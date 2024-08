Friday, 30 August 2024, 14:18 HKT/SGT Share: 光大环境:稳健增长与绿色担当并重,引领行业可持续发展

香港, 2024年8月30日 - (亚太商讯) — 近日,中国光大环境(集团)有限公司(257.HK)(下称“光大环境”或“公司”)公布了2024中期业绩。作为一站式、全方位的环境综合治理服务商,光大环境不仅保持业务稳健增长,更在环境保护和社会责任方面发挥重要作用,引领行业标杆。 绿色科创赋能未来 广泛推动绿色合作 光大环境积极参与高层行业对话和国际论坛,推动区域环境合作。 2024年上半年,公司管理层先后出席了美丽中国百人论坛2024年会、上海合作组织国家绿色发展论坛。在上海合作组织国家绿色发展论坛上,光大环境与各国代表共同探讨绿色发展战略,为全球绿色发展贡献中国方案。论坛期间,光大环境总裁栾祖盛参与了“产业集聚共建繁荣上合”主题环节,并以《发展绿色生产力 共建可持续未来》为题发言,重点分享了开展务实科技交流,构建绿色创新生态圈;推动低碳产能合作,打造绿色产业聚集区;加快标志项目落地,树立绿色上合新标杆三方面的思考。 此外,公司作为参建单位受邀还出席了海南博鳌近零碳示范区运行启动会。今年上半年,公司旗下越南顺化垃圾发电项目竣工仪式获越南国家政府总理出席,同时,公司亦受邀出席越南总理与在越中资企业的座谈会,展示了中国企业在“一带一路”倡议下的担当和影响力。 公开透明沟通 提升市场形象 秉持开放透明的原则,光大环境主动接受各界监督,展现了高度的企业责任感和治理水平。 2024年上半年,公司组织了近20次项目考察活动,吸引逾百家境内外投资机构参加。这些考察活动涵盖了公司在垃圾发电、水环境治理、生物质能利用等多个领域的代表性项目,让投资者、分析师和媒体代表深入了解了光大环境的运营模式、技术创新和发展战略。通过面对面交流和实地考察,公司深化了与各利益相关方的沟通,增进了相互理解和信任。这种开放、透明的沟通策略不仅提升了公司的市场形象,也为吸引更多投资者和合作伙伴奠定了坚实基础。 截至2024年6月30日,已有23家机构给予光大环境正面评级,公司股价较2023年底升逾50%。 倡导环保低碳 携手各界筑绿 光大环境积极推动环保宣传,致力于提升公众的环保意识和参与度。 在内地,公司围绕“世界水日”、“世界环境日”等重要环保主题日,在全国各地的项目公司组织开展了形式多样、内容丰富的环保活动。在日常亦通过策划并组织主题形式多样的公益活动,深入当地社区,与民众互利共融,吸引了大量市民参与,有效普及了环保知识,培养了公众的环保习惯。 截至2024年6月30日,光大环境累计有220个项目向公众开放,线下接待境内外各界参观考察人士约9,500人次,参与和观看线上活动的人数约8万人次。 获颁多项荣誉,巩固行业影响力 2024年上半年,光大环境凭借卓越的经营业绩和社会贡献,收获多项荣誉。公司连续13年位居中国“年度固废十大影响力企业”榜首,获标普第七次纳入《可持续发展年鉴》;旗下光大水务连续7年入选“中国水业十大影响力企业”榜单;光大绿色环保更是第3次获评《亚洲周刊》全球卓越ESG大奖。这些荣誉和成就进一步巩固了光大环境在环保领域的领军地位,为公司未来的发展注入了强劲动力。 面对国家“双碳”目标和对照中国式现代化建设目标要求,作为行业领军企业,光大环境在推动绿色低碳发展、改善生态环境质量、促进经济社会可持续发展等方面发挥了重要作用。公司管理层表示,未来,光大环境将继续秉持“创造更好投资价值,承担更多社会责任”的企业使命,坚持创新驱动,深化国际合作,不断提升环境治理能力和水平,为中国生态文明建设和全球可持续发展贡献更大力量。



