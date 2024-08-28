万利集团拓展全球港口覆盖至超过60个港口

香港, 2024年8月28日 - (亚太商讯) — 万利集团（以下简称“万利”或“集团”）之上市实体CBL International Limited（以下简称“公司”或“CBL”）（美国纳斯达克交易所代码：BANL），亚太地区知名的船舶燃油供应公司今日欣然宣布，其全球港口覆盖范围已扩展至4大洲的14个国家和地区超過60个港口。

这一重大里程碑突显了万利致力于扩大其全球业务网络及打入新市场的决心，体现了集团不断努力开拓新的服务港口，并提高为现有和新客户的服务覆盖范围。万利的服务网络覆盖比利时、中国、香港、印度、日本、韩国、马来西亚、毛里求斯、巴拿马、新加坡、台湾、泰国、土耳其和越南；标志着万利自2023年3月在纳斯达克上市，增加其港口覆盖范围达70%，表明万利在船舶燃油供应行业中已成为重要的一员。

万利的战略足迹现已覆盖2023 年全球吞吐量前十个集装箱港口中的其中九个，巩固了集团在主要海运枢纽的主导地位。鉴于亚太地区占全球集装箱港口吞吐量的70%，万利持续在这一关键地区巩固其立足点，同时在欧洲及其他地区发展及扩大业务布局。

在国际法规，如欧盟FuelEU Maritime法案和国际海事组织（IMO）的“船舶温室气体减排战略”的大力驱动下，集团已做好全面准备以满足客户对绿色燃料的需求。自2023年，万利获得ISCC EU和ISCC Plus认证以满足最新的法规要求。

作为在主要港口提供稳定生物燃料供应的供应商先驱之一，万利在生物燃料供应服务方面的近期关键里程碑包括：

● 2023年7月14日：开始在香港供应生物燃料。

● 2023年9月5日：首次出口生物燃料至中国。

● 2024年3月15日：在中国广州开始供应生物燃料。

● 2024年4月13日：在中国深圳（盐田）供应生物燃料。

● 2024年6月28日：在马来西亚巴生港进行首次生物燃料供应。

根据BIMCO的数据，集装箱海运市场吞吐量的增长超出预期，预计2024年集装箱吞吐量将增长5至 6 %，而2025年将增长3至4%。万利已提前做好充分准备把握这个机遇，继续为客户提供关键的加注服务，支持全球集装箱营运商的高效和盈利经营。

“自从万利在美国纳斯达克上市以来，我们在拓展港口覆盖范围和增强供应网络方面取得了显著进展，以满足我们的国际集装箱营运商客户日益增长的需求。”万利集团主席兼行政总裁谢威廉先生表示，“我们在爱尔兰设立了新的据点，将业务扩展至欧洲市场，突显了我们致力于发展绿色船用燃料业务的决心，这对于实现我们的长期可持续发展目标至关重要。”

关于万利集团

万利集团成立于 2015 年，以CBL International Limited（纳斯达克：BANL）在纳斯达克股票市场上市。集团成立至今，一直致力于为船东客户提供一站式船舶燃油供应服务。截至2024年8月28日，集团船舶燃油供应服务主要遍布比利时、中国、香港、印度、日本、韩国、马来西亚、毛里求斯、巴拿马、新加坡、台湾、泰国、土耳其和越南，共覆盖超过60个港口。集团积极推动替代燃料，并已取得ISCC EU和ISCC Plus认证。

如欲了解更多资讯，请到集团网站 https://www.banle-intl.com 浏览。

前瞻性信息和声明

本公吿中的某些陈述并非历史事实，而是前瞻性陈述。前瞻性陈述一般使用「相信」、「可能」、「可以」、「将要」、「估计」、「继续」、「预期」、「打算」、「期望」、「计划」、「应该」、「将会」、「规划」、「未来」、「展望」、「潜力」、「预测」等类似词语来预测或表达未来事件或趋势或不属于历史事项的陈述，但不使用这些词语并不意味着陈述并非前瞻性。这些前瞻性陈述包括但不限于对其他绩效指标的估计和预测，以及对市场机会的预测。这些信息涉及已知和未知的风险和不确定性，并基于各种假设（无论本新闻稿中是否指明）以及BANL管理层的当前预期，而非对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述仅供帮助目的，不得被任何投资者作为且不得被依赖为对事实或可能性的担保、保证、预测或确凿陈述。实际事件和情况难以或不可能预测，也会与假设不同。许多实际事件和情况不在BANL的控制范围内。一些重要因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述存在实质性差异，包括国内外商业、市场、金融、政治和法律环境的变化。公司没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述来反映随后发生的事件或情况或预期的变化，法律可能要求者除外。尽管公司认为该等前瞻性陈述中表达的预期合理，但不能向您保证此类预期最终正确无误。公司提醒投资者实际结果可能与预期结果存在重大差异，并鼓励投资者细阅公司的注册声明和向SEC提交的其他文件所载可能影响其未来业绩的其他因素。

如需更多信息，请联系：

CBL International Limited

电邮：investors@banle-intl.com

纵横财经公关顾问有限公司

郑松雪 电话：(852) 2864 4834

欧阳蔚雯 电话：(852) 2114 4913

电邮：sprg_cbl@sprg.com.hk

Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network