IGG集团：Viking Rise与APP业务季度流水齐创新高

IGG集团2024中期业绩摘要及下半年展望: - 上半年,集团两款重磅游戏-《Doomsday: Last Survivors》与《Viking Rise》稳步增长,APP业务[1]持续攀高,分别贡献约当5亿港元,3亿港元及4亿港元量级之营收,推动集团中期合并收入同比增长9%至27.4亿港元,实现多元化增长。 - 经典产品《王国纪元》上线八年,本期间为集团贡献13.4亿港元收入。 - 利润方面,集团自2023年扭亏盈利7,300万港元后,今年上半年利润倍增,实现盈利3.3亿港元。其中,主营业务盈利逾3.5亿港元。投资业务受公允价值变动影响,本期微幅亏损约0.25亿港元。 - 董事会宣派2024年度中期股息每股普通股8.5港仙,约占2024年上半年溢利的30%。回购方面,集团上半年累计回购金额近3,300万港元。集团上半年宣派股息及回购金额合计约占2024年中期利润的40%。 - 迈入下半年,《Viking Rise》与APP业务有望续创新高,近两个月的单月流水分别突破8,000万港元与1.2亿港元 。随着核心游戏与APP业务稳步拓展,集团业务有望实现长期稳健盈利。 香港, 2024年8月28日 - (亚太商讯) — 全球领先的手机游戏与移动应用开发商及营运商IGG Inc (「IGG」,或「集团」,股份代号:799.HK)欣然宣布集团截至2024年6月30日止之未经审计半年度综合业绩。 集团于2023年成功扭亏为盈后,2024年继续朝着「盈利中增长」的方向稳健发展。营收方面,得益于两款策略大作—《Doomsday: Last Survivors》与《Viking Rise》的新锐发展,以及APP业务的亮丽表现,集团中期收入同比增长9%至27.4亿港元。集团经典产品《王国纪元》上线八年,为集团贡献13.4亿港元收入。期内,《Doomsday: Last Survivors》与《Viking Rise》分别贡献约5亿港元及3亿港元收入,接力《王国纪元》,成为集团增长新动力。APP业务方面, 今年初完成业务转型后,收入迅速恢复增长,并再创新高,期内为集团贡献了4亿营收,约占集团收入15%,成为集团多元增长新引擎。收入区域分布方面,来自亚洲、欧洲及北美市场的收入分别占集团收入的41%、34%及21%。 集团利润方面,得益于前述业务的贡献,各项资源的持续优化以及AI技术的深度应用,集团2024年上半年大幅盈利3.3亿港元,续写盈利增长篇章。其中,主营业务上半年盈利逾3.5亿港元,投资业务受投资标的公允价值变动影响,本期微幅亏损约0.25亿港元。截至2024年6月30日,本集团以23种不同语言版本向全球发行手游产品,拥有来自于全球200多个国家和地区的游戏总用户数约14.5亿,游戏月活跃用户1,700万。 集团首款维京题材策略新作《Viking Rise》于2022年末上线后,好评不断。上半年,集团不断丰富产品内容,在游戏内增添社交玩法,副本元素、公会战等。推广方面,集团邀请「世界大力士冠军」及经典美剧演员--Hafþór Júlíus Björnsson,作为《Viking Rise》新版本体验先锋官。此外,更与米高梅旗下热播剧《维京传奇》及其衍生剧《维京传奇:英灵神殿》展开IP联动,成功破圈,备受3,000多万玩家喜爱。近期,集团展开加量推广,游戏八月流水有望突破8,000万港元,新高可期。 集团末日题材策略大作《Doomsday: Last Survivors》上线后,集团持续延伸策略玩法,不仅融合了MOBA(「多人在线战斗竞技游戏」)与生存竞赛等元素,今年更重磅发布全新联盟对战--「原点战役」,全面提升了玩家的战斗体验,推升游戏月均流水达8,600万港元。期间推广方面,《Doomsday:Last Survivors》与格斗游戏界的知名IP「拳皇’97」[2]开启海外全地区联动,并与《王国纪元》共同举办了首个全球SLG线下电竞赛,创新手法轰动业界。 本集团金牌手游《王国纪元》作为首款汇集跨平台、多语种、全球玩家即时互动等极具创新玩法的经典游戏,上线多年,仍深受玩家喜爱,并持续贡献稳健收益,获誉「长青游戏」[3]。截至2024年6月30日,全球注册用户达7.1亿,月活跃用户保持950万水平。期间推广方面,集团在游戏内推出创新公会战--「联盟远征」,并携手意大利超级跑车品牌-「PAGANI」、知名电影「史瑞克」、「哥吉拉与金刚:新帝国」、以及格斗游戏「拳皇15」展开IP联动[4],带给玩家全新的游戏体验。 APP业务方面,自今年初完成业务转型后,流水与用户双双回升,并缔造新高。期内,APP业务月流水一举突破1亿港元,上半年贡献营收4亿港元,占集团收入15%,成为集团多元化增长新动力。截至2024年6月30日,APP业务月活跃用户逾4,100万。拓展方面,集团致力打造多元化产品矩阵,发挥APP业务平台化效应,推动七月流水攀升至1.2亿港元。 股东回馈方面,集团常年通过回购与股息方式回报股东。期内,集团回购近1,000万股,回购金额近3,300万港元,约占中期利润的10%。此外,董事会宣派2024年度中期股息每股普通股8.5港仙,约占2024年上半年溢利的30%。集团上半年宣派股息及回购金额合计约占2024年中期利润的40%。 迈入下半年,集团秉持长线运营理念,推动核心游戏及APP业务流水稳步增长;同时,集团持续优化成本,深度应用「人工智能生成内容」(「AIGC」)技术,增强盈利能力。随着《Viking Rise》的加量推广,以及APP业务的持续攀升,双轮驱动IGG流水向上突破,集团业务有望实现长期稳健盈利。秉承「与时俱进,不忘初心」的企业文化,IGG将不断深化为全球市场的研发及运营,砥砺奋进,破浪向前,继续为移动互联网世界打造匠心之作。 [1] 集团移动应用(简称「APP业务」)

[2] 格斗游戏「拳皇’97」英文名为“THE KING OF FIGHTERS ’97”。

[3] 来源:第三方机构Sensor Tower发布的《2023年全球年收入超1亿美元的长青手游特征与趋势》报告

[4] 电影「史瑞克」英文名为“Shrek”,电影「哥吉拉与金刚:新帝国」英文名为“Godzilla x Kong: The New Empire”,以及对战格斗游戏「拳皇15」英文名为“THE KING OF FIGHTERS XV”。 - 完 - 关于IGG Inc IGG集团创立于2006年,是一家全球领先的手机游戏及移动应用开发商及营运商,总部设在新加坡,于美国、中国、加拿大、日本、韩国、泰国、菲律宾、印尼、巴西、土耳其、意大利及西班牙等地区设有分支机构。IGG为世界各地的用户提供多语言、多类型的精品游戏。除Apple、Google和Meta等主要合作伙伴外,集团已与全球逾百家国际平台、广告商及供应商伙伴布建长期合作关系。IGG最受欢迎的游戏包括《王国纪元》、《Doomsday: Last Survivors》、《Viking Rise》、《城堡争霸》、《时光公主》等。



