阳光保险宣布2024年中期业绩

2024年中期业绩摘要：

- 实现总保费收入人民币764.6亿元，同比增长12.8%；

- 实现保险服务收入人民币314.9亿元，同比增长4.4%；

- 归属母公司股东的净利润人民币31.4亿元，同比增长8.6%；

- 内含价值为人民币1,126.4亿元，较上年末增长8.2%；

- 年化综合投资收益率7.2%，年化总投资收益率3.6%；

- 截至2024年6月末，有效客户数约3,078.4万。

香港, 2024年8月28日 - (亚太商讯) — 阳光保险集团股份有限公司（「阳光保险」或「公司」，及其附属公司统称「集团」；股份代号：6963.HK）宣布公司及其附属公司（「集团」）截至2024年6月30日止六个月之未经审计中期业绩。

2024年上半年，中国国民经济运行总体平稳，稳中有进，新动能加快成长，高品质发展取得新进展。保险行业作为经济体系的重要组成部分，展现出积极的发展趋势，供需推动市场规模日益增长。作为本世纪成立的205家内地保险企业中唯一上市的传统险企，集团积极抢抓经济向好与保险需求日益增长的发展机遇，推进各项业务稳健增长，价值创造能力持续加强，继续保持良好的发展态势。报告期内，集团实现总保费收入人民币764.6亿元，同比增长12.8%。实现保险服务收入人民币314.9亿元，同比增长4.4%。归属于母公司股东的净利润人民币31.4亿元，同比增长8.6%。内含价值为人民币1,126.4亿元，较上年末增长8.2%。年化总投资收益率3.6%，年化综合投资收益率7.2%。2024年6月末，集团有效客户数约3,078.4万。

核心主业进一步稳固加强 价值创造能力跃升

2024年上半年，集团坚定走高质量发展、高价值成长的发展道路，持续推进以「科技阳光」「价值阳光」「知心阳光」为核心的「新阳光战略」，通过模式创新打造阳光特有的核心竞争力，经营业绩稳步增长，价值创造能力跃升，保险主业核心能力进一步稳固加强，整体市场竞争力有效提升。

寿险业务方面，阳光人寿坚定价值发展，扎实推进「新阳光」战略落地实施，多元渠道发展优势持续夯实，队伍转型发展初步见效，同时，强化资产负债联动，升级优化产品与服务体系，经营呈现「稳中向好」「稳中提质」的良好态势。报告期内，寿险总保费收入517.6亿元，同比增长12.9%；新业务价值37.5亿元，同比增长39.9%；个险渠道实现总保费收入136.9亿元，同比增长25.5%，其中新单期缴保费收入人民币35.8亿元，同比增长18.5%；职域营销新单期缴保费收入同比增长42.7%。多元渠道协同发展，整体价值快速增长，有效人力企稳回升、产能持续提升。

财险业务方面，阳光财险坚持「好中求进」发展理念，扎实推进「新阳光」战略落地实施，高质量发展基础持续夯实。报告期内，阳光财险业绩稳健增长，业务结构持续优化，业务品质保持良好，实现原保险保费收入246.5亿元，同比增长12.4%；非车险保费占比46.1%，同比提升4.8个百分点；家用车保费在车险中占比62.4%，同比提升1.5个百分点。承保综合成本率99.1%，实现承保利润2.0亿元。

资产管理领域，集团秉持长期价值投资理念，持续优化资产负债管理体系，始终保持清晰的战略定力，发挥全品种投资资质及多元化投资能力优势，同时不断提升投研能力，在严格管控投资风险的前提下，科学灵活地进行战术资产配置，为保险资金创造长期、稳定、可持续的投资业绩。报告期内，集团投资业绩保持稳定，实现总投资收益83.3亿元，同比增长8.2%；年化总投资收益率3.6%，年化综合投资收益率7.2%。

数字化转型持续深化 不断提升客户体验与运营效率

科技是推动金融行业发展的关键力量，也是推动经济发展的重要动力源泉。报告期内，集团以提升客户体验、提高运营效率和管理水平为目标，发力「人工智能+」，重点领域AI应用取得突破，数字化转型持续深化。

在销售支持方面，优化升级产寿险销售管理平台，财险打通主要非车产品从询价到出单的全线上化闭环流程，完善营销活动数字化闭环，赋能销售人产人效双提升。寿险「懂你保险」协助代理人为客户提供保障规划与产品推荐。在客户服务方面，持续建设客户线上化服务平台，财险增值服务线上化率96.3%；寿险保全服务线上化率96.4%。在管理赋能方面，打造全集团智能风控系统，财险完善「非车数据生命表」体系，提升非车险风险定价能力；寿险累计构建354项风险线上监测指标，有效防范风险。

此外，集团还强化AI可用数据和阳光正言大模型智能体建设，在客户服务、智能理赔、智慧办公等场景深化应用。客服机器人为客户提供保单查询、车险报案、寿险回访等服务，无人工服务的客户满意度90.2%。财险智能理赔人伤定损的单证分类与外表伤情识别功能使用率超过80%，单证分类准确率达95.6%。阳光办公GPT累计使用102万次，覆盖84%的员工。

「知心阳光」战略深入推进，客户思想有效落地

「一切为了客户」是阳光保险秉持的经营价值观，也是打造「知心阳光」战略的源点。为深入推进「知心阳光」战略，2024年上半年，阳光人寿以「三╱五╱七」产品体系为抓手，持续推进「纵横计划」，不断丰富「三╱五╱七」产品体系内涵，持续满足客户不同生命周期的保险产品需求。包括健康保障方面，推出少儿专属定期重疾险、少儿高端意外医疗、母婴医疗险，满足客户家庭特定人群的健康保障需求，进一步扩大客户覆盖范围；养老、财富传承方面，加快分红险产品布局，满足客户差异化储蓄需求；国家政策支持产品方面，丰富税优健康险、个人养老金等产品供给，推动政策性商业保险惠及更多客户。

另外，阳光人寿持续强化「知心阳光」服务体系建设，以客户视角提升服务设计能力，满足客户核心服务需求。同时在服务管理方面，不断提升客户服务效率，如推进「聆听客户」的服务机制，扩容升级「客户体验官」队伍，持续提升直通客户的服务能力。

阳光财险持续深化客户需求洞察研究，致力于建立便捷的客户服务体系，践行「让我们的服务成为客户选择阳光的理由」的服务格言。个人客户方面，持续深化分客群差异化经营体系，不断为客户提供更加丰富的差异化产品组合和个性化服务体验，进一步增强客户黏性。2024年上半年家用车续保率64.2%，同比持续提升，个人车险客户非车险产品购买比例达到55.5%，同比提升7.6个百分点。团体客户方面，持续推进「伙伴行动」风险管理服务落地，2024年上半年，累计为8,595个企业客户提供科技减损和专业风险咨询服务，同时升级打造「保险+科技+服务」的全量风险管理服务模式，帮助客户完善风险管理能力。

积极践行可持续发展 全面助力实体经济及绿色转型

积极践行可持续发展，切实履行社会责任，是企业的核心价值和长远发展的关键。2024年上半年，集团积极服务国家战略，不断提升支持实体经济的质效，为实体经济提供风险保障50.4万亿元，提供资金支持逾4,200亿元。其中，为约1.8万家小微企业提供风险保障近2,200亿元；提供农业风险保障353亿元，支付理赔款1.5亿元，惠及约4.4万农户；为331个「一带一路」项目提供风险保障602亿元，涉及67个「一带一路」共建国家；为406家科创类企业提供风险保障约326亿元。

同时，集团全面助力绿色转型，实现和谐共生，持续丰富绿色保险产品服务体系，2024年上半年为122万次企业及个人提供绿色保险保障近8万亿元，提供赔款支持约23亿元。积极应对气候变化，增强自身气候抵御力。同时持续完善可持续投资框架与政策，截至2024年6月末，可持续投资余额近550亿元，其中绿色投资超190亿元。

此外，集团履行社会责任，积极投身公益，充分发挥保险主业、医疗资源优势作用，积极组织参与助学、助老等各类公益活动。截至2024年6月末，在全国24个省份累计援建74所博爱学校；「万名村医能力提升计划」累计培训乡村医生20,397人次；真诚关爱员工及其家人，累计为44,182名员工发放父母赡养津贴5.4亿元。

凭借强劲的综合实力与良好的发展势头，8月16日，恒指公司公布最新季检结果，集团成功获纳入恒生综合小型股指数，变动将于2024年9月6日收市后实施并于2024年9月9日起生效。中金公司的研究报告指出，凭借一系列的标准和卓越的运营表现，阳光保险集团有望被纳入港股通。

此次被纳入恒生综合指数是一个重要的里程碑，一方面代表了市场对阳光保险业绩和发展潜力的认可，有助于提高集团在资本市场和保险领域的知名度。另一方面，基于良好的基本面，将吸引更多的投资者增加对集团股票的配置需求，从而提高交易流动性。

2024年下半年，国家将围绕推进中国式现代化进一步全面深化改革，深入挖掘内需潜力，经济有望呈现持续回升向好态势。从长期看，中国经济长期向好的基本趋势没有改变，保险业正迎来高质量发展的历史性机遇，并将发挥不可替代的重要作用。

展望未来，集团将坚守“创立一家受人尊重的百年企业”的创业初心与主业定力，坚定推进「新阳光战略」，围绕国家政策导向和行业发展趋势，积极做好金融「五篇大文章」，在精准服务国家战略、支援实体经济、保障社会民生中高效发挥保险专业优势，不断提升阳光的核心竞争力，持续推进高质量发展、高价值成长，为金融强国宏伟蓝图的绘制以及金融行业的高质量发展注入智慧与活力。

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关于阳光保险集团股份有限公司

阳光保险集团股份有限公司是中国一家快速成长的民营保险服务集团。自成立以来，集团以价值创造为主线，致力于为客户提供专业的风险保障及综合服务解决方案。集团通过阳光人寿经营寿险和健康险业务，通过阳光财险经营财产险业务，并通过阳光资管对保险资金进行运用管理。截至2024年6月30日，集团已连续13年蝉联中国企业联合会发布的中国企业500强，连续13年被世界品牌实验室评选为「中国500最具价值品牌」，并成为了我国既获得国内驰名商标认定同时又入选国际知名评级机构Brand Finance「全球保险品牌价值百强」榜单的五家保险企业之一。

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