康希诺生物2024上半年业绩亮眼：流脑疫苗引领增长，加快合作与国际化步伐

香港, 2024年8月29日 - (亚太商讯) — 康希诺生物今日披露了2024年上半年业绩报告,营收达到3.03亿元,其中流脑结合疫苗家族再度展现强劲增长动力,尤其是ACYW135群脑膜炎球菌多糖结合疫苗(CRM197载体)(以下简称“MCV4”)曼海欣®作为亚洲首个脑膜炎球菌四价结合疫苗产品,不仅填补了市场空白,更为我国婴幼儿流脑疾病预防树立了新标杆。康希诺生物两款流脑疫苗于2024年上半年实现营业收入约2.623亿元,较去年同期显著增长约18%,同时亏损大幅收窄。 MCV4不仅在婴幼儿市场备受瞩目,其扩龄临床试验也正稳步推进,旨在覆盖4周岁及以上儿童及成人群体,进一步扩展使用范围,满足更广泛人群的接种需求。同时,康希诺生物紧跟全球研发步伐,与多家国际顶尖研究机构深化合作,不断推动产品创新和技术突破,并加速产业化技术转移和商业化布局。依托新冠疫苗海外商业化的成功经验,MCV4疫苗的国际市场拓展已蓄势待发,以东南亚、中东、北非、南美为主要目标区域,推动注册和商业化工作。 此外,国际市场拓展经验以及与相关方建立的战略合作关系,也将助力康希诺生物的13价肺炎结合疫苗、组分百白破疫苗组合等产品在海外市场的准入与商业化。同时,公司也在以WHO PQ认证为方向进行前期准备和筹划工作,探索国际组织采购产品的可行性;对于全球创新类产品,也会积极探讨于发达国家准入的可行性。 在营销策略上,康希诺生物采用了高效精准的商业化模式,依托自主销售团队为核心,结合专业推广商的力量,迅速将营销网络下沉至县级地区,实现营销网络的全面覆盖。公司坚持以专业学术和客户需求为导向,通过深入调研和终端服务,确保产品精准触达目标群体,同时有效控制销售费用,实现集约化运营。截至目前,康希诺生物建立了体系完备的商业运营中心以开展国内外的营销工作,流脑结合疫苗完成了30个省份的准入工作,全面打开了国内市场。流脑结合疫苗的成功商业化也为即将获批的13价肺炎结合疫苗打下坚实基础,目前该产品正在按计划进行临床和生产现场检查。 康希诺生物在降本增效方面也取得了显著成效,销售费用和管理费用较同期均有下降,分别降低了约13%和39%,显示出公司运营效率的不断提升。 总体来看,康希诺生物正稳步向集研发、生产、商业化于一体的全能型Biopharma公司迈进。随着MCV4商业化的成功和13价肺炎结合疫苗等新产品的逐步获批上市,公司业绩有望持续增长。公司管理层对公司前景充满信心,并已通过增持公司股份的实际行动表达了坚定支持。



