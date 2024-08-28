瑞声科技CFO郭丹：预计2024年主营业务收入增长15%，PSS并表后全集团增长超30%

香港, 2024年8月27日 - (亚太商讯) — 8月22日，瑞声科技（02018）在香港举行2024中期业绩发布会，交出了一张十分亮眼的成绩单。

财报显示，2024年上半年，瑞声科技营收为人民币112.5亿元，创上市以来新高，收入同比增长22.0%，毛利率为21.5%，同比提升7.4个百分点。净利润为人民币5.37亿元，同比大幅增长257.3%。其中，去年宣布收购的PSS公司，上半年并表收入为人民币15亿元左右，毛利率为25.0%左右。

瑞声科技CFO郭丹在访谈时表示，2024年上半年瑞声科技各业务线都取得了积极进展，盈利能力显着提升，毛利率持续增长。更重要的是，中期业绩的表现，蕴含着公司通过战略转型所带来的未来增长价值，预计今年集团（不含PSS）业务收入较去年提升15%。此外，PSS公司并表会带来30亿左右贡献。综合来看，2024年全集团营收预计同比增长超30%，毛利率在22%-25%区间。

未来1-2年将受益AI手机升级放量

中期业绩发布会上，AI手机是重点话题之一。对此，郭丹认为，AI手机目前还处于起步阶段，功能从软件端提升推动硬件的升级，已经看到声学、结构件、麦克风等产品品类在出货量、ASP整体提升的态势，未来随着AI手机的发展和功能的进一步体现，预计硬件会在未来几年持续提升。

“AI手机有很大的想象空间，未来1-2年会看到一些变化，3-5年变化加速，这给我们带来了很多机会，对多产品线有驱动作用。”郭丹举例称，硬件端比如折叠机、超薄机型形态带来了新的趋势，公司独有的创新扬声器，及扬声器和马达二合一产品，可以更好的满足市场需求。

另外，AI手机的功耗较高，需要更好的散热方案，而瑞声科技从材料端，到精益的制程工艺、仿真设计方面都具有行业领先优势。此外，AI手机人机交互需求提升，需要更精确的语音指令等功能，会进一步推动公司MEMS麦克风升规升配，驱动价格、利润率的提升。

今年全集团综合毛利率预计提升至22%-25%

郭丹透露，随着下半年更多新机发布的季节性影响，业绩表现会比上半年更强劲，预计全年（不包含PSS）业务较去年将实现15%以上的提升，其中PSS并表将带来30亿左右贡献。2024年全集团营收预计同比增长超30%，综合毛利率也将从上半年的21.5%，进一步提升到22%-25%区间。

“整个行业从去年下半年开始，进入了升规、升配的健康态势，公司无论在声学、光学、结构件等各方面，ASP跟整体利润率都有提升。”郭丹表示，尤其车载方面，未来中长期将呈现稳健的增长态势。“可以说AAC现在是有多个增长引擎、多个平台的解决方案的公司，对未来几年的整体增长预估，我们保持积极的心态。”

声学业务未来将超100亿规模，构建全场景用户体验

郭丹表示，瑞声科技声学业务的毛利率，已经回到了健康的增长轨道。上半年毛利率是29.9%，全年会回升到30%以上。

“公司管理层在中期业绩发布会上也提到，瑞声科技原来只是电子消费类的微型声学供应商，通过PSS的购并，进一步构建了全用户全场景体验的行业标准，声学的解决方案会成为下一步声学业务的重要增长动力。这个从规模来看，声学业务类别是公司第一个超过百亿规模，而且未来的5年能够看到200亿规模的一个重要的业务产品线，在30%以上的毛利率是可以持续的。”

多个重要客户WLG项目获确定性进展

在光学业务方面，郭丹认为，光学市场从几年前相对竞争的态势，进入到了良性的发展期间。

公司上半年光学毛利率约5%，其中塑胶镜头毛利率16-17%。6P及以上中高规格镜头出货量占比15%-16%，下半年预计在15-20%之间。“按照价值量来讲，已经在30%甚至35%以上，这体现了我们的技术能力、客户的覆盖率及认可度。”

郭丹透露，瑞声科技下半年光学毛利水平将进一步修复。“单季度利润变成正向利润水平是可以预见的，大概率会在四季度出现，整体盈利水平比去年有一个非常大的利润修复，未来还会持续稳健增长。”

“尤其是G+P玻塑混合镜头和WLG镜片产品，在多个重要客户的重要项目，也已经获得确定性进展。”郭丹表示，现在行业普遍认为G+P玻塑混合镜头确实是一个更好的解决方案。公司独有的WLG技术在手机、车载等领域都有应用，是一个多领域价值创造的技术。“明年G+P玻塑镜头和WLG单镜片，在很多客户的交货，会逐步像我们对WLG技术投资的预期一样，成为整个光学业务中最重要的技术和价值支撑之一。”

中期业绩表现蕴含公司未来长期增长价值

“从今年上半年来看，传动和触觉业务随着安卓端的产品组合优化升级，目前毛利率已经在30%左右，未来将继续维持健康水平。”郭丹表示，该板块未来在马达和传动等新产品发展的助推下，有望回到高增长的态势。

“公司管理层在中期业绩发布会上也提到, 在散热产品方面，瑞声科技今年上半年达到了1.5亿元的规模，毛利率也在30%以上。随着AI带来的发展应用，未来规模有望超过10亿元。而跟精密结构件组合起来，则整体规模可达50亿元，长远来看甚至100亿元以上。”

“另外，传感器和半导体业务下半年的毛利会继续整体提升。”郭丹表示，未来两到三年内，随着AI手机带来的价值提升，以及公司资源平台带来的优势，自研产品渗透率的提升等因素的推动，传感器和半导体业务线有望得到快速发展。

郭丹强调，“中期业绩发布会上管理层也提到，这次的业绩让投资人看到AAC通过战略转型，阶段性的实现了收入的增长，以及毛利和纯利的提升，但更重要的是，中期业绩的表现蕴含着各大业务线未来的长期增长价值，更希望大家关注长期增长的确定性。”

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