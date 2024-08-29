西锐飞机(2507.HK)发布2024年度中期业绩



截至2024年6月30日止中期业绩亮点： - 收入达约4.75亿美元，同比增长11.6%

- 毛利达约1.63亿美元，毛利率为34.4%

- 利润达约3,560万美元，同比稳健增长23.6%

- 于2024年上半年，公司于市场推出了屡获殊荣的SR2X系列的第七代(G7)，该系列在过去连续22年一直为全球最畅销的单引擎活塞模型飞机。

- SR2X和愿景喷气机合计净订单量从截至2023年6月30日止六个月的255架增至截至2024年6月30日止六个月的362架，合计增加了107架。 香港, 2024年8月29日 - (亚太商讯) — 西鋭飞机有限公司(「Cirrus Aircraft」或「公司」及其附属公司(统称「集团」，2507.HK)公布，截至2024年6月30日止6个月(报告期间)之未经审核综合业绩。 报告期间，集团收入由去年同期4.26亿美元增长11.6%至4.75亿美元，毛利由去年同期1.49亿美元稳增10%至1.63亿美元。期内利润由去年同期2,880万美元显著提升23.6%至3,560万美元，主要由于飞机交付量的增加、飞机定价的增加以及西鋭服务及改善西鋭服务及其他的收入组合以实现利润率较高的服务。 全球私人航空市场的领导者 自1984年于美国威斯康星州成立以来，西鋭飞机一直致力于设计、开发、制造及销售私人航空业公认的优质飞机，在安全、技术、连接、性能及舒适度方面均有所创新。公司的两条飞机产品线，即SR2X系列及愿景喷气机，已成功确立自驾飞机的行业标准，目前已在60多个国家获得认证及验证，并已累计交付逾9,700架SR2X系列飞机和逾550架愿景喷气机。 作为广泛的产品组合战略的一部分，公司的SR2X系列包括入门级飞机SR20以及SR22和SR22T，后两款飞机具备不断提升的性能和能力，以满足客户对单引擎活塞飞机的不同需求及偏好。SR2X系列飞机通常最多可承载四名成年人和一名儿童。而愿景喷气机则针对私人航空业的不同及更高端市场，提供显著增强的性能、能力和规格，价格也较高。同时，愿景喷气机可让拥有人在无专职飞行员或飞行部门支持的情况下以喷气速度飞行。愿景喷气机通常最多可承载五名成年人和两名儿童。随着G7 系列的推出、产品组合的持续更新，将为保持业务增长及为客户提供优质体验带来更大的核心驱动力。 今年上半年，与2023年同期相比，西鋭飞机多交付了20架飞机，且平均销售额稳中有升。其中，SR2X飞机交付的平均销售额约为104万美元，而2023年同期为99万美元。愿景喷气机交付的平均销售额为333万美元，而2023年同期为308万美元。与此同时，公司的SR2X和愿景喷气机合计净订单量从截至2023年6月30日止六个月的255架增至截至2024年6月30日止六个月的362架，合计显著增加了107架。这一增长部分归因于G7系列的推出，以及两条产品线之间产品阶梯的延续和围绕拥有体验不断发展的生态系统。报告期内，公司录得的强劲净订单量增长将为其稳定增长带来良好的动力。 展望及未来计划 未来，西鋭飞机将持续专注改进产品，不断推动机型升级及代际变革，为飞机配置新技术及新设计，以巩固行业领先地位。与此同时，公司将通过一系列的措施，包括通过建立(其中包括但不限于)新的维护计划及扩展飞机管理解决方案以及一系列行之有效的客户服务，以实现已有客户群的变现、改进飞行训练解决方案、 推进并扩大飞机和服务组合、提高生产能力、拓展全球市场，以及打造按需私人航空解决方案，以支持未来业务增长及集团的长期稳定发展。 最近，公司亦已完成了大福克斯生产设施的重大改进，包括扩大蒸压及模具产能，以作为持续努力提高生产设施产能和效率的一部分。此外，公司亦持续增加生产设施的面积，并实施西鋭操作系统(COS)，以持续提高其营运效率，并预计相关举措可持续改进将有助于增加并支持未来生产。 在市场营销方面，公司将把其在英国和法国的销售结构由西锐销售代理调整为直接销售，预期将透过在销售周期早期与客户建立直接关系、在客户拥有产品的整个体验中维系更紧密的关系，从而策略性地直接推动销售及营销计划，以推动公司在这些市场的成长。另外，公司将持续扩大对产品组合的投资。于2024年4月，公司的SR10飞机获得了美国运输部联邦航空管理局的生产许可证，这是同类产品中第一款专门用于培训下一代飞行员的全新设计。 - 完 - 关于西鋭飞机有限公司

西鋭飞机成立于1984年的美国威斯康星州，是一家从事设计、开发、制造及销售私人航空业公认的优质飞机的公司，在安全、技术、连接、性能及舒适度方面均有所创新。根据弗若斯特沙利文的资料，按2023年已交付量计， 西鋭飞机于全球私人航空市场的市场份额达32.0%。公司的两条飞机产品线(即SR2X系列及愿景喷气机)已成功确立自驾飞机的行业标准，目前已在60多个国家获得认证及验证。根据通用航空制造商协会的资料，SR2X系列飞机于过去22年一直是最畅销的单引擎活塞机型。自愿景喷气机于2016年首次交付以来，其可让拥有人在无专职飞行员或飞行部门支持的情况下以喷气速度飞行，根据通用航空制造商协会及弗若斯特沙利文的资料，愿景喷气机已连续六年成为最畅销的公务机。截至2024年2月29日，西鋭飞机的全球客户群已拥有超过10,000架公司的飞机。 此新闻稿由博达浩华国际财经传讯集团代西鋭飞机有限公司发布。如有垂询，请联络： 博达浩华国际财经传讯集团

电话︰852 3150 6788 电邮︰cirrusaircraft.hk@h-advisors.global



话题 Press release summary



部门 航空航天和国防

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

