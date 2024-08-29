秉持战略定力，坚守价值成长，造就优质标的-阳光保险

香港, 2024年8月29日 - (亚太商讯) — 2024年上半年，保险业高质量转型步入深水区，量升质增态势愈发明显。目前行业估值和持仓仍处底部，β属性与政策多重利好将有助整个板块估值修复，仍具长期配置价值。上市险企中，阳光保险（6963.HK）于近日披露中期业绩，无论是总保费收入还是盈利能力，均呈稳健提升之势。

据悉，2023年阳光保险集团董事长张维功提出全面布局打造「科技阳光、价值阳光、知心阳光」的新阳光战略，按照「一张蓝图绘彻底，看着蓝图干到底」的战略定力，全面实现公司的战略升级。2024年上半年，在持续推进「新阳光战略」驱动下，公司保险主业核心能力进一步稳固加强，整体市场竞争力有效提高，经营业绩稳步增长。

根据业绩公告，2024年上半年，公司实现总收入424.49亿元（人民币，下同），同比增长8.9%。保险服务收入314.9亿元，同比增长4.4%。归属于母公司股东的净利润31.4亿元，同比增长8.6%。内含价值为1,126.4亿元，较上年末增长8.2%。

经营业绩与价值创造能力双重提升

高质量发展与高价值成长，是阳光保险始终坚持的发展方向，意味着既要持续推动经营业绩稳步向好，也要深入落地「价值阳光」战略，不断增强价值创造能力。

从主业发展来看，2024年上半年，寿险业务保持较快发展，寿险总保费收入517.6亿元，同比增长12.9%；上半年新业务价值37.5亿元，同比增长39.9%。财险业务规模稳健增长，原保险保费收入246.5亿元，同比增长12.4%。车险原保险保费收入132.9亿元，同比增长3.2%，承保综合成本率99.7%，实现承保盈利；非车险原保险保费收入113.6亿元，同比增长25.5%，其中农险业务同比增长38.3%，健康险业务同比增长48.5%；承保综合成本率98.5%，实现承保利润1.6亿元。

从价值创造来看，2024年上半年，寿险多元渠道协同发展，其中个险价值快速增长，队伍企稳回升、产能持续提升。财险业务品质保持良好，非车险保费占比46.1%，同比提升4.8个百分点；家用车保费在车险中占比62.4%，同比提升1.5个百分点，业务结构持续优化。

客户经营有声有色，优质服务彰显「温度」

践行「客户思想驱动」理念，是阳光保险扎实落地「知心阳光」战略的重要落脚点。尤其随着消费者需求日益多元化、差异化，客户经营这一保险行业一直以来的重点课题，已经成为公司能力体系建设的核心之一，也是2024年上半年的重头戏。

阳光人寿强化客户思想，以「三╱五╱七」产品体系为抓手，持续推进「纵横计划」，不断丰富「三╱五╱七」产品体系内涵，落地差异化增值服务，持续满足客户不同生命周期的保险需求。据悉，「三╱五╱七」产品体系即对于「人的一生需要几张保单」这一社会性难题给出了一个简单清晰、通俗易懂的客户保单需求概念结论——「三张保单保一生、五张保单全家福、七彩阳光满堂红」，并相应打造了丰富的产品服务体系，使阳光成为行业第一家以全客户视角、将客户寿险保单需求清晰而通俗易懂地向社会作出阐释的公司。

阳光财险持续深化客户需求洞察研究，致力于建立便捷的客户服务体系，积极提供温暖贴心、专业可信的服务产品，品牌口碑再上一层楼。个人客户方面，上半年家用车续保率64.2%，同比持续提升，个人车险客户非车险产品购买比例达到55.5%，同比提升7.6个百分点。团体客户方面，持续推进「伙伴行动」风险管理服务落地，2024年上半年，累计为8,595个企业客户提供科技减损和专业风险咨询服务，升级打造「保险+科技+服务」的全量风险管理服务模式。

在上半年保险行业延续深度转型的背景下，阳光保险凭借创业初心与不变的战略定力坚毅前行，不断提高自身综合竞争力，取得优异的成绩，颇为难得。作为本世纪成立的205家内地保险企业中唯一上市的传统保险企业，预期公司将在稳固基本面的支撑下，实现估值重塑，尤其在被纳入恒生综合指数后，未来流动性将持续增大，作为优质标的对海内外的「聪明投资者」将更具吸引力。

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