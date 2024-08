Friday, 30 August 2024, 12:43 HKT/SGT Share: 复星国际未来产业发展和赢利更可预期

香港, 2024年8月30日 - (亚太商讯) — 2024年8月28日,复星国际(HKEX: 0656)公布2024年中期业绩。报告期内,总收入保持增长,达人民币978.4亿元;产业运营利润保持增长,达人民币34.7亿元,归母净利润为人民币7.2亿元。 复星国际董事长郭广昌在29日上午的业绩发布会上表示,「上半年,尽管宏观环境充满挑战,我们坚定执行聚焦主业战略,围绕形成优势的产业赛道,打造行业数一数二的好公司、好产品,总体来看卓有成效。我们将持续聚焦创新、聚焦全球化,同时注重轻资产运营,以具备竞争优势的核心能力驱动长远发展。」 今年以来,国内经济恢复不稳固,国际市场持续波动,让包括复星在内的中国企业面临诸多挑战。复星持续推进战略聚焦,以核心能力驱动企业发展,实现核心产业提质增效,资产底盘保持稳健。 分析人士认为,从复星中期业绩报告释放的信息来看,复星聚焦家庭消费核心产业,先人一步推进创新和全球化,这一战略持续为复星夯实业务底盘,带来可预期的稳定赢利;同时,这两年复星积极推进轻资产运营,优化资产组合,持续降低杆杆,现金储备充裕,财务安全垫日渐厚实,有望推动市场对复星的价值进行重估。 全球化和创新「先人一步」,打造「数一数二」的企业和产品 今年上半年,复星四大核心子公司——复星医药、豫园股份、复星葡萄牙保险、复星旅文,总收入达人民币721.7亿元,占集团总收入的比重达到74%。复星聚焦主业的效果进一步显现,其在医药、旅游、消费、保险等核心产业赛道的优势持续提升。 在上述核心赛道,通过多年努力,复星已打造出多个在行业排名前列的「数一数二」的企业和产品。 例如,复星医药位列中国医药工业百强第二名,今年上半年也连续第三年入选全球药企管线规模前二十强;复宏汉霖是首个在港股赢利的中国创新生物制药公司,旗下多款自主开发的单抗生物类似药,引领中国生物医药行业快速发展,首款重磅产品汉利康是首个获批上市的国产生物类似药;复星葡萄牙保险在葡萄牙保险市场市占率保持第一,在全球葡语区保险市场居前列;智造板块的翌耀科技是全球领先的自动化和数字化企业。 此外在快乐业务板块,复星旅文旗下Club Med是精致「一价全包」度假的全球领导者;三亚亚特兰蒂斯是国内领先的高端综合度假旅游目的地,推动海南旅游进入3.0时代;豫园旗下老庙黄金,是中华老字号,更是享誉全国的珠宝品牌。这些在各自行业「数一数二」的企业和产品,帮助复星持续巩固在相关产业的领导地位。 对复星而言,稳健赢利的增长来自两个方面,一是创新,一是全球化。 在当前国内经济「内卷」的大环境下,「出海」成为企业界的「必答题」。但复星早在2007年便启动全球化征程,在海外摸爬滚打17年,今天已成为植根中国的标杆性的全球化企业之一、在全球超过35个国家和地区拥有深度产业布局。 17年出海征程里,复星捕获了很多成功的项目,也遇过很多挑战,最重要的意义在于锻造了国内企业稀缺的全球化能力,并在全球打通不同市场、不同业态和资源,实现了全球布局、全球运营和全球发展,全球化深度运营能力持续提升。 有一组数据非常能阐释情况,2024年上半年,集团海外收入达人民币458.7亿元,同比增长4%,占总收入的比重上升至47%,近半收入来自海外,这在中国企业中并不多见。 更重要的是,复星在全球化过程中积极推进旗下企业生态赋能与协同,旗下海内外成员企业在全球化研发、业务拓展、运营及投融资等方面取得多项进展。 上半年,复星旗下企业的生物药出海再获突破。复星旗下的复宏汉霖,自主开发的汉曲优获得美国食品药品监督管理局批准上市,成为在中国、欧盟、美国获批的「中国籍」单抗生物类似药;中国首个生物类似药汉利康获得秘鲁药监局批准上市,成为继汉曲优和汉斯状后,复宏汉霖第三款海外获批上市的自研药品。 再如复星旅文Club Med地中海俱乐部在全球运营67家度假村,2024年上半年营业额再创新高,达人民币88.9亿元,同比增长10.3%。其中,欧非中东及美洲区持续增长,亚太区复苏显著。2024年5月,Club Med 在阿曼签约中东首个度假村。 复星葡萄牙保险,从葡萄牙出发积极拓展海外市场,今年上半年取得葡萄牙境内和国际业务双增长,海外业绩占比进一步提升,国际业务录得总保费欧元8.85亿元,占比超过30%;国际业务净利润约欧元0.51亿元,占比超过40%。 复星旗下全球领先的自动化和数字化企业翌耀科技,也在静悄悄推进海外拓展,2024年上半年海外新增订单达到人民币39.9亿元,其中美国市场订单大幅增加,新增订单达到人民币7.5亿元,同比增长超过一倍。 创新同样是复星长期积累并始终坚持的核心能力。报告期内,复星持续深化科技与创新能力,创新投入达人民币35亿元;全球视野下的整合式创新模式更加成熟,一批突破性成果正持续为复星带来稳健赢利,成为复星的增长动力。 从创新药研发方面来看,复星医药共有4个产品共9项适应症获批上市,4个产品共9项适应症进入上市前审批/关键临床阶段,9项产品(按适应症计算)获批开展临床试验。复宏汉霖自主研发并生产的创新生物药不断取得突破性进展,全球首个一线治疗小细胞肺癌的抗PD-1单抗汉斯状已获批4项适应症,累计惠及患者超7.5万,对外授权覆盖美国、欧洲、东南亚、中东和北非等70多个国家和地区。此外,新一代口服血小板生成素受体激动剂(TPO-RA)苏可欣新适应症也获得国家药监局批准。 尖端医疗器械及创新疗法的布局也取得新进展。2024年6月,直观复星总部产业基地在上海启用,是直观医疗在亚太地区最大的研发、生产和培训一体化基地,达芬奇手术机器人国产化显著提速。直观复星Ion支气管导航操作控制系统也于2024年3月通过国家药监局批准,并于7月上市。 「轻资产运营」打法成型,价值重估可期 得益于业务面的坚实支撑,复星财务面也持续改善。报告期内,复星持续优化资产组合,降低杆杆,财务状况保持稳健。截至报告期末,集团调整后总债务占总资本比率为50.2%,维持了2020年以来的下降趋势;调整后NAV为每股港币17.4元,显示当前复星国际股价被严重低估。 复星也在积极夯实财务安全垫,保持充裕的现金储备。这次报告期内,复星国际现金、银行结余及定期存款达到人民币1095.5亿元,较2023年底增加人民币约171亿元。上市17年来,累计分红港币256亿元,分红率逐渐提升,近五年分红率在20%及以上。 就在 2024年6月,国际评级机构标普也充分肯定复星财务战略成效,确认评级展望为「稳定」。 在通过持续的创新和全球化实现稳定赢利的同时,复星面对新的市场环境,也继续推进「瘦身健体」,陆续退出一些非核心产业,同时积极推进「轻资产运营」,打法也逐渐成型。 2024年5月,复星出售德国私人银行HAL 99.74%股份,引起市场关注,交易完成后,复星将不再持有HAL股份,但全额保留HAFS基金服务业务,以轻资产运营模式,管理约千亿欧元资产。 在文旅赛道,复星的轻资产运营模式成效显著,Club Med、三亚亚特兰蒂斯、太仓阿尔卑斯等IP成为国内旅游行业标杆。报告期内,Club Med采用租赁及管理模式的度假村占比为85%,自持度假村占比降至15%。 2024年4月,复星旅文在丽江地中海国际度假区打造的全新IP——阿美泽雪山营地对外开放后,迅速火爆「出圈」,带动度假区内Club Med丽江度假村与丽江地中海棠岸度假酒店入住率显著提升。 2024年6月,复星旅文还携手太仓市政府共同打造一站式冰雪主题旅游度假目的地太仓阿尔卑斯国际度假区二期。该项目总投资超人民币50亿元,由太仓市政府平台出资打造,由复星旅文运营管理。此前复星旅文对阿尔卑斯雪世界的成功运营,为二期项目提供了信心和动力,该项目有望打造多项「世界雪场之最」。 与此同时,复星携手合作伙伴打造了一批产业基金,深度布局优势产业。2024年3月,复星医药依托在生物医药领域的领先优势,联手深圳市引导基金等其他七方投资人,共同出资设立人民币50亿元生物医药产业基金,募集资金全部投资于生物医药、细胞和基因等领域。复星医药旗下复健资本通过深圳市公开遴选中标,独家管理该基金。4月,深圳市政府与复星签署战略合作框架协议,双方集聚优质创新资源,进一步加强在生物医药、文体旅游、时尚消费等领域的合作。 也是在2024年4月,复星创富联合武创投、武汉基金,设立人民币30亿元产业基金,首期规模人民币11亿元。这是湖北省设立人民币200亿元政府引导基金以来,第一只出资的市场化基金,主要聚焦新一代信息技术、双碳、智能制造、大消费四大赛道。 面对当前的市场环境,可以预计,未来复星仍将积极推进轻资产运营,持续扩大「朋友圈」,加强与各方深度合作,通过优势互补,实现共赢。 多位市场分析人士认为,复星通过创新和全球化的核心战略,推动业务实现持续稳定盈利,通过退出非核心产业、轻资产运营,持续降债等措施,保持财务面的稳健,有望推动市场对复星的价值重估。 郭广昌认为,未来投资者会更加看重核心产业增长和现金流的稳健,「一次性的资产出售都是短期的,核心业务的成长,才是企业稳健赢利的核心因素」,复星希望打造一个聚焦核心产业的家庭消费产业集团,产业的发展和赢利更可预期。无论是集团层面还是每一块业务,都要给客户、投资人提供风险可控、能稳健成长的企业价值。



