香港董事学会建议首次担任董事前需接受专业培训

香港, 2024年8月28日 - (亚太商讯) — 香港董事学会就香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」)建议要求首次担任董事的人士接受专业培训,并要求所有董事接受持续专业进修的举措表示欢迎(1)。香港董事学会认为香港交易所可以在董事培训方面再做多一点,以进一步维护企业管治标准和董事专业水平。 香港董事学会主席陶荣博士表示:「香港董事学会对香港交易所这一次就《企业管治守则》及相关《上市规则》的定期检讨及更新深表认同。香港董事学会虽然并不是对香港交易所建议的每项内容都表示同意,但我们支持要求所有现有董事接受持续专业进修的观点。」 香港董事学会认为,董事会必须为其董事们制定合适的专业培训政策方可实现持续专业进修的目的和绩效。持续专业进修对于董事而言极之重要,大家亦要清楚它与首次培训是分䦕的。对于从未接受专业董事培训或任何经验的人士,接受董事及企业管治的初步专业培训极其关键。董事的首次专业培训是董事上任前的先决条件,陶荣博士因此认为:「交易所应该鼓励有关人士在任命前就应该为加入董事会做好准备,而不是在任命后才开始熟习董事职位的要求。」 香港董事学会行政总裁徐尉玲博士补充:「我们相信当公司董事首次上任,都应具备能符合当今企业治理需求所需的技能、知识和素质的坚实基础。香港董事学会一直倡导企业管治的专业培训的重要性,我们想强调的是,为首次担任董事人士提供适当的初步专业培训是为整体企业管治专业进修奠定关键基础。」 香港董事学会认为,获得香港董事学会文凭级别证书(或更高级别)便符合香港交易所目前为新任董事建议的初步专业培训资格。香港董事学会亦为来自其他市场的合资格/有经验的董事推荐过渡课程,以帮助他们熟悉香港市场。香港董事学会乐意与交易所合作,设计及提供此类课程,以及在香港设立董事专业培训的资历认证制度。 关于独立非执行董事时间投入和任期的建议,香港董事学会前任主席及学会企业管治政策委员会现任主席赖显荣律师认为:「重点应放在董事和相关发行人是否对投入足够时间的能力进行诚实的评估,而不是笼统地限制董事出任独立非执董的数目。我们尤其不同意香港交易所建议只限制出任香港发行人独立非执董职位的数目。另外,对于独立非执行董事的职责,多长时间才算太长的问题,答案应该是『视情况而定』,因为独立思维比任期长短更重要。」 香港交易所亦希望没有独立董事会主席的发行人需指定一名首席独立非执行董事。惟由于香港市场目前存在许多限制,以及出于现实情况的考量,香港董事学会相信应该有更有效的建议。赖显荣律师称:「如今市场情况并不倾向于让独立非执董占多数。况且首席独立非执董毕竟是由小众人士所选。相反,我们应该授权并鼓励所有独立非执董共同履行职责,以实现设置首席独立非执董所希望达成的目标。另外,所有独立非执董均可安排与股东及持份者会面,年报内也可增设独立非执董的报告。」 赖显荣律师续称:「我们也许应该鼓励更多的发行人设立独立的董事会主席。独立董事会主席与所有其他独立非执行董事携手合作无疑更有效率。」 香港董事学会数年前已提倡增加独立非执行董事的人数以全力履行其角色。当独立非执行董事的占比增大,他们参与董事会事务的积极性和时间投入将获得大大提升。通过周详的继任计划,也能使职位更替和更新变得更有意义。 除上述内容外,香港董事学会对香港交易所提出的多项改革表示支持,包括要求董事会进行绩效评估、建立及更新董事会技能列表、要求每年检讨发行人风险管理及内部监控系统的有效性、披露发行人的股息支付政策及董事会的派息决定,以及披露发行人经修改的核数师意见。 (1)香港董事学会的回应全文: HKIoD Response to HKEX Consultation 香港董事学会(简称“HKIoD”,又以下简称「学会」) 香港董事学会为香港代表董事共同努力的首要组织,其宗旨是促进企业永续发展职能,为所有公司、其拥有者、持份者、人类以至地球创造持久价值;为达成使命,学会致力于企业管治(「企业管治」又称「公司治理」)及董事专业行为上的倡导及厘定相关标准。 学会于1997年由创会主席郑慕智博士带领下创始,多年来非常荣幸获得香港特别行政区行政长官担任学会赞助人。学会会员来自不同行业及公司类别,并包括执行董事、非执行董事、独立非执行董事。学会以多元文化及国际视野进行会务,举办活动包括董事培训课程、研讨会与论坛、董事立场喉舌、指引设定、公众教育、董事嘉奖系列、上市公司管治水平厘定等。 作为「董事学会环球网络」(Global Network of Director Institutes 简称“GNDI”)的成员组织,学会投入全球性联手推动优秀企业管治及董事专业行为。学会亦获委派代办「气候管治行动」(Climate Governance Initiative)之香港分部,该行动是与「世界经济论坛」(World Economic Forum)合作的环球网络,积极促进董事们处理气候变化带来的风险与机遇。 详情请浏览:

