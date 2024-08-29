王朝酒业2024年上半年本公司所有者应占溢利增加73%至18.5百万港元

财务摘要 (未经审核)

（港币千元） 截至六月三十日止六个月 2024年 2023年 变动 收入 135,347 128,168 +6% 毛利 48,767 47,212 +3% 本公司所有者应占溢利 18,510 10,712 +73% 毛利率 36% 37% -1个百分点 每股基本盈利 (港仙) 1.30 0.90 +44%



香港, 2024年8月29日 - (亚太商讯) — 中国优质葡萄酒生产商王朝酒业集团有限公司（「王朝」或「集团」）（股份代号：00828）今日公布截至2024年6月30日止未经审核之中期业绩。

2024年上半年，受惠于全国宴请聚会等新消费场景，以及集团产品和消费场景的持续创新，集团产品（尤其是中端葡萄酒产品）销量稳步增张，收入较2023年同期增加6%至约1.35亿港元，此外，集团于期内收到的政府补助增加约6.50百万港元，2024年上半年本公司所有者应占溢利较2023年同期显着增长73%至18.5百万港元，每股基本盈利约为每股1.3 港仙。期内由于整体材料成本增加，集团毛利率由去年同期的37%轻微下降至36%。

集团白葡萄酒产品的销售于期内录得良好增长，为集团的主要收益贡献来源。红葡萄酒与白葡萄酒产品的销售收入分别占集团整体收入约45%及51%。期内，红葡萄酒产品和白葡萄酒产品的毛利率分别为33%及41%（二零二三年上半年：分别为31%及45%）。

集团持续加强于宁夏及新疆的布局，今日上午，王朝天夏酒庄一期项目提前3个月竣工并正式投产，竣工仪式暨开榨仪式在宁夏天夏酒庄项目现场盛大举行。该酒庄毗邻中国优质葡萄主产区之一的宁夏贺兰山东麓，将发展成一座集压榨、发酵、处理、化验及研发于一体的酒庄，年生产及加工能力为5,000吨。项目的竣工及投产将极大提高王朝优质葡萄酒产能，成为集团长期稳定发展的新增长点，为发展注入新质生产力，是王朝公司发展历程中的一个重要里程碑。

天夏酒庄一期项目竣工仪式暨开榨仪式

集团积极求新，聚焦「5+4+N产品战略」，其中「N」代表集团推出N项需求定制，不断开拓创新产品。期内，集团推出中高端新品－王朝甲辰龙年生肖纪念干红葡萄酒，将高端品质与中国生肖文化相融合，引领「国潮风」。此外，集团于今年三月在第110 届全国糖酒商品交易会上推出新品传承系列「续写辉煌，传承经典」，以及期内推出龙运系列、珍藏解百纳等其他新品，以进一步完善其产品矩阵，为消费者提供多样化的消费选择。集团凭借自家领先及传承的技术，对产品的工艺、包装设计等进行了全面升级。随着国潮的崛起，全新升级的设计更易触发中国消费者内心文化自信的共鸣，进一步加强王朝品牌的认知度，并吸引追求国货及国潮的主流消费群体。

除了丰富产品矩阵外，集团正在加速创新消费场景，提升及强化葡萄酒文化体验。于今年六月，王朝星空酒吧于王朝基地天津的梅江正式开业。星空酒吧是王朝精心设计的线下快闪酒吧，旨在创新产品体验形式，满足多元消费需求，打造国民消费新场景。其致力于使消费者感受到品牌温暖及认同品牌价值，从而用创新圈粉更多的消费者。

期内，集团通过线上渠道，持续打造「王朝小酒馆」，在王朝酒业微信公众号打造系列产品推介稿件，利用新媒体形式，推广王朝各大主流产品。结合夜市的环境，拓展葡萄酒多种饮用场景，推广王朝年轻化产品。

此外，集团透过于中国的现有分销网络，销售主要进口自法国酒庄葡萄酒及其他外国品牌葡萄酒，以带入传统「旧世界」及「新世界」品种，迎合部份偏爱外国高档葡萄酒口味之市场。

电商销售方面，集团的电商团队于传统电商平台全面运营在线商店销售产品，例如京东商城、天猫商城及拼多多，以及通过兴趣电商平台（包括小红书app、快手app 及抖音app）全面创新品牌、品类、业务体系、流程和模式。该等努力将促进集团的自主品牌传播，使其可继续获得主流消费群体和圈子的关注，并提高集团面向年轻消费者的产品的有效市场渗透率。同时，电商团队积极培养电商直播人才，以进一步扩大其销售渠道及建立新客户群。集团继续为改善网上销售渠道投入资源，优化在线商店界面，以捕捉中国客户消费行为的变化，并积极通过直播或广播等电商渠道推广电商平台上的独家产品系列。

王朝主席万守朋先生总结︰「展望二零二四年下半年，集团将持续加强于宁夏及新疆的布局，以获取优质葡萄及葡萄汁供应，宁夏天夏酒庄一期项目已经竣工并投产，该酒庄将成为集团新的长期稳定经济增长点，有助于王朝葡萄酒的区域布局，符合中国葡萄酒行业发展的整体规划及行业规划。董事会目前对二零二四年下半年的业务展望仍持审慎态度。且在国家促进国内消费的大趋势下，集团将继续通过产品类别和消费场景的创新，积极拓展营销新局面，并开展异业合作，以提升销量，符合国家致力于促进国内消费的方向。」

– 完 –

关于王朝酒业集团有限公司

王朝酒业集团有限公司于2005年1月26日在香港联合交易所有限公司主板上市，股份代号00828。成立于1980年，王朝为中国优质葡萄酒生产商，主要生产及销售「王朝」商标的葡萄酒产品，是中国第一家中外合资的酿酒企业，主要股东包括天津食品集团有限公司及法国葡萄酒巨头人头马集团。集团产销葡萄酒产品系列超过100种，及引入进口葡萄酒产品，为国内各消费层提供高质素及物超所值的葡萄酒。

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