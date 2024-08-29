日清食品公布2024年中期业绩 面对市场瞬息万变 业务营运平稳

香港, 2024年8月28日 - (亚太商讯) — 日清食品有限公司（「日清食品」或「公司」，连同其附属公司统称「集团」;股份代号：1475）公布截至2024年6月30日止六个月（「报告期」）的未经审核中期业绩。

报告期内，集团录得收入1,822.5百万港元，毛利为637.5百万港元，毛利率由2023年34.1%增加0.9个百分点至2024年35.0%。毛利率上升主要由于主要原材料成本缓和所致。

公司拥有人应占溢利录得169.5百万港元，纯利率由8.9%上升至9.3%。集团报告期内的每股基本盈利为16.24港仙。经调整EBITDA较2023年295.9百万港元增加1.5%至300.3百万港元，经调整EBITDA利润率由15.3%上升至16.5%。以上有关经调整EBITDA升幅反映集团的基本盈利能力和经营业务有所改善。

方便面及非面类之业务回顾及前景

于报告期内，本年度来自香港及其他亚洲业务的收入达到705.9百万港元。其分部业绩为36.9百万港元，乃由于全新自动化及节约人力的智能生产线折旧开支增加以及非面类业务的产品销量减少所致。中国内地业务于报告期内录得收入1,116.6百万港元，其分部业绩增长8.0%至173.5百万港元，主要归因于原材料成本下降及实施具成本效益的营销活动。

于报告期内，集团坚持高端化策略，并推出新产品以扩展其产品组合，带动其方便面业务的增长。集团继续通过向若干主要客户提供独家产品，以及与日本动画如「蓝色监狱」合作，推广其旗舰品牌「合味道」及「出前一丁」。公司旗下的「日清拉王」、「日清U.F.O」、「福」及「公仔」品牌推出了多个新口味，进一步丰富方便面产品组合，亦与日本动画「赛博朋克」进行「合味道」及「日清U.F.O」的跨界合作。此外，于报告期内，日清越南取得良好表现。

集团继续将其产品组合多元化发展至非面类业务，以提升公司的整体竞争力。于报告期内，集团将重心扩展至优质冷冻食品产品，除了提供一系列广泛的优质产品外，亦增加在各种销售渠道的布局，以带动销量。

公司亦持续拓展「KAGOME」业务在不同地区的销售渠道。「日清谷物麦片」因客户提倡健康生活而继续受彼等支持。此外，集团亦推出新口味的低脂「日清乳酪」系列，丰富其产品系列。此外，因其分销渠道持续扩张，「日清湖池屋薯片」取得出色的表现。玉米片巧克力零食「日清可可脆批」持续获得市场的正面回响。日清盈优青汁系列成功吸引注重健康的客户群，并透过饮料贩卖机进一步提升产品曝光度。

日清食品执行董事、董事长兼首席执行官安藤清隆先生表示：「于2024年上半年，全球经济格局有所改善，但持续挑战仍然存在，并重塑全球供应链及我们经营所在地区的消费者消费模式。」

「我们相信高端化及多元化策略是在动荡及波动的市场中实现增长的关键。我们的高端化策略正在推动越南市场的发展动能。同时，在中国内地，鉴于经济形势的不确定性，我们需要更灵活地为我们的优质产品安排推广活动，以接触更多目标消费者。为了在不同市场中保持敏锐度，我们致力提升及完善产质量素、食品安全及创新能力，为消费者带来更美味的体验。」

「展望未来，我们对各地区业务的长远发展保持审慎乐观的态度，继续控制成本及改善营运效率。我们致力将业务组合进一步多元化至非面类业务，丰富产品线，以扩大收入基础，同时扩展业务版图及渗透其他地区，如越南、台湾及韩国市场，开拓更多销售渠道。我们将继续稳固基础，开发多元化之产品组合，为客户及股东带来持续的收入及盈利增长。」

– 完 –

有关日清食品有限公司

日清食品有限公司（「日清食品」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：1475）为一间在中国内地及香港知名的食品公司，主要专营优质方便面市场，旗下众多品牌不仅知名度高，且广受顾客喜爱。集团于1984年正式于香港设立营业据点并为香港最大的方便面公司。集团主要生产及销售两个核心企业品牌「日清」及「公仔」，以及多元化的家庭食品品牌组合，出品具标志性和优质的方便面、优质冷冻食品（包括冷冻点心及冷冻面条）并销售和分销其他食品及饮料产品（包括蒸煮袋装产品、零食、矿泉水、酱料及蔬菜产品）。集团五个旗舰品牌「合味道」、「出前一丁」、「公仔面」、「公仔点心」及「福」在香港亦是其各自食品类别中最受欢迎的选择。中国内地市场方面，集团以创新技术推出「ECO杯」概念，销售活动主要集中在中国内地的一线及二线城市。此外，日清食品在其他亚洲地区开展业务，包括越南、台湾和韩国市场。

日清食品被纳入五项恒生指数，包括恒生综合指数、恒生综合小型股指数、恒生综合行业指数-必需性消费、恒生港股通消费行业指数和恒生港股通必需性消费指数。日清食品现可通过沪港通及深港通下港股通进行交易。

详情请浏览www.nissingroup.com.hk。

Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network