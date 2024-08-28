国美战略升级巨幕开启：“通通AI社交集团”重磅登场

香港, 2024年8月28日 - (亚太商讯) — 继8月20日国美系上市公司“国美金融科技”（00628.HK）发布盈利预喜公告，宣布业绩大涨之后，8月28日，国美金融科技再发2则公告，宣布展开若干新业务线的收购，并计划将上市公司名称更名为“通通AI社交集团”。接连大招表明，国美金融科技正式向综合互联网平台业务进行战略升级，国美在互联网新兴产业领域正式落下关键一子。

何为“通通”？国美系正迎全新数字生态

上市公司新称“通通”，顾名思义能领悟到国美正在打造一个互联互通的多维互联网平台。当下，具备万亿级别市场空间的元宇宙、人工智能等相关技术及领域正持续赋能数字经济大背景下的Web3.0时代，推动着互联网新业态、新技术、新平台的升级变革。在瞬息万变的商业环境下，国美金融科技从金融服务业战略升级拥抱互联网、AI产业，有望迎来巨大的发展空间和商业机会。

随着“通通AI社交集团”登场，国美在互联网新兴产业领域的相关布局正式步入公众视野。据悉，本次拟关联交易标的集团公司立衡公司旗下拥有多款互联网社交平台产品，该系列产品已陆续进入测试阶段，有望在春节前正式上线，目前公司正在充分征集各方意见并对产品性能作持续改进。

与市面上主流互联网社交平台不同，“通通”的创新之处，在于该平台不仅是基于兴趣出发产生社交场景，而是以AI技术驱动社交工具并产生新的玩法，从而衍生出丰富的交易场景，通过“社交+商业”的商业模式，产生更多的交易机会，并让交易更方便。这一全新的社交模式，将会为用户和企业打造一个集新社交、新场景、新玩法于一体的数字生活新主场，促进社会新的繁荣。

作为国美系在数字经济时代的一次重要布局，在国美原有的线上线下场景、金融科技技术、传统用户等资源能力基础的综合赋能下，“通通”如果打破传统互联网生态的界限，做到场景互通、流量互通和价值互通，在Web3.0所驱动下的数字未来生活中打通社交与商业的链接，这一创新模式，将打造一个属于国美系的全新数字生态。

互联网新兴领域投资初获捷报，新收购业务助力业绩盈喜

如今国美金融科技正式宣布收购，公司名称同步计划从“国美金融科技”变身“通通AI社交”，均彰显了国美对旗下潜心孵化的业务进行整合的力度和决心。事实上，国美金融科技迈向互联网新兴领域的多元化投资及战略升级布局已拉开序幕并初获成效。

此前，国美金融科技宣布收购手机游戏开发及发行公司CashBox集团，并在项目发布会上表示，对CashBox的收购旨在积极探索多元化投资发展路径，提升公司投资收益水平，助力公司实施新型战略发展。截至目前，国美金融科技市值相较于去年10月份宣布收购业务前几近翻倍。

诚然，市值上涨并非上市公司的“表象”。据公开文件显示，CashBox2023年业绩达到2.3亿元，较2022年增长了300%，该成绩超过了国美金融科技在收购前全年业绩水平的3倍之多。2024年8月20日，国美金融科技发布正面盈利预告，2024年上半年公司业绩继续大涨。值得注意的是，国美金融科技2024年6月21日刚完成发行新股并合并CashBox的财务数字。截止6月30日，完成收购CashBox才短短数日，CashBox的经营业绩尚未体现在上半年业绩数据中。下半年，随着CashBox的经营业绩数据完整并入上市公司，全年业绩的提升幅度将颇具想象空间。

CashBox的成功背后，或是游戏行业旺盛发展态势的现象之一。近日游戏行业另一重磅信息，即8月20日国产游戏大作《黑神话：悟空》正式发售，一经上线便强势登顶各大热搜平台榜首。当日，该游戏的巨大热潮同样破圈“引爆”资本市场游戏、传媒板块等相关概念股，正在掀起行业又一轮的科技热浪。此番利好事项不断，对正在积极寻求新型战略发展的国美而言，无异于一针强心剂。

“通通”明牌，揭幕国美战略新未来

随着“通通”正式面世，一场关于未来社交与商业融合的变革已经悄然拉开序幕，国美战略升级大局中的更多细节将逐步明晰。

从宣布收购CashBox并实现互联网战略升级的“首战”告捷，到本次国美金融科技的连番战略并购动作，以及上市公司名称的更改，皆映射着国美对时代和行业机会把握的缩影，其背后的专业团队积极求变打造创新性生态产品以拥抱未来新兴产业赛道的决心可见一斑。

穿越传统商业模式勇敢迈向第三代互联网的时代浪潮，国美走的每一步都彰显着其力求战略新发展的雄心壮志。随着公司及其控股股东在互联网金融领域积累的丰富技术、品牌声誉和供应链优势，国美实现围绕“社交+商业”生态的综合互联网平台业务的战略升级这一目标已然计日程功。

国美金融科技此番动作能否带来更多产品、业务上的亮点，瞄准互联网新兴领域的国美是否能够在综合互联网平台业务上抢占一席之地，其想象空间之广阔仍值得期待。

Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network