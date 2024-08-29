中集集团公布2024年中期业绩



财务摘要 人民币（亿元，%） 截至6月30日止6个月 变动 变动 2024年 2023年 24Q2 24Q1 营业收入 791.15 605.74 30.61% 466.72 324.43 43.86% 营业利润 21.15 16.45 28.60% 17.08 4.07 319.8% 净利润 13.95 9.9 40.85% 11.77 2.18 440.12% 归属于母公司股东及其他权益

持有者的净利润 8.66 3.99 117.23% 7.82 0.84 835.19% 归属于母公司股东及其他权益

持有者的扣非净利润 8.20 9.77 (16.00%) 5.95 2.25 164.48% 业绩亮点 01. 集装箱制造业务保持全球领先地位，业绩显著提升：受益于集运需求提升及红海等不确定事件导致的运输效率下降，标准干箱销量同比增长425.54%.上半年集装箱制造业务营收同比提升83%至249.5亿元，净利润同比上升66%至12.76亿元 02. 海工经营收入大幅增长：受益于海工装备市场继续恢复向好，板块营业收入同比大幅增长89%至人民币77.8亿元，新签订单同比增长20.1%至17.9亿美金，在手订单同比增长20.9%至61.8亿美元，其中油气：风电：滚装船订单占比约为2:1:1，净亏损持续缩窄54%至0.84亿； 03. 道路运输、能源化工液态食品两大分部业务稳健经营：车辆业务实现收入107亿元，实现净利润人民币5.74亿元，半挂车市场占有率提升并保持国内第一；安瑞科营业收入同比增长6.7%至人民币114.8亿元，累计在手订单至人民币293.5亿元，创历史新高。 香港, 2024年8月29日 - (亚太商讯) — 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（简称「中集集团」或「集团」，股份代号：000039.SZ/02039.HK）欣然公布截至2024年6月30日止6个月（「期内」）之未经审核中期业绩。 中集集团管理层表示：「2024年上半年，全球商品贸易需求回升，集装箱市场企稳回暖、能源安全及消费需求增长、全球船舶和海工市场环境持续向好，集团基于不断夯实的全球营运平台基础，平抑了单一地区的风险波动，实现了稳健有质发展。上半年，集团实现营业收入791亿，同比提升30.61%，毛利率保持在10.73%，归母净利润约人民币8.7亿，同比大幅提升117%。期内，集团集装箱产业持续保持全球行业领先地位，道路运输车辆、能源/化工/液态食品装备以及海工业务也形成了较强的全球竞争力。集团国内营业收入占比约45.55%，国外营业收入占比约54.45%，与去年同期相比基本持平，维持较好的市场格局。」 主要板块经营表现（人民币亿元） 1H2024各项指标 营业收入 占总营收比重 毛利 占总毛利比重 毛利率 净利润 集装箱制造 249.50 31.54% 30.43 35.85% 12.20% 12.76 道路运输车辆 107.00 13.52% 15.95 18.80% 14.91% 5.74 能源、化工 液态食品装备 121.21 15.32% 16.01 18.86% 13.21% 2.42 海洋工程 77.84 9.84% 3.89 4.58% 4.99% (0.84) 空港与物流装备、 消防与救援设备 24.03 3.04% 4.94 5.82% 20.54% 0.37 物流服务 140.89 17.81% 8.77 10.34% 6.23% 2.04 循环载具 11.97 1.51% 1.44 1.21% 12.05% (0.49) 以上主要板块 732.43 92.58% 81.42 95.94% 11.12% 22.00 核心业务表现 在物流领域 集装箱制造方面，期内全球商品贸易需求回升，红海事件等不确定事件导致欧线绕航，降低了集运运输效率，集装箱需求有所提升。集团集装箱制造业务产销量同比明显增长，其中干货集装箱累计销量138.27万TEU（去年同期：26.31万TEU），同比增长约425.54%；冷藏箱累计销量4.47万TEU（去年同期：5.15万TEU），同比下降约13.2%。期内，集团集装箱制造业务实现营业收入人民币249.5亿元（去年同期：人民币136.68亿元），同比上升82.54%，实现净利润人民币12.76亿元（去年同期：人民币7.68亿元），同比上升66.25%。期内，面对集运市场运输需求激增及红海事件绕道导致的集装箱周转效率降低的问题，集团迅速行动，成功实现生产效率与交付能力的显著提升，同时提升了整体运营效率与市场竞争力。 在类似驱动因素催化下，物流服务业务方面，集团上半年多数产品业务量及盈利能力同比均有较大幅度的增长，且二季度相比一季度增长明显。期内，物流服务业务实现营业收入人民币140.89亿元（去年同期：人民币91.32亿元），同比上涨54.28%；净利润为人民币2.04亿元（去年同期：人民币0.55亿元），同比上涨274.74%。上半年在多措并举，主动应变中，集团物流服务的海运业务表现出色，在《Transprot Topic》2024年全球海运榜中，中集世联达位列TOP13，在中国企业中排名第三。 道路运输车辆方面，中集车辆积极锻造新质生产力，持续深化「星链计划」，在上半年行业筑底的背景下，迎难而上、逆势破局，半挂车市场占有率提升并保持国内第一。专用车方面，中集车辆继续巩固国内市场、开拓海外市场，同时积极研发一体化新能源产品，行业首创的头挂一体化油电混动半挂牵引搅拌车开始小批量交付。期内中集车辆实现收入人民币107 亿元（去年同期：人民币134.70亿元），同比下降20.56%；净利润实现人民币5.74亿元。 空港与物流装备、消防与救援设备方面，中集天达通过整合海内外各地的生产和营销布局，积极推动一体化营运，从而降低整体经营成本，竞争激烈环境下仍维持自身优势，盈利水平长期稳定增长，期内营业收入同比上升5.31%至24.03亿元，净利润大幅提升364.81%至0.37亿元。2024年上半年，旅客登机桥和消防车的验收交付量增加，带动空港与物流装备、消防与救援设备两线业务的营业收入均较去年同期上升，板块整体利润同比亦有增长。新签订单方面，空港市场需求持续恢复，国内「万亿国债」项目推动消防需求提升，整体新签订单保持增长。 在能源领域 海洋工程方面，上半年国际油价处于高位水平，促进了油气生产平台需求的提升，持续增长的海洋作业活动推动海工装备利用率和租金连续走高，海工装备市场继续恢复向好。期内，随着海工新接订单陆续进入建造期，集团海洋工程业务的营业收入为人民币77.84亿元（去年同期：人民币41.19亿元），同比增长88.95%。新签订单方面，截至6月底已生效/中标订单同比增长20.1%至17.9亿美元（去年同期：14.9亿美元），包括2条FPSO船体、3条滚装船；累计持有在手订单价值同比增长20.9%至61.8亿美元（去年同期：51.1亿美元），其中油气：风电：滚装船订单占比约为2:1:1，有效平抑油气市场的周期性波动，成功实现了战略转型。 海工资产运营方面，集团上租平台延续高质量服务水平和上租率。在全球能源安全及消费需求背景下，海工市场保持活跃。深水平台市场受益于国际油公司持续投资开发推动，根据Rystad的预测，全球深水油气钻探的资本支出将同比增长10%，跃升至10多年来的最高水平金额，全球需求的提升及钻井平台可用性的降低共同推动日费水平和利用率延续增长趋势。期内，集团1座自升式钻井平台Caspian Driller获得客户3+2年续约合同；1座中深水半潜式钻井平台Deepsea Yantai获得客户续约合同，新租约较当前合同日费率提升超10%。 能源、化工及液态食品装备业务方面，期内实现营业收入人民币121.21亿元（去年同期：人民币113.88亿元），同比上升6.43%；净利润人民币2.42亿元（去年同期：人民币4.35亿元），同比下降44.52%。其中，安瑞科实现营业收入人民币114.8亿元（去年同期：人民币107.6亿元），同比增长6.7%，新签订单人民币164亿元（去年同期：人民币126.7亿元），同比增长29.5%，截至6月底在手订单人民币293.5亿元（去年同期：人民币206.0亿元），同比大幅增长42.5%，创历史新高。具体来看，清洁能源分部收入稳步增长，其中LNG储运装备、LNG车用瓶等终端运用装备需求大幅增长，中小型液化气船市场维持高景气度，在氢能领域上期内成功收购北京众联盛核心资产，中标国内最大氨氢醇储罐工程项目；化工环境分部罐式集装箱全球市场份额蝉联第一，保持发展韧性；液态食品分布紧抓国内烈酒市场成长机遇，中标多项烈酒项目。 前景及未来计划 在物流领域 集装箱制造方面，根据克拉克森7月的预测，全球集装箱贸易增速将从2023年的0.7%大幅提升至2024年的5.1%，并预计2025年集运贸易增速将继续增长2.9%，集运市场运输需求展望乐观稳定。为应对不确定性事件带来的缺箱风险，客户备箱意愿增强，迭加稳定的旧箱淘汰置换量，预计2024-2025年集装箱新箱需求将有稳定的基本面支撑。 道路运输车辆方面，2024年下半年，中国物流运输的需求逐步复苏，中国半挂车行业加速转型升级，迈向合规化、标准化、智能化、电动化的新发展阶段。随着美国降息政策确定性逐步增强，北美半挂车需求或将被释放；随着欧洲半挂车行业可持续发展监管趋严和多式联运需求增长，需求放缓的欧洲半挂车行业或将受益。专用车行业存在预期复苏，新能源专用车渗透率逐步提升，专用车运输合规化进程加快推进。 在能源领域 能源、化工及液态食品装备方面，高盛预测到2029年，全球对LNG的投资预计将增长50%以上，到2030年全球LNG供应量将激增80%。国内市场方面，IEA预测到2030年，中国在LNG有效合约中的份额将从2021年的12%翻番至25%左右。中集安瑞科作为清洁能源装备先进智造龙头企业，在LNG需求增长的驱动下，相关储运装备和工程业务有望持续受益，也将持续拓展东南亚、非洲、中东等海外市场的业务机会，将积极关注市场变化和机遇，深化「制储运加用」全产业链布局及一体化解决方案能力。此外，凭借多年在罐箱制造领域的生产技术和品质管理经验，医疗设备部件业务的市场占有率，并积极关注全球液态食品市场变化，持续关注国内烈酒等新赛道发展机遇。 海洋工程方面，全较高的油价水平对油气生产平台仍存在促进作用，海工建造市场进入上行周期的趋势非常明显，FPSO/FLNG市场的短期需求确定性高，长期项目储备充足，预计未来海工制造商3-5年产能利用率将持续维持高位，中国海工企业凭借产业集群效应优势正逐步与日韩海工企业竞争高技术门槛订单。下半年，本集团海洋工程业务将继续积极推进业务转型，整合产业图谱，以海洋油气为基本面，逐步向新能源拓展，形成平抑周期的组合。 在金融及资产管理领域 中集海工资产运营管理业务方面，中集海工资产运营管理业务将继续把握住海工市场的活跃周期，充分利用全产业链优势推进市场开发，提高资产上租率，在合适的价格处置资产、回笼资金；以客户需求为导向，提高客户满意度和拓展未来合作机遇；以精益管理持续强化成本管控力和核心竞争力，推动盈利能力稳健增长。 集团管理层总结说：「上半年，集团通过巩固提升已有核心业务的行业龙头地位，并重点通过拓展多个战略新兴业务，核心业务实现了稳健优质增长，卓有成效的全球化业务布局也有效地抵御了近年来全球市场周期波动的影响。展望下半年，集团将立足新发展阶段，继续紧跟国家战略导向，深化落实「加快构建增长新动能，着力推动高质量发展」战略主题，紧握新质生产力、「一带一路」、统一大市场、科技创新、绿色发展等重要机遇，通过巩固提升已有核心业务的行业龙头地位，持续激活业务新价值和新动能，实现高质量增长目标。」 -完- 关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 中集集团是全球领先的物流及能源行业设备及解决方案供货商，产业集群主要涵盖物流领域及能源行业领域，龙头市场地位持续巩固。在物流领域，本集团仍然坚持以集装箱制造业务为核心，孵化出道路运输车辆业务、空港与物流装备/消防与救援设备业务，辅之以物流服务业务及循环载具业务提供物流专业领域的产品及服务；在能源行业领域，本集团主要从能源/化工/液态食品装备业务、海洋工程业务方面开展；同时，本集团也在不断开发新兴产业并拥有服务本集团自身的金融及资产管理业务。作为一家为全球市场服务的多元化跨国产业集团，中集在亚洲、北美、欧洲、澳洲等地区拥有300余家成员企业，集团旗下拥有3家上市公司，客户和销售网络分布在全球100多个国家和地区。2023年，本集团业绩实现营业收入人民币1,278.10亿元，毛利率保持在13.77%，净利润为人民币18.63亿元。2023年，本集团位列2023《财富》中国500强榜单第170名。



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