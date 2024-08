Thursday, 29 August 2024, 13:20 HKT/SGT Share: 光大环境深耕技术研发,加快培育新质生产力

香港, 2024年8月29日 - (亚太商讯) — 日前,中国环保行业龙头中国光大环境(集团)有限公司(257.HK)(下称“光大环境”或“公司”)公布的2024年度中期业绩显示:2024年上半年,公司实施创新驱动发展战略,推动科技创新“拆门破墙”,管理数字化进程加速,科技成果转化持续发力,持续打造开放共享科技创新生态,为培育发展新质生产力奠定基础。 科技成果转化应用取得新突破 光大环境积极探索业务新赛道,聚焦新业务和新技术的培育,以技术研发赋能各业务发展并取得实效。在垃圾发电、污泥处理、污水处理等关键技术领域,公司研发团队持续攻克技术难题,有效提升了处理效率,节省运营成本,提升经济效益。 2024上半年,光大环境实现科技研发成果转化13项,涵盖高效湿法脱硫技术、脱硫脱硝一体化技术、厌氧氨氧化技术、倒极电渗析(EDR)技术、自动燃烧控制(ACC)技术、干式厌氧等领域。其中,公司推进无人打焦机服务进入市场化运营阶段,完成内外部打焦服务二十余次,还将厌氧膜生物反应器(MBR)、智慧化等技术工艺应用于公司旗下项目,促进了项目运营质效双升,取得了良好的经济效益和社会效益。针对生产工作中的痛点难点,公司推动飞灰资源化利用、烟气净化、污水处理厂全流程智能精准控制系统等重大课题的研发和试点。公司旗下环保水务持续开展“五小创新”工作,依托运营管理和工程建设过程中的小发明、小改造、小革新、小设计、小建议,更好实现项目的控本增效。 技术与装备创新迈上新台阶 光大环境高度重视技术研发和装备制造,围绕“智造赋能战略实施主体”战略定位,积极构建“光大智造”发展新格局,加快装备制造转型升级。 2024年上半年,光大环境多项装备制造课题的成果转化有序推进。其中主要成果包括:推动沼气高值化利用、飞灰资源化、生物质制醇技术等领域的探索;“200吨/日快装式小型固废处置成套装备研发及产业化”攻关项目通过验收,促进装备产品迭代升级;推出的75吨╱日小型炉成套设备已于四川马尔康承接的环保项目进入安装调试阶段;成功落地废旧电池资源化示范项目,该项目也成为了江苏省首个电池回收与再利用示范项目。 管理数字化转型步伐稳步加快 光大环境坚定推进科创产品市场化,以数字化、信息化建设助力控本增效,持续优化科创体制机制。其中,公司重点推动业务财务一体化、推动智慧管理平台建设,强化财务、资金、档案等管理平台的数字化建设,加强系统内数据协同与融合,有效提高管理效率。公司还积极推进“装备云服”智慧维保平台建设,不断拓展环保设备全生命周期数字化服务,为客户提供更加优质、高效的服务。



