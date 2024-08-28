巴林准备在10月份举办第二届“金融科技前沿”大会

巴林麦纳麦, 2024年8月28日 - (亚太商讯) - 巴林正在为第二届“金融科技前沿”大会做准备，该大会将由《经济学人》影响力机构策划，巴林经济发展委员会（Bahrain EDB）主办，并得到巴林中央银行（CBB）和巴林金融科技湾（BFB）的支持。2024年转型议程系列的旗舰活动将于2024年10月2日和10月3日在巴林展览世界举行。

本次为期两天的活动将包括一系列的专家讨论，汇聚全球金融科技专家、金融机构、政府和监管机构，共同探讨生成式人工智能、区块链技术、网络犯罪、开放银行、消费者行为变化、新法规的影响以及优先考虑可持续金融倡议的最佳实践等热门话题。在这些深入讨论的背景下，会议将审议全球金融服务行业面临的不断进展和迫切挑战。金融科技前沿大会将成为战略合作和与区域及全球领先玩家进行网络交流的平台。

作为唯一的金融监管机构，巴林中央银行（CBB）一直致力于提升巴林金融服务部门的竞争力，通过开创新的监管框架和立法来支持国家向数字经济的转型，同时引入了创新平台，如监管沙箱。多年来，巴林经济发展委员会（Bahrain EDB）不断吸引符合国家优先事项的投资，推动与私营部门和公共部门的持续讨论，以创造一个由进步立法支持的商业友好环境。再加上一个繁荣的金融服务生态系统，该系统包括领先的国际传统银行机构与新的金融参与者，如加密资产服务提供商、数字支付提供商和高度专业化的公司；巴林已经赢得了中东和北非地区金融科技中心的声誉。

继去年成功举办首届大会并吸引了来自全球的与会者之后，“金融科技前沿”大会已巩固了作为创新领导者分享经验、合作学习和与同行联系的平台。展示了巴林在数字化转型、扩大金融科技领域以及成功培养高度专业人才方面的显著进展，进一步推动了蓬勃发展的行业，今年的旗舰活动预计将再创辉煌成就。

关于由《经济学人》影响力机构策划、巴林经济发展委员会主办的2024年“金融科技前沿”大会的更多信息，请访问 https://events.economist.com/fintechforward/ 。

欲了解更多信息，请联系：

Abdulelah Abdulla

Communications Department

Economic Development Board

Phone: +973-39798919

E-mail: internationalmedia@bahrainedb.com

关于巴林经济发展委员会（Bahrain EDB）

巴林经济发展委员会（Bahrain EDB）是一个投资促进机构，负责吸引投资进入王国，并支持提升投资环境的各项举措。

巴林经济发展委员会与政府以及现有和潜在的投资者合作，确保巴林的投资环境具有吸引力，传达关键优势，并识别通过投资实现进一步经济增长的机会。

巴林经济发展委员会关注多个经济领域，这些领域利用巴林的竞争优势并提供显著的投资机会。这些领域包括金融服务、制造业、物流、信息与通信技术（ICT）和旅游业。

有关巴林经济发展委员会的更多信息，请访问 www.bahrainedb.com。

巴林金融科技湾（BFB）

巴林金融科技湾（BFB）提供一个实体中心，通过创新实验室、加速计划、策划活动、教育机会和合作平台，孵化具有洞察力、可扩展性和影响力的金融科技项目。BFB 与政府机构、金融机构、企业、咨询公司、大学、协会、媒体机构、风险投资和金融科技初创公司合作，将金融市场的所有参与者和利益相关者汇聚在一起。

来源: Bahrain Economic Development Board

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