本地化运营经验。这些宝贵的经验不仅为集团在海外市场的深入拓展奠定了坚实基础,也为未来在海外市场的进一步深耕探索提供了有力支撑。 未来展望 展望未来,集团将持续洞察用户需求,丰富社交产品矩阵,通过矩阵式联动稳固竞争优势,并发挥创新能力探索新增长点。依托在互动娱乐领域的深厚积累,集团将快速孵化新产品,优化内容品质,提升用户体验与平台粘性,确保在市场中保持领先地位。同时,集团正积极调整海外运营策略,深化本地化运营,丰富产品业态,加大在东南亚、中东等新兴市场的拓展力度,致力于跑通规模化增长路径。此外,集团紧跟科技前沿,积极布局Web3.0与AI等新兴领域,计画战略性持有加密货币,推动AI应用落地,以科技创新引领行业未来发展,开创互动娱乐体验的新篇章。 -完- 关于映宇宙集团有限公司:

映宇宙集团(3700.HK)是中国领先的全场景新社交平台,原名映客互娱集团,核心业务覆盖直播社交、短剧、海外等板块,以矩阵式产品、多元化业态带动业绩增长。 2015年,首款产品映客直播上线,开创国内移动直播潮流。2018年,成立仅3年的映客在香港上市,成为港交所娱乐直播第一股。上市后,集团围绕“互动社交”战略,陆续孵化出多款产品,构建起丰富的社交产品矩阵。 2022年下半年,集团抢先布局短剧市场,凭借先发优势和精品化内容稳居行业第一梯队;同时,映宇宙还在不断加速全球化布局,打开海外市场增长空间。 2022 年,集团正式更名为映宇宙,积极布局AI、Web3.0等前沿领域,旨在基于全新技术形态,为用户提供丰富多维的社交场景和服务,实现商业价值的进一步提升。 有关更多资料,请访问映宇宙IR网站:https://ir.inkeverse.com/sc/ir_overview.php 如有垂询,请联络慧悦公共关系顾问集团有限公司:

Jaon Guo

电邮:Jason.guo@intelligentjoy.com



话题 Press release summary



部门 广播,电视及卫星, 数字

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network



Inkeverse Group Limited Mar 26, 2024 18:32 HKT/SGT 映宇宙公布23年全年财务业绩公告 Aug 29, 2022 09:24 HKT/SGT 映宇宙2022年中期业绩发布 Aug 30, 2021 10:28 HKT/SGT 映客中期营收增长83.1% 社交产品矩阵构筑长足增长新态势 更多新闻 >>