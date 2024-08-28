光大永年公布2024年中期业绩

香港, 2024年8月27日 - (亚太商讯) — 光大永年有限公司，为中国光大集团旗下物业租赁、及物业管理及销售持作出售物业公司（「光大永年」或「集团」，香港联交所股份代号：03699.HK）今天公布截至2024年6月30日止（「报告期内」）之中期业绩。

报告期内，集团的收益约为人民币23.9百万元，较去年同期增加约人民币1.8百万元（2023年：人民币22.1百万元）。收益增加主要由于管理服务收入增加所致。公司权益股东应占溢利约为人民币11.4百万元（2023年：人民币13.3百万元），较去年同期减少约人民币1.9百万元，乃因投资物业的估值收益下跌所致。每股基本盈利约为人民币0.03元（2023年：人民币0.03元）。考虑到目前经营环境仍是面对比较大挑战的情况下，董事会宣布派发截至2024年6月30日止六个月之本公司中期股息每股普通股人民币0.78分（相当于0.85港仙）（2023年：人民币1.06分（相当于1.16港仙）），以答谢股东一直以来的支持。下半年，公司会因应业务发展需要、财务表现及资金情况，及业绩增长等因素作出派息决定，为公司股东及投资者带来最好的回报。

2024年，全球经济在经历连续两年放缓之后，正在回归「正常」状态，但增速仍然较为疲软，增长动能减弱。面对欧美加息、通胀回落、地缘政治风险等众多挑战，令复苏前景不确定因素增加。然而，在2024年上半年，中国经济开局良好，尽管成长动力减弱，但经济运行仍然相对平稳，经济状况持续回暖向好。集团旗下管理的物业主要为商用物业，集团一直密切关注市场发展动态并积极部署，审慎评估市场行情，合理调整租金水准，并抓住发展新租户的机遇。

物业租赁

居民消费的持续复苏将成为2024年中国经济增长的核心驱动力，并提振商业地产领域的租赁需求。报告期内，租金收入约为人民币16.3百万元（2023年：人民币16.2百万元），较去年同期增加约人民币0.1百万元。于本期间，物业的平均租用率约为77%（2023年：73%）。

物业管理服务

在经历了前所未有的经济挑战后，物业管理企业的发展战略发生了重大的转变，其策略方针变得更为审慎，不再盲目追求规模扩张。本集团专注于细化和完善服务品质的同时，在维持稳定现金流和业务成长的基础上，采取「先立后破」的原则。报告期内，物业管理服务的收益约为人民币7.6百万元（2023年：人民币5.9百万元），较去年同期上升约人民币1.7百万元，主要由于增值管理服务的收入上升所致。

投资物业

于2024年6月30日，投资物业公允价值为人民币962.3百万元（2023年12月31日：人民币959.5百万元）。截至2024年6月30日止六个月投资物业的估值收益为人民币1.0百万元（2023年：人民币5.4百万元），较去年同期减少约人民币4.4百万元。

于2024年6月30日，本集团持有现金及银行结余约为人民币223.3百万元（2023年12月31日：人民币222.2百万元）。集团的资本负债比率（按本集团总负债除以总资产计量）为18.1%（2023年12月31日：18.6%），流动资金状况良好。

2024年上半年，本集团的租户及租务合同、出租率持续保持稳定。同时，在回顾期内保持零负债及现金流充裕的状态，财务状况健康稳健。在面对国内外环境明朗的因素下，集团在未来仍会继续专注于物业投资，审慎地寻找合适且具长线回报潜力的新投资专案。

展望

随着深入推进数字经济的创新发展，中国积极推动数位化转型，物业管理企业正在通过硬体改造和软体升级，利用智慧化手段来模拟运营，优化人员配置，积极推动产业转型。物业企业在多个场景中实现了数位化运营。随着人工智慧等技术的不断发展，相信未来物业管理企业很快就会体验到这些新的尖端技术的应用，服务和管理能力有望迈入新的台阶。

展望未来，集团将继续坚持稳健的经营策略，坚守品质，稳扎稳打。同时也会积极回应国家政策，做好市值管理相关工作，注重风险管理和内部控制，致力于为股东创造长期可持续的价值。相信通过积极应对国家政策和行业变化，集团将不断扩大在物业管理行业的品牌影响力，为社会创造更多价值。

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