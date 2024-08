技术革新引领绿色发展，国际化战略加速推进

Thursday, 29 August 2024, 01:57 HKT/SGT Share:

天能动力国际有限公司

香港, 2024年8月29日 - (亚太商讯) — 中国新能源电池行业领军企业--天能动力国际有限公司(「公司」,连同其附属公司,统称「集团」或「天能」)(股份代号:00819.HK)公布截至2024年6月30日止六个月(「报告期内」)之中期业绩。 2024年上半年,天能动力着力构建新质生产力,以「实业、科技、资本」三轮驱动和「数智化、平台化、国际化」三化联动,构成新发展格局。集团坚持贯彻「科技创新是发展新质生产力的核心要素」的理念,进一步升级和优化铅蓄电池的生产工艺,积极开拓锂、氢、钠、固态等新兴电池的布局和应用。同时,致力于应对全球气候变化挑战,通过绿色智能制造、发展循环经济提升效益和保护环境,打造可持续供应链,与国家高质量发展、现代化治理等一系列发展目标相契合。 报告期内,集团取得营业收入约人民币499.15亿元,较去年同期增长约20.36%;公司拥有人应占溢利约人民币9.28亿元,较去年同期增长约1.09%。在积极探索新兴业务发展的同时,天能投入大量精力巩固和加强主业的龙头地位,基石业务铅蓄电池取得营业收入约人民币192.52亿元;在新能源电池领域,天能加快开拓锂电储能,加速迭代氢燃料电池及钠离子电池,实现了关键技术的突破和多元场景的应用;在循环经济领域,天能打造集生产、回收、冶炼、再生产为一体的电池循环绿色产业链,可循环产业取得对外营业收入约人民币15.54亿元。 突破壁垒 持续技术革新 集团已形成「动力电池、储能系统」双核发力格局,在传统赛道实现「铅锂并行」,在新兴赛道加速开拓氢燃料电池、钠离子电池、固态电池。在动力领域,天能先后推出了首款电动摩托车专用铅蓄动力电池、新一代钠离子动力电池「天钠T2」、叉车用纯胶体蓄电池等,适配更多元应用需求;在储能领域,成功开发OPzV-1000阀控胶体铅炭电池、适用储能场景的「钠储1号」、新一代5MWh锂离子电池智能液冷储能系统等,助力系统发挥更大价值,为各种应用场景提供稳定可靠的电力支持。 绿色产业 坚守可持续发展战略 天能作为全球最大的铅蓄电池制造企业之一,90%以上的电池产品用于电动轻型车,在交通出行领域具有天然的低碳优势。天能将绿色智能制造纳入企业发展战略,优化生产流程,提升自动化覆盖率和生产效率;通过开发并植入多个数字管理系统,提高生产管理的数字化水平。不断推动企业向着更高效、更环保的未来迈进。 专注电池产业的同时,天能也致力于实现更加高效的资源回收与再生利用。现已在全国建设有4大铅蓄电池循环经济产业园和2大锂离子电池循环经济产业园,废旧铅蓄电池中各材料回收率超过99%,废旧锂离子电池中的硫酸盐回收率超过98.5%,碳酸锂回收率达到90%。在铅蓄电池回收领域,天能不断提升回收端与处置端的能力,形成稳定的可持续供应链,提升产能利用率,现已具备100万吨的废旧铅蓄电池年处置能力。在锂电回收领域,天能现具备1万吨废旧三元锂离子电池的年处置能力,新建6万吨产能将于本年投产。天能不断创新电池回收技术,现拥有带电破碎智慧分选、拆解物定向热解、三元磷酸铁锂共线处置、冷冻提锂等多种锂离子电池循环技术储备。 报告期内,集团地处浙江省湖州市长兴县的循环经济产业园承接的废旧铅蓄电池回收处理项目,成为浙江省首个「国家循环经济标准化示范项目」。该项目通过将典型模式转化为国家标准,引领了行业发展的方向。工信部公布2023年度绿色制造名单,集团主营锂电回收的子公司天能新材料有限公司入选国家级「绿色工厂」。 与时俱进 加强品牌推广 市场方面,集团已建立广泛的分销和售后服务网络,在中国拥有超3,000家分销及售后服务网点,覆盖超过40万家终端门店,为4亿电动轻型车用户提供替换和维修服务,是市场上最为人所熟知的电池品牌之一。 天能积极拥抱大数据技术与新兴互联网市场,利用数字化手段赋能市场营销,助力合作伙伴进行精细化运作和管理。报告期内,集团深化推进数字营销模式和天能创新云商模式升级,极大优化了集团的柔性生产,能够更快速、准确地响应市场需求变化,进行生产计划的调整,显著提高运营效率。建立了数十家线上线下融合服务体验中心,促进了定制品销售的增长,渠道增质效果显着,竞争力进一步提升。 奋勇前进 拓展国际化经营 在持续巩固中国行业领先地位的同时,天能也因地制宜,将电池产品和能源解决方案快速推向全球市场。天能海外业务布局遍布东南亚、欧洲、非洲等多个国家和地区:董事局主席张天任先生于2024年4月受邀参加了「中国-越南贸易投资合作促进论坛」,首个海外智能制造基地落地越南,成为拓展东南亚市场的桥头堡;成功签订数十家天能品牌海外合作伙伴,展开海外终端分销及售后服务网络铺设;高频亮相首尔电动车及电池展(EV TREND KOREA)、德国慕尼黑电池储能展览会(EES Europe)等国际性展会,获得来自世界各地客户的认可。 依托在绿色能源产品的技术创新成果和深耕多年的行业经验,国际市场将成为天能未来发展的新舞台。继本地化办事处建设、海外销售渠道布局、越南建厂项目之后,天能将继续开拓海外市场,积极响应国家「一带一路」倡议,以东南亚市场为切入点,联合更多志同道合的合作伙伴,提升海外市场的影响力,把握国际竞争中的主动权。 展望未来 天能将坚持「聚焦高质量、深耕可持续」的发展方向,加快打造具有天能特色的新质生产力。以技术创新为推手,以调整结构为主线,重点推进新能源产业的转型升级,全力培育动力电池和储能系统两大产业生态圈。同时,以电池全生命周期产业为基础,发挥循环经济的规模优势,提升效益。利用自身技术优势,充分发挥科技创新的支撑引领作用,为「双碳」战略贡献更多清洁能源系统解决方案,为国家生态文明建设做出更多贡献。 -完- 此新闻稿由博达浩华国际财经传讯集团代天能动力国际有限公司发布。如有垂询,请联络:

冯嘉莉

电话:+852 3150 6788

电邮:tianneng.hk@pordahavas.com



