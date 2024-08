Tuesday, 27 August 2024, 20:54 HKT/SGT Share: 瑞声科技CFO郭丹:预计2024年主营业务收入增长15%,PSS并表后全集团增长超30%

香港, 2024年8月27日 - (亚太商讯) — 8月22日,瑞声科技(02018)在香港举行2024中期业绩发布会,交出了一张十分亮眼的成绩单。 财报显示,2024年上半年,瑞声科技营收为人民币112.5亿元,创上市以来新高,收入同比增长22.0%,毛利率为21.5%,同比提升7.4个百分点。净利润为人民币5.37亿元,同比大幅增长257.3%。其中,去年宣布收购的PSS公司,上半年并表收入为人民币15亿元左右,毛利率为25.0%左右。 瑞声科技CFO郭丹在访谈时表示,2024年上半年瑞声科技各业务线都取得了积极进展,盈利能力显着提升,毛利率持续增长。更重要的是,中期业绩的表现,蕴含着公司通过战略转型所带来的未来增长价值,预计今年集团(不含PSS)业务收入较去年提升15%。此外,PSS公司并表会带来30亿左右贡献。综合来看,2024年全集团营收预计同比增长超30%,毛利率在22%-25%区间。 未来1-2年将受益AI手机升级放量 中期业绩发布会上,AI手机是重点话题之一。对此,郭丹认为,AI手机目前还处于起步阶段,功能从软件端提升推动硬件的升级,已经看到声学、结构件、麦克风等产品品类在出货量、ASP整体提升的态势,未来随着AI手机的发展和功能的进一步体现,预计硬件会在未来几年持续提升。 “AI手机有很大的想象空间,未来1-2年会看到一些变化,3-5年变化加速,这给我们带来了很多机会,对多产品线有驱动作用。”郭丹举例称,硬件端比如折叠机、超薄机型形态带来了新的趋势,公司独有的创新扬声器,及扬声器和马达二合一产品,可以更好的满足市场需求。 另外,AI手机的功耗较高,需要更好的散热方案,而瑞声科技从材料端,到精益的制程工艺、仿真设计方面都具有行业领先优势。此外,AI手机人机交互需求提升,需要更精确的语音指令等功能,会进一步推动公司MEMS麦克风升规升配,驱动价格、利润率的提升。 今年全集团综合毛利率预计提升至22%-25% 郭丹透露,随着下半年更多新机发布的季节性影响,业绩表现会比上半年更强劲,预计全年(不包含PSS)业务较去年将实现15%以上的提升,其中PSS并表将带来30亿左右贡献。2024年全集团营收预计同比增长超30%,综合毛利率也将从上半年的21.5%,进一步提升到22%-25%区间。 “整个行业从去年下半年开始,进入了升规、升配的健康态势,公司无论在声学、光学、结构件等各方面,ASP跟整体利润率都有提升。”郭丹表示,尤其车载方面,未来中长期将呈现稳健的增长态势。“可以说AAC现在是有多个增长引擎、多个平台的解决方案的公司,对未来几年的整体增长预估,我们保持积极的心态。” 声学业务未来将超100亿规模,构建全场景用户体验 郭丹表示,瑞声科技声学业务的毛利率,已经回到了健康的增长轨道。上半年毛利率是29.9%,全年会回升到30%以上。 “公司管理层在中期业绩发布会上也提到,瑞声科技原来只是电子消费类的微型声学供应商,通过PSS的购并,进一步构建了全用户全场景体验的行业标准,声学的解决方案会成为下一步声学业务的重要增长动力。这个从规模来看,声学业务类别是公司第一个超过百亿规模,而且未来的5年能够看到200亿规模的一个重要的业务产品线,在30%以上的毛利率是可以持续的。” 多个重要客户WLG项目获确定性进展 在光学业务方面,郭丹认为,光学市场从几年前相对竞争的态势,进入到了良性的发展期间。 公司上半年光学毛利率约5%,其中塑胶镜头毛利率16-17%。6P及以上中高规格镜头出货量占比15%-16%,下半年预计在15-20%之间。“按照价值量来讲,已经在30%甚至35%以上,这体现了我们的技术能力、客户的覆盖率及认可度。” 郭丹透露,瑞声科技下半年光学毛利水平将进一步修复。“单季度利润变成正向利润水平是可以预见的,大概率会在四季度出现,整体盈利水平比去年有一个非常大的利润修复,未来还会持续稳健增长。” “尤其是G+P玻塑混合镜头和WLG镜片产品,在多个重要客户的重要项目,也已经获得确定性进展。”郭丹表示,现在行业普遍认为G+P玻塑混合镜头确实是一个更好的解决方案。公司独有的WLG技术在手机、车载等领域都有应用,是一个多领域价值创造的技术。“明年G+P玻塑镜头和WLG单镜片,在很多客户的交货,会逐步像我们对WLG技术投资的预期一样,成为整个光学业务中最重要的技术和价值支撑之一。” 中期业绩表现蕴含公司未来长期增长价值 “从今年上半年来看,传动和触觉业务随着安卓端的产品组合优化升级,目前毛利率已经在30%左右,未来将继续维持健康水平。”郭丹表示,该板块未来在马达和传动等新产品发展的助推下,有望回到高增长的态势。 “公司管理层在中期业绩发布会上也提到, 在散热产品方面,瑞声科技今年上半年达到了1.5亿元的规模,毛利率也在30%以上。随着AI带来的发展应用,未来规模有望超过10亿元。而跟精密结构件组合起来,则整体规模可达50亿元,长远来看甚至100亿元以上。” “另外,传感器和半导体业务下半年的毛利会继续整体提升。”郭丹表示,未来两到三年内,随着AI手机带来的价值提升,以及公司资源平台带来的优势,自研产品渗透率的提升等因素的推动,传感器和半导体业务线有望得到快速发展。 郭丹强调,“中期业绩发布会上管理层也提到,这次的业绩让投资人看到AAC通过战略转型,阶段性的实现了收入的增长,以及毛利和纯利的提升,但更重要的是,中期业绩的表现蕴含着各大业务线未来的长期增长价值,更希望大家关注长期增长的确定性。”



