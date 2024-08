Friday, 30 August 2024, 19:33 HKT/SGT Share: 天津银行召开2024年中期业绩发布会 - 业务经营持续向好 高质量发展基础夯实

香港, 2024年8月30日 - (亚太商讯) — 8月29日,天津银行召开2024年中期业绩发布会。2024年上半年,天津银行扎实做好金融「五篇大文章」,赋能「新质生产力」,积极践行「四个善作善成」重要要求,聚焦「科技创新、产业焕新、城市更新」「盘活存量、培育增量、提升质量」和天津市「十项行动」,深化法人治理,扎实推进「双五战役」,实现平稳开局,稳中有进,为全年稳健发展奠定良好基础。 业务经营形势进一步向好,高质量发展基础进一步夯实 经营规模持续增长。资产总额人民币8,973.8亿元,较上年末增长6.7%,其中贷款余额人民币4,414.0亿元,较上年末增长11.5%。负债总额人民币8,304.6亿元,较上年末增长7.1%,其中存款余额人民币4,822.2亿元,较上年末增长7.0%。收入利润实现双增。实现营业收入人民币87.6亿元,同比增长7.7%;实现拨备前利润人民币67.4亿元,同比增长8.1%;实现凈利润人民币19.8亿元,每股收益人民币0.32元。资产质量有效改善。不良贷款率1.54%,较上年末下降0.16个百分点;拨备覆盖率181.75%,较上年末上升13.89个百分点,风险抵补能力不断增强。 重点着墨「五篇大文章」 报告期内,天津银行已制定「关于做好金融五篇大文章赋能天津高质量发展的实施方案」,协同推进金融「五篇大文章」。 搭建科技金融服务体系。作为「科技-产业-金融」新循环试点行,优化科技金融服务模式,整合科技金融产品服务体系,发布「智慧科技通」金融服务方案。科技创新企业贷款余额人民币144.94亿元,较上年末增长24.0%;承销及投资科创票据人民币48.5亿元;打造天津银行系列科创成长基金,推广「一区一基金」模式,三只基金的合作协议已签署落地。 推动绿色金融高质量发展。绿色贷款余额人民币330.41亿元,较上年末增长35.69%,发放天津市首笔「企业绿码」挂钩贷款、天津银行首笔EOD模式项目贷款和首笔可持续发展挂钩跨境银团贷款。实现ESG领域债券承销及投资人民币81.11亿元,在交易商协会2024年上半年绿色债务融资工具投资人排行榜中位列城商行第三位。 普惠金融向深向实发展。强化金融科技赋能,丰富产品服务体系,稳步提升普惠金融服务效率和水平。涉农贷款余额人民币264.27亿元,较上年末增长23.55%,「智慧富民通」累计放款人民币40.77亿元,惠及6.53万农户。打造「智慧通普惠」数字金融生态服务平台,聚焦小微企业、个体工商户,智慧商户通合作商户120.53万户,较上年末增长21.65%;「智慧商户通·天行用呗」累计放款人民币294.01亿元,较上年末增长49.88%,从源头上解决了个体工商户「融资难、融资慢、融资贵」的难题。 打造「金秋港湾」养老金融特色品牌。推出养老金融「专有投资者教育、专属产品货架、有温度的专业服务、专项满意度调研、专注打造特色网点、专策金融支持」「六专」服务体系,营业网点进一步对标适老服务标准,优化适老金融线上服务渠道,举办天津市养老金融暨银发经济专题研讨交流活动。适老储蓄产品余额人民币848.52亿元,较上年末增长8.64%;适老理财产品余额人民币262.01亿元,较上年末增长6.71%;第三代社保卡新增激活8.7万张,网均发卡数量位列天津市第一。 深化数字金融助力新质生产力。强化顶层设计,积极践行数字银行建设战略,对外聚焦「服务效能」,对内聚焦「安全生产」,不断提升一体化运营、多元化数据价值释放、智慧化服务再造、数智化营销、综合化事务支撑及智能化风控等能力。培育数字经营新模式,开启企业级全渠道客户数字化运营平台,通过大数据模型实现获客、活客和价值转化能力显著增强,截至报告期末,实际触达基础客户324.65万户,带动手机银行新增客户11.35万户,AUM月日均提升人民币37.60亿元。激发数字金融服务新动能,推出全员作战系统,为战略部署高效执行和职能部门协同作战打造新引擎;通过「数看天行」全面展现经营数据,提升拓客和经营决策效能。加速科技成果积淀转化,年内荣获鑫智奖「数智化转型先锋 企业」等奖项5项,获批17项知识产权。 深入践行「四个善作善成」重要要求 在发展新质生产力上善作善成。发布「聚力新质生产力发展的工作方案」,旨在以金融力量支持新质生产力加快发展。支持现代产业体系,中长期制造业贷款余额人民币145.28亿元,较上年末增长36.23%,12条重点产业链贷款余额人民币30.69亿元,较上年末增长33.46%。供应链贷款余额人民币126.95亿元,较上年末增长14%,天津地区绿色贷款余额人民币256.01亿元,较上年末增长56.43%。支持科技创新和产业转化,运用「股、债、贷、基、租、保」多元化接力式的综合金融服务,加大对天开高教科创园企业和人才的精准支持。支持盘活用好存量资源,累计为天津市资产盘活领域投放信贷资金人民币385亿元。 在全面深化改革开放上善作善成。支持建设高水平开放型经济新体制,聚焦港产城融合发展行动,为滨海新区高质量发展、北方国际航运核心区、「一带一路」提供金融支持。滨海新区对公贷款投放余额人民币511.66亿元,较上年末增长17.54%;支持京津冀协同发展,京津冀地区贷款余额人民币3,405.1亿元,较上年末增长16.4%;累计承销及投资京津冀地区各类债券人民币476.59亿元。与武清区、津南区政府及京津冀16家企业签署战略合作协议,「京津冀产业交流综合金融服务平台」发布上线。 在推动文化传承发展上善作善成。支持科教兴市人才强市行动,强化金融与教育领域深度融合,提供贷款融资、智慧校园建设等综合金融服务。打造「运动金融」品牌,发放马拉松主题「悦动卡」和专属理财,理财募集资金已达人民币7.4亿元;「智慧文旅通」「智慧商户通」助力文旅场景拓展,盘活抵羊、利顺德等「老字号、老品牌」,通过商标权、专利权质押的方式为老字号企业提供新增贷款人民币7.4亿元。与佛罗伦萨小镇商圈签署战略合作协议,构建京津冀区域商旅文体农融合特色消费生态圈。将古文化街建设成为天津市「优化支付服务」标杆场景。 在提升城市治理现代化水平上善作善成。助力城市更新,制定《支持「中心城区更新提升行动」服务方案》,在城市更新领域提供授信支持人民币37.3亿元。搭建智慧公共服务体系,建设智慧教育通、智慧医疗通,提供全方位的综合性数字化服务方案,推动城市业态、功能、品质不断提升。 下一步,天津银行将继续深入贯彻党的二十大、二十届三中全会及中央金融工作会议精神,做好「五篇大文章」,深入践行「四个善作善成」,落实天津市委市政府「三量」「三新」工作要求,服务天津市「十项行动」,为高质量发展注入推动力支撑力。



