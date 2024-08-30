碧瑶绿色集团公布2024年中期业绩

香港, 2024年8月29日 - (亚太商讯) — 碧瑶绿色集团有限公司（“碧瑶”或“集团”；股份代号：01397.HK）欣然宣布截至2024年6月30日止六个月（“期内”）之未经审核之中期业绩。

期内，集团收益约12.9亿港元，较去年增加约16.6%，主要由于集团清洁、废物处理及回收业务持续增长所致。期内溢利约为25.8百万港元，较去年同期增加约18.5%。整体毛利增加约12.4%至约97.1百万港元。

业务回顾及展望

2024年上半年，集团成功获得共14.8亿港元新合约，成功将集团的手头合约由2023年12月31日约44.3亿港元增加约3.8%至约46.0亿港元（截至2024年6月30日），为2024年下半年及日后年度，迎来可观的收益增长。

清洁作为集团的核心业务，继续于期内录得增长，收益较去年同期增加20.1%至约10.3亿港元，占集团总收益约80.2%。清洁业务毛利增加7.6%，至约66.4百万港元，主要由于集团与香港特区政府（“政府”）各部门及不同机构的新清洁服务合约所致。

集团为政府辖下的街道清洁服务版图，覆盖全香港共七区，服务人口约280万，标志碧瑶于香港清洁服务市场的领导地位。集团为食物环境卫生署管理政府场地清洁服务版图，覆盖全港七区。另外，集团亦为政府多区辖下的街市及康乐场地提供清洁服务，覆盖全港各大区，其他清洁场地亦遍及各大医院、政府诊所、香港国际机场、学校、屋苑及私人机构等众多不同场景，显示集团的专业服务广受认可。

废物管理及回收方面，期内收益录得增长，同比增加约7.4%至约1.47亿港元，占集团总收益约11.4%。废物管理回收业务的毛利增加约60.7%，至约19.2百万港元，主要由于“塑胶回收先导计划”进入收成期，以及相关政府合约增加回收点及收入所致。集团期内为政府辖下的五区提供废物收集服务，服务人口约160万，亦为香港数千个回收点（包括塑胶、玻璃樽、金属、废纸及厨余），连同公共场所及学校的回收箱，提供收集服务。期内，集团继续为环境保护署（“环保署”）的“塑胶回收先导计划”服务合约，为香港多区提供塑胶收集服务。此外，集团亦为香港众多环保署辖下的“绿在区区”回收环保站、智能回收机及不同机构提供回收服务，负责香港多区的玻璃容器收集及处理，以及厨余收集服务。

绿色科技业务方面，集团结合多项先进的智能数码科技和物联网技术，推出了智能回收系统。透过一站式管理及大数据分析平台，即时了解回收机的情况，并可根据回收量，灵活调配运输，减少物流成本和不必要的碳排放。集团现时为环保署提供智能回收机，以及为私人屋苑提供智能厨余回收机。目前智能回收机及智能厨余回收机已遍及香港不同角落，每日24小时为市民提供便捷的回收体验，并有助提升香港整体回收量。政府现正积极透过回收基金和环境及自然保育基金，向私人屋苑提供全面的财务支援，作安装厨余回收机之用。在政府大力宣传所创造的市场需求下，预计为集团厨余回收机以及相关智能科技业务，带来庞大商机。随着市场对智能回收的需求日渐上升，集团计划把握智慧城市发展的契机，致力扩大智能回收机及智能厨余回收机的市场份额。

此外，政府积极推展“塑胶饮料容器及纸包饮品盒生产者责任计划”，计划今年将条例法案提交立法会审议，预计2025年推出。贯彻“污染者自付”的原则和“环保责任”的理念，相信有助大幅增加塑胶饮料容器及纸包饮品盒的回收率。受益于该计划，预计将直接拉动碧瑶回收量，为集团多年来于回收服务建设的投资及竞争壁垒，提供吸引回报。

期内，集团与怡和机器有限公司合作位于香港屯门环保园的生物炭工厂已试营运，通过热解技术将园林废料转化为高质量生物炭以作各种应用，从而达到“转废为材”的目的。

香港在绿色和可持续金融的领域紧贴国际趋势，加速朝着国际绿色金融中心的方向迈进。为配合可持续发展的需求，集团将可持续发展概念注入核心业务和营运范畴，致力为客户提供一站式及多元化绿色环境服务及可持续采购方案。未来，碧瑶将投放更多资源在人力培训及绿色采购。同时，集团透过提供废物审计服务，提供废物成份数据，协助企业客户了解产出废物的可回收量，实现可持续发展的目标。

园艺方面，集团为启德体育园、中西区海滨长廊及屯门震寰路宠物共享公园提供园艺工程。集团园艺服务的客户广泛，涵盖大型私人住宅、政府处所、学校、商场、酒店、机场、香港科学园、香港科技大学及岭南大学等。

虫害管理方面，集团期内继续为黄大仙区及大埔区提供虫害管理服务。此外，集团分别为古物古迹办事处辖下29个古迹及华人庙宇委员会辖下24间庙宇，提供白蚁防治及监测服务。

政府正全速发展北部都会区，预计众多公营房屋陆续落成，其中古洞北以及粉岭北新发展区的公共屋邨，预计于2026年开始陆续入伙。北部都会区全面发展后，可提供约50万个新增房屋单位，相信为集团多个核心业务带来契机。

碧瑶主席吴永康先生指：“政府高度重视环境议题，碧瑶主要业务与民生息息相关，属社会刚性需求，不受经济环境影响。即使在经济疲弱下，集团核心业务依然持续增长。

尽管期内垃圾征费暂缓推行，但政府明显加大力度通过回收商，增加各类回收点，例如加设夜间厨余回收流动点，方便市民进行回收，不论质和量均有提升，直接拉动集团的回收业务，带来增长动力。所以，暂缓推行垃圾征费不单对集团回收业务没有构成负面影响，反而业务有所增长。长远而言，减废回收有助实现政府中「零废堆填」的目标，有利集团回收及绿色科技业务的发展。”

展望未来，集团在致力提高各核心业务的市场份额的同时，积极于香港及以外地区扩张。同时因应集团的发展，适时寻找潜在的并购、合营、或新业务项目，加速未来业务增长，为股东缔造可观及长远回报。

有关集团2024年度中期业绩公告详情，请浏览以下网址：

http://www.baguio.com.hk/zh-HK/Investor%20Relations/Announcements%20and%20Notices

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碧瑶绿色集团简介：

碧瑶绿色集团（股份代号：01397.HK）成立于 1980 年，为香港最大的综合环境服务集团之一，提供环卫保洁、资源回收、循环再造、废物管理、绿色科技、有机肥料及动物饲料生产、园艺绿化工程及害虫防治等。集团为不同领域的客户提供服务，包括政府部门、各大机构及跨国企业。集团努力不懈地提升环境、社会及管治(ESG)的表现，以推进集团的可持续发展，以实现将香港推动成为更清洁、更绿色、更健康城市的愿景。

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