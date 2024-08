Tuesday, 27 August 2024, 18:20 HKT/SGT Share:

来源 Guotai Junan 国泰君安国际公布2024年中期业绩 - 收入利润全面上升,持续派发现金股息

香港, 2024年8月27日 - (亚太商讯) — 国泰君安国际公布2024年中期业绩,尽管环球多重不确定性因素持续影响香港资本市场,集团严格把控风险,以客户需求为出发点大力提升综合性金融服务能力和产品多元化,实现了收入利润全面上升,收入同比大幅上升41%达21.71亿港元,普通股股东应占溢利同比大幅增长63%达1.95亿港元的佳绩。公司致力于以高派息比率回报投资者的长期支持和认可,董事会宣派中期股息每股0.012港元,中期派息比率达59%。 国泰君安国际主席兼执行董事阎峰博士表示:「尽管市场存在较多不确定性因素,本集团秉承『稳中求进、以进促稳、务实推进』的发展基调,大力提升综合性金融服务和产品多元化,按收益性质及业务分部划分的各板块收益均实现全面增长,多元化综合性发展成果显著。未来,我们将继续大力发展财富管理业务和机构业务,坚持客需业务发展方向,为客户提供更加丰富的产品和服务,打造全面领先的综合金融服务平台,实现稳健、可持续的增长。」 紧贴市场热点与客户需求,持续强化财富管理服务能力 面对复杂多变的金融市场,集团通过多元化的产品和服务助力客户实现财富保值增值。数智化转型为客户带来持续升级的交易理财体验,一站式全球投资应用程序「君弘全球通」不断上线新功能,并推出全新理财频道。2024年上半年,集团在香港市场率先推出挂钩虚拟资产ETF的结构性票据,多元化产品服务又添崭新元素。同时,集团积极响应香港政府的新资本投资者入境计划(CIES),提供专业投资移民解决方案,旗下三只公募基金被列为CIES合资格集体投资计划,同时亦在澳门完成注册,进一步扩大了产品覆盖客群。 企业融资业务布局重点行业,债券承销保持行业领先 2024年上半年,集团债券发行承销业务实现显著增长,参与113笔债券发行,同比增长82%,发行总规模达1,877亿港元,增长170%,离岸债承销规模在中资券商中排名第二。股权业务方面,公司持续发挥与母公司协同效应,聚焦新能源、机器人、自动驾驶等重点行业,优化业务结构。期内,集团成功助力商汤集团完成超20亿港元新B类股份配售,实现该客户自港股IPO后首次股权类再融资。 加快建设绿色金融服务能力,积极推动绿色低碳发展 集团秉承"金融报国,金融为民,金融向善"的信念,深度融合ESG理念于日常运营,致力于构建负责任的综合金融服务平台。2024年上半年,集团ESG债券发行业务规模同比大幅跃升438%至近700亿港元。同时,在实现连续四年温室气体排放量下降的基础上,公司通过认购VCS林业项目碳汇资产,抵消2023年度碳排放,连续第二年实现营运层面"碳中和"。此外,集团落地香港地区及中国内地证券行业首笔多币种可持续发展贷款和公司首单绿色存款,从多个角度积极推动自身及行业的可持续发展。 未来展望 2024年下半年,国泰君安国际将继续保持稳健、务实的经营风格,积极把握市场机遇,提升核心业务能力,优化收入结构,确保公司高质量可持续发展。集团将坚持以满足客户需求为导向的业务发展方向,大力发展财富管理业务,一方面加速推进数智化转型,持续优化投资应用程序「君弘全球通」的功能,为客户打造方便快捷的一站式交易理财平台,另一方面积极丰富产品种类,协助高净值客户的高端资产配置转型;企业融资业务将继续深化与母公司的协同效应,深耕在重点行业的优势和专业能力,服务优质企业的海外融资需求;同时,集团将充分发挥区域联动作用,利用新加坡、越南和澳门附属公司的个性化优势,为机构、企业和个人客户提供全面的综合性金融服务。 - 完 –



话题 Press release summary



部门 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network



Guotai Junan Dec 3, 2015 17:56 HKT/SGT 穆迪和标普授予国泰君安国际母公司国泰君安证券 Nov 25, 2015 12:05 HKT/SGT 国泰君安证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司达成全面战略合作伙伴关系 更多新闻 >>