来源 TIME Interconnect Technology Limited 汇聚科技有限公司公布截至二零二四年六月三十日止中期业绩 - 经营溢利大幅增加31.5%至309.2百万港元,经营利润率提升至11.6%

香港, 2024年8月30日 - (亚太商讯) — 汇聚科技有限公司(「汇聚科技」,股份代号:1729,连同其子公司合称「集团」)欣然宣布集团截至二零二四年六月三十日止六个月(「本中期期间」)的中期财务业绩。 于本中期期间,由于借贷成本居高不下及财政支持撤销等因素,及地缘政治局势紧张和经济割裂加剧带来的影响,全球经济扩张步伐缓慢。尽管如此,本集团仍积极寻求可使其现有业务组合趋向多元化、拓宽收入来源及为本公司股东提升价值的潜在投资机会,从而改善本集团的业务营运及财务状况。其中,受惠于AI热潮,数据中心分部及特种线分部于本中期期间的收益分别大幅增长16.6%及93.6%,盈利能力相对改善。而随着本集团在医疗设备电线业务投放更多关注及精力,以及两座新厂房的建成,大大拓展了医疗设备电线产品的产能及研发能力,该分部收益亦大幅增加166.0%;同时,本集团已于二零二四年七月完成投资两间医疗及保健相关公司。由于该等分部带动利润率转佳,电缆及电线的整体盈利能力亦有所改善。同时,网络电线分部的海外订单持续改善,于本中期期间,该分部收益增加25.1%。 综上,集团于本中期期间录得的收益为2,666.1百万港元,较截止二零二三年九月三十日止六个月期间*(「上一个中期期间」)的2,626.7百万港元增加39.4百万港元或1.5%。本中期期间的经营溢利为309.2百万港元,较上一个中期期间的235.1百万港元增加74.1百万港元或31.5%,而本中期期间的经营利润率则由9.0%上升至11.6%。经营溢利增加主要归因于产品组合变动;医疗设备、数据中心及特种线分部的收益上升,而三个市场分部都具有较佳的利润率;及服务器分部收益及利润率下降。 于本中期期间,集团每股基本盈利为10.4港仙,较上一个中期期间的7.8港仙增加33.3%。本公司董事会欣然宣派中期股息每股1港仙,总额约为19.5百万港元。 业务回顾 集团各个业务分部的营业额的分布如下: 业务分部 收益(百万港元) 收益占比 截至二零二四年 六月三十日止 六个月 截至二零二三年 九月三十日止 六个月 变化 截至二零二四年 六月三十日止 六个月 截至二零二三年 九月三十日止 六个月 电线组件 数据中心 564.4 484.1 16.6% 21.2% 18.4% 电讯 286.5 348.6 -17.8% 10.7% 13.3% 医疗设备 386.0 145.1 166.0% 14.5% 5.5% 工业设备 21.3 12.8 66.4% 0.8% 0.5% 汽车 68.4 69.5 -1.6% 2.6% 2.7% 数字电线 网络电线 614.7 491.2 25.1% 23.0% 18.7% 特种电线 111.5 57.6 93.6% 4.2% 2.2% 服务器 613.3 1,017.8 -39.7% 23.0% 38.7% 总计 2,666.1 2,626.7 1.5% 100% 100%

数据中心分部 AI的兴起带动了本集团数据中心业务的增长及发展。于本中期期间,由于服务器升级,数据中心分部的收益由上一个中期期间的484.1百万港元增加80.3百万港元或16.6%至本中期期间的564.4百万港元,盈利能力相对改善。该分部的订单于本中期期间维持于较高的出货水平, 并继续是电线组件业务下最高收益的分部。 电讯分部 于本中期期间,该分部录得的收益为286.5百万港元,较上一个中期期间的348.6百万港元减少17.8%。电讯分部的主要客户位于中国,收益下跌的主要原因为对比上一个中期期间,本中期期间受到中国农历新年假期影响。 医疗设备分部 于本中期期间,本集团在医疗设备电线业务投放了更多关注及精力,继续扩大其医疗设备客户群,并于本中期期间加强其研发能力。在去年,受惠于昆山汇聚及江西汇聚两座新厂房建成,以及拓展医疗设备电线产品的产能及研发能力,医疗设备分部于本中期期间的收益大幅增加至386.0百万港元,较上一个中期期间的145.1百万港元增加240.9百万港元或166.0%。 工业设备分部 尽管全球经济复苏步伐较预期慢,不同国家之间仍然存在分歧,加之高利率抑制了经济活动,本集团的工业设备分部仍略有改善。工业设备分部的收益由上一个中期期间的12.8百万港元增加66.4%至本中期期间的21.3百万港元。 汽车分部 汽车分部于本中期期间的收益为68.4百万港元,较上一个中期期间的收益69.5百万港元轻微减少1.6%。受地缘政治及贸易战影响,汽车配线产品于本中期期间的销售订单维持于较低水平。然而,本集团仍然相信,汽车配线产品有助本集团为其客户提供更广泛的产品组合。为把握电动汽车市场蓬勃发展带来的机遇,本集团新的全资附属公司Linkz Cables Mexico, S. de R.L. de C.V.(「Linkz Mexico」)已在墨西哥成立,以增加其于中国及亚洲以外市场的市场份额。 网络电线分部 即使不同国家之间的分歧、战争、利率高企、美元走强及通胀偏高等众多负面因素仍然存在,但网络电线分部的海外订单持续改善。网络电线于本中期期间的收益为614.7百万港元,较上 一个中期期间的491.2百万港元增加123.5百万港元或25.1%。铜价上涨反映市场需求持续改善。Linkz Mexico成立后,亦有助增加其于美国及墨西哥市场的市场份额。 特种线分部 与数据中心分部一样,Al亦刺激特种线分部的高速电缆增长及发展。特种线于本中期期间的收益为111.5百万港元,较上一个中期期间的57.6百万港元显著增加53.9百万港元或93.6%。高速电缆亦带动利润率转佳,为本集团的整体盈利能力带来裨益。 服务器分部 于本中期期间,服务器的收益为613.3百万港元,较上一个中期期间的1,017.8百万港元减少39.7%。经过去年底新产品出货高峰期之后,今年出现关键部件供应短缺的问题,导致部分订单需要改期。 展望 展望未来,就不利因素而言,地缘政治局势紧张、高利率持续抑制全球经济活动。根据「国际货币基金组织」于二零二四年发布的 《世界经济展望》最新预测,于二零二三年全球经济增长估计为3.2%,而预期于二零二四年及二零二五年将持续保持相同步伐。五年后全球经济增长的最新预测为3.1%,处于近几十年来的最低水平。而就利好因素而言,随着劳动力参与率提高,通胀下降速度可能较预期中快,致使各国央行可推出宽松计划,提振经济活动。人工智能及较预期更强的结构性改革可带动生产力。尽管本集团正面对宏观经济环境中的相关挑战及困难,管理层仍对其未来业务充满信心。在立讯集团的支持下,本集团在产品制造能力及财务实力方面具有优势。本集团将继续发展战略性业务及市场,巩固其业务基础并于经济低迷时期取得骄人业绩。 集团认为,中国持续加快5G技术研发,以及疫情导致的社会新常态,包括居家工作及网络会议等,预计将带动电线组件产品及电讯分部的需求,因此,管理层对5G相关业务充满信心。另一方面,考虑到汽车及电动汽车市场的蓬勃发展,本集团相信,汽车线束产品有助本集团为其客户提供更广泛的产品组合,并通过丰富本集团的业务组合及拓展其独特的客户群,踏足新业务领域。为此,集团已于墨西哥设立一间新的全资附属公司Linkz Mexico,以增加其于中国及亚洲以外市场的市场份额。新厂房预期可于二零二四年下半年投产。新工厂将生产数字电线及汽车配线产品。此乃「中国加一」策略,可保护供应链及出口市场免受地缘政治紧张局势及不可预见的中断影响,令集团能够抓紧这一代5G网络来临及汽车市场所带来的市场机遇。 此外,世界各地公司的云技术使用率的不断增加有望推动数据中心的发展。同时,5G发展将推动大数据、物联网、网络游戏及云平台视频流的应用。为把握巨大的市场潜力,本集团已拓展其业务至服务器业务,所提供的产品主要应用于数据中心。考虑到(i)中国正积极开展投资活动以建设数字基础设施;(ii)中国制造商由于地缘政治关系而继续提高本土供应链的比重;及(iii)立讯精密拥有广泛的技术知识及良好的客户关系,本集团对市场的潜在需求持乐观态度。同时,Al的兴起,带动本集团服务器及数据中心分部业务的增长及发展。然而,地缘经济割裂持续加剧,货物、资本及人员流动的障碍不断增加,供应链逐渐出现供应问题。这些都为本集团的业务运作带来了挑战。本集团将尽最大努力寻找任何业务方案,以应对当前经济环境以及全球复杂地缘政治关系,并继续加大及巩固服务器业务的发展。 就医疗设备分部而言,集团预计医疗设备电线的需求将继续为集团本年度的医疗设备电线订单带来正面影响。为此,集团已成立两间全资附属公司,分别为汇聚智能科技(昆山)有限公司及江西汇聚精密工业有限公司,以拓展医疗设备电线产品的产能及研发能力。此外,本集团已于二零二四年七月完成投资两间医疗及保健相关公司。一间为具备逾30年良好营运纪录的Cosmic M.E. Inc.(「CME」),于其股份认购后已成为本公司之附属公司。其从事开发、生产及销售电子医疗工具以及其他医疗设备及器材的业务。本集团相信,该认购将使其能利用CME的广泛专业知识及现有生产设施,即时为其现有及新客户提供可靠及优质医疗产品,并为双方就医疗相关产品于研发、生产能力及全球市场扩展方面的发展带来协同效应。另一间为Valkyrie Industries Limited (「Valkyrie」),本公司透过股份认购有权控制其16.75%股份。Valkyrie为一间总部设于英国的初创企业,于触控及虚拟实境术技方面拥有长达七年的专业经验。其已开发能为用户于虚拟仿真场景中创造重量、反抗力及助力的触控科技,并已获得专利权。该项科技结合体适能、健康及游戏,以改善庞大游戏市场的人体表现及神经肌肉复元。本集团认为,Valkyrie的科技将为本集团拓展其产品组合带来机遇,令集团业务更趋多元化,并扩阔其特定客户群的收入来源。此外,新的联络处Time Interconnect America Inc. 已自二零二四年七月起在里地牙哥成立,以抓住更多医疗相关市场的商机。展望未来,考虑到医疗设备市场的需求不断增长,本集团相信该分部将保持其动态增长速度。本集团将在此分部投放更多关注及精力,继续扩大其医疗设备客户群,并加强其研发能力。 凭借中国政府的「东数西算」政策,立讯精密将发挥立讯集团的平台优势及市场地位,为本公司引入策略资源,进一步增强本公司在其市场上的持续增长潜力及核心竞争力,使本公司战略发展成为全方位的网络解决方案及基础设施供应商,为股动创造更大的价值。对此,立讯精密正在对本公司的经营及财务状况进行战略检讨,并积极探索本公司内生性及外延式增长和发展的商机。本公司相信,在立讯精密的支持下,本集团将于未来创造更多更多的可能性。 - 完 - 关于汇聚科技有限公司 汇聚科技有限公司是一家信誉卓著的定制电线互连方案供应商,在行业拥有超过30年经验。 总部设于香港,并于中华人民共和国上海、苏州、江西及惠州以及日本及墨西哥拥有生产设施。集团目前制造及供应各种铜缆和光缆电线组件、数字电线产品、医疗产品及服务器产品均根据个别客户伙伴的详述规格及设计而生产。产品已使用在包括电讯、数据中心、工业设备、医疗设备、汽车配线、数字电线及服务器在内的各种市场领域,均受到少商誉优良的中国及国际客户所采用。 本新闻稿由智升公关有限公司代表汇聚科技有限公司发放。



