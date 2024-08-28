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Tuesday, 27 August 2024, 12:27 HKT/SGT
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光大环境运营质效双升 继续稳居行业龙头地位

香港, 2024年8月27日 - (亚太商讯) — 8月26日，中国环保行业龙头中国光大环境（集团）有限公司（0257.HK）（下称“光大环境”或“公司”）揭晓了其2024年上半年业绩。尽管上半年垃圾发电等传统环保领域增量市场空间有限，公司发展韧性保持强劲，不仅实现了运营收益占比持续增长，其自由现金流也在今年上半年首次转正，显示公司推动业务轻重并举、优化收益结构的努力取得显著成效，进一步巩固了其行业龙头地位与竞争优势。

深耕主业，坚定推进战略转型

2024年上半年，中国环保行业持续面临挑战，垃圾发电、污水处理、危固废等传统环保领域趋于成熟，增量市场空间呈现收缩态势，全国范围内垃圾发电项目招标仅十个，且规模均未达500吨/日。

面对如此市场形势，光大环境务实推进转型，在挖潜存量业务的运营效率与发展潜力的同时，积极探索新的增长点，围绕固废、泛水、清洁能源三大主业，推动轻重资产业务平衡发展，努力推进四个“转变”，聚焦运营质效提升，坚定向“高质量发展”目标进一步迈进。

运营为王，收入结构持续优化

业绩公告显示，光大环境2024年上半年港币156亿元的总收益中，运营服务收益近港币95亿元，占比达61%，支撑起公司约六成收益。这充分体现了公司的显著“转变”，即收入结构的持续优化，实现从以建造收益为主向以运营为主的转变。

一方面，公司大量在建、筹建项目转为在运项目：上半年建成投运项目17个、建成完工项目1个，完工及交付环境修复服务3个。另一方面，以公司业务规模最大的环保能源板块为例，该板块制定并持续落实“垃圾增量十二条措施”，全面加强垃圾来源统筹与整合，实现垃圾入场量、发电量双双提升，同时大力开展运营大比武活动，持续拓展炉渣管理提效、沼气资源化利用等垃圾发电协同业务，增加运营项目收入来源，助推运营收益持续稳步增长。

精细管理，降本增效成果显著

2024年上半年，光大环境加大力度降本增效，通过精细化企业管理，积极推进公司另一个“转变”，即企业管理由外延式向内涵式转变，各业务板块积极探索精细化管理举措，确保运营管理降本提质增效。

举例而言，环保能源板块推进反应塔清灰机器人这类运营相关课题的研究与试点，有效控制相关作业风险、提升作业效率；环保水务板块开展曝气器的清洗工作，更好保障污水处理效率，节省相关运行成本；绿色环保板块深挖生物质本地资源，精细化管控生物质综合利用项目成本，开拓供热业务，促进项目控本增效。公司亦通过一系列运营对标、数字化管理升级举措，运营质效双双提升，同时严控各类费用，强化财务管控，有效降低融资成本和生产成本。

适时布局，自由现金流成功转正

面对传统环保领域市场趋于饱和、增量空间有限的挑战，光大环境审时度势，结合国家政策与自身实际情况，主动调整战略布局，优化收益结构，保持收益稳定。

公司通过持续推动存量项目运营、积极拓展新项目、高效推进项目建设等多方面举措，实现现金流持续改善；同时在创新投入、丰富产业链布局和资产整合并购等方面持续发力，释放发展潜力，进一步增强盈利能力。随着应收账款、补贴收取和资本支出削减情况改善，光大环境自由现金流于上半年实现由负转正，同比增加港币逾30亿元。

管理层在业绩发布会上强调，公司将坚定不移地走高质量发展道路，持续提升发展内涵与质量效益，并积极探索与培育“新质生产力”。对于下一阶段的战略布局与具体措施，公司将继续聚焦主责主业，坚持轻重并举，加快新业务转型推广，促进运营质效双升，强化科创赋能，全力推动公司高质量发展。



话题 Press release summary

部门 金融, 环境, ESG, 业务
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