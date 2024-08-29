域塔物流科技控股有限公司成功于美国纳斯达克上市

香港, 2024年8月29日 - (亚太商讯) — 域塔物流科技控股有限公司（「域塔物流科技」）（纳斯达克代码： RITR）已于2024年8月23日正式在纳斯达克交易所上市，这不仅是集团迈向国际化市场的重要里程碑，集团将致力于推动智慧物流生态圈的建设，为行业注入新动能。

域塔物流科技成立于2015年，通过整合房地产、物流运营和创新科技，提供全面的物流解决方案，主要业务包括以下两大部分：

1. 资产管理和咨询服务 – 搜寻和开发物流地产，通过科技赋能资产价值，并与合适的物流运营商建立联系。

2. 建设管理和工程设计 - 为物流地产开发提供专业的项目管理服务。

域塔物流科技的一站式营运模式能够深入了解客户需求，提供量身定制的解决方案，有效降低运营成本，并优化整体物流运营。作为香港PLT（房地产+物流科技）领域的先驱，域塔物流科技拥有20多年的行业经验，与业界持份者拥有深厚关系。

域塔物流科技为物流运营商（第三方物流公司）和投资物流房地产项目的资本合作伙伴提供服务，帮助第三方物流公司获得物业、许可证和战略规划；还会协助资本伙伴搜寻、开发和管理物流资产，发挥其资产最大价值。域塔物流科技的综合解决方案和资深的行业知识，成为香港物流服务市场中的关键竞争优势。

域塔物流科技在首次公开募股（IPO）中，所募集的资金将用于加速产品研发、扩展全球业务版图，以及持续优化服务品质。未来，集团将致力于巩固在智慧物流领域的领导地位，携手全球合作伙伴，共同推动供应链的数位化转型，引领智慧物流步向新的发展纪元，为客户创造更卓越的价值。

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