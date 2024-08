Tuesday, 27 August 2024, 22:49 HKT/SGT Share: 光大永年公布2024年中期业绩 - 上半年收入人民币23.9百万元 派中期股息每股普通股人民币0.78分

- 租户及出租率持续保持稳定 物业管理服务迈入新阶段

香港, 2024年8月27日 - (亚太商讯) — 光大永年有限公司,为中国光大集团旗下物业租赁、及物业管理及销售持作出售物业公司(「光大永年」或「集团」,香港联交所股份代号:03699.HK)今天公布截至2024年6月30日止(「报告期内」)之中期业绩。 报告期内,集团的收益约为人民币23.9百万元,较去年同期增加约人民币1.8百万元(2023年:人民币22.1百万元)。收益增加主要由于管理服务收入增加所致。公司权益股东应占溢利约为人民币11.4百万元(2023年:人民币13.3百万元),较去年同期减少约人民币1.9百万元,乃因投资物业的估值收益下跌所致。每股基本盈利约为人民币0.03元(2023年:人民币0.03元)。考虑到目前经营环境仍是面对比较大挑战的情况下,董事会宣布派发截至2024年6月30日止六个月之本公司中期股息每股普通股人民币0.78分(相当于0.85港仙)(2023年:人民币1.06分(相当于1.16港仙)),以答谢股东一直以来的支持。下半年,公司会因应业务发展需要、财务表现及资金情况,及业绩增长等因素作出派息决定,为公司股东及投资者带来最好的回报。 2024年,全球经济在经历连续两年放缓之后,正在回归「正常」状态,但增速仍然较为疲软,增长动能减弱。面对欧美加息、通胀回落、地缘政治风险等众多挑战,令复苏前景不确定因素增加。然而,在2024年上半年,中国经济开局良好,尽管成长动力减弱,但经济运行仍然相对平稳,经济状况持续回暖向好。集团旗下管理的物业主要为商用物业,集团一直密切关注市场发展动态并积极部署,审慎评估市场行情,合理调整租金水准,并抓住发展新租户的机遇。 物业租赁 居民消费的持续复苏将成为2024年中国经济增长的核心驱动力,并提振商业地产领域的租赁需求。报告期内,租金收入约为人民币16.3百万元(2023年:人民币16.2百万元),较去年同期增加约人民币0.1百万元。于本期间,物业的平均租用率约为77%(2023年:73%)。 物业管理服务 在经历了前所未有的经济挑战后,物业管理企业的发展战略发生了重大的转变,其策略方针变得更为审慎,不再盲目追求规模扩张。本集团专注于细化和完善服务品质的同时,在维持稳定现金流和业务成长的基础上,采取「先立后破」的原则。报告期内,物业管理服务的收益约为人民币7.6百万元(2023年:人民币5.9百万元),较去年同期上升约人民币1.7百万元,主要由于增值管理服务的收入上升所致。 投资物业 于2024年6月30日,投资物业公允价值为人民币962.3百万元(2023年12月31日:人民币959.5百万元)。截至2024年6月30日止六个月投资物业的估值收益为人民币1.0百万元(2023年:人民币5.4百万元),较去年同期减少约人民币4.4百万元。 于2024年6月30日,本集团持有现金及银行结余约为人民币223.3百万元(2023年12月31日:人民币222.2百万元)。集团的资本负债比率(按本集团总负债除以总资产计量)为18.1%(2023年12月31日:18.6%),流动资金状况良好。 2024年上半年,本集团的租户及租务合同、出租率持续保持稳定。同时,在回顾期内保持零负债及现金流充裕的状态,财务状况健康稳健。在面对国内外环境明朗的因素下,集团在未来仍会继续专注于物业投资,审慎地寻找合适且具长线回报潜力的新投资专案。 展望 随着深入推进数字经济的创新发展,中国积极推动数位化转型,物业管理企业正在通过硬体改造和软体升级,利用智慧化手段来模拟运营,优化人员配置,积极推动产业转型。物业企业在多个场景中实现了数位化运营。随着人工智慧等技术的不断发展,相信未来物业管理企业很快就会体验到这些新的尖端技术的应用,服务和管理能力有望迈入新的台阶。 展望未来,集团将继续坚持稳健的经营策略,坚守品质,稳扎稳打。同时也会积极回应国家政策,做好市值管理相关工作,注重风险管理和内部控制,致力于为股东创造长期可持续的价值。相信通过积极应对国家政策和行业变化,集团将不断扩大在物业管理行业的品牌影响力,为社会创造更多价值。 - 完 -



