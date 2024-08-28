新希望服务公布2024年中期业绩

业绩摘要：

- 报告期内，公司录得收入约人民币7.09亿元，较去年同期增长18.2%；毛利为人民币2.32亿元，同比增长2.7%，毛利率为32.8%，实现股东应占净利人民币1.18亿元，同比增长7.9%。董事会建议宣派中期股息为每股0.09港元，派息比率约60%。此举反映出公司持续坚定地回馈股东，亦表明对公司未来盈利能力充满信心。

- 公司已于2024上半年完成全年目标合约额，累计签约3.53亿元，同比增长227%。公司持续优化运营管理能力，应收账款周转天数较去年同期下降6天，管理费效降至9.8%。

香港, 2024年8月27日 - (亚太商讯) — 新希望服务控股有限公司（股份代号：3658.HK）及其附属公司（统称「本公司」或「公司」）宣布其截至2024年6月30日止六个月（「期内」或「2024年上半年」）之中期业绩。

区域深耕，发展有力

截至报告期末，公司在管项目244个，在管建筑面积约3543万平方米，较去年同期增长约21.8%，签约项目264个，签约面积4052万平方米。作为一家聚焦西南和华东高能级城市的物业企业，公司秉持区域深耕战略，占总在管面积的57.1%的成都、昆明、温州三地，收入则占到62.7%，进一步验证了公司发展策略的正确性。

此外，公司通过团队重塑、机制刷新、体系建设等方式，提升核心市拓能力。在深耕成都战略背景下，成功拓得天府芙蓉园（公司首个4A级景区项目）、中诚铂悦府（首个商写外拓项目）、西川汇锦都学校（学校业态持续发力）等优质项目；在云贵区域，公司着力发挥金融业态服务优势，陆续中标民生银行昆明分行同城支行、邮储银行云南分行海埂营项目；同时，公司打造三公里市拓圈，通过标杆项目的服务品质、业主高满意度等影响，助力中标苏州中交璟庭及昆明思兰雅苑等项目。

另外，公司于2023年分别与成都经开园区投资及武侯区属国有企业成立合资公司，并于上半年完成年合同转化额6693万元。今年，公司再次扩大「新服朋友圈」，成功与四川见兴里科技达成战略合作，在轻资产运营方面合力拓展。

民生物业+，持续创利

期内，公司收入结构不断优化，「物业+生活+商业」的整体收入占比已超90%，其中，物业管理服务收入4.06亿元，占总收入57.2%，较去年同期增长27.7%；生活服务收入1.70亿元，占总收入24.1%，同比增长26.1%；商业运营服务收入0.65亿元，毛利率63.9%。

在「物业+生活」层面，公司背靠世界500强新希望集团，依托其在供应链体系、品牌口碑、产品品类等方面的优势，搭建企业服务体系，成功中标华西天府超市供应链业务，并售出约41000个礼盒，较去年同期增长300%。

在「物业+团餐」层面，综合服务项目累计已达14个，占总团餐服务项目的56%，且于上半年成功拓得公司首个10年期团餐项目-宜宾妇幼保健院，以及中标攀钢生鲜供应链项目、四川泰康医院项目等。

在「物业+商业」层面，作为重要的利润单元，新希望服务凭借卓越的综合运营能力实现商业服务外延，成功拓得兰庭集（物业+商业外拓）等项目。且部分在管项目亦保持较好的经营水平，南宁新畅行出租率较去年同期提升20个百分点，成都新希望国际及昆明大商汇亦保持超90%的出租率。

在「物业+N」层面，公司通过存量价值挖掘，进一步提高收益源，提升客户粘性。以中鼎国际项目为例，2021-2023年纯物业收入下，复合增长率仅为5.16%，在「物业+商业+团餐+生活」整合运营后，收入复合增长率达到17.5%。

高目标牵引，稳民生优势

未来，公司将继续以高目标牵引，坚定区域深耕策略，通过市场拓展、战略合资合作及收并购等方式，持续扩大业务规模；同时，进一步聚焦「物业+」，深挖客户需求，通过供应链优势、数字化运营提效，实现单项目「成本向下、收入向上」的持续创利，也将进一步链接新希望集团，用更丰富的民生服务综合解决方案，推动公司稳健发展，以高质服务兑现「民生」成果。

-完-

有关新希望服务控股有限公司（3658.HK）

新希望服务控股有限公司（股票代码3658.HK）是一家西部领先、深耕成都的提供民生服务解决方案的综合物业管理企业。背靠世界500强企业新希望集团，重点围绕「资产增值保值」与「生活安心美好」，为中高端住宅、商写办公楼等多种业态场景，提供物业管理服务、生活服务及商业运营服务等积木式组合服务。截至2024年6月30日，本集团荣获克而瑞物管颁发的「2024中国商业物业服务力TOP 10」，亿翰智库颁发的「2024中国物业企业综合实力TOP 18」，以及中指院颁发的「2024中国物业服务百强企业TOP 19」。

更多资讯请访问新希望服务网站：https://www.newhopeservice.com.cn

此新闻稿由金融公关（香港）有限公司代表新希望服务控股有限公司发布。

如有垂询，请联络：

金融公关（香港）有限公司

岳 磊 先生 电邮：Timyue@financialpr.hk

刘向阳 先生 电邮：Hulkliu@financialpr.hk

刘凌霄 小姐 电邮：Lucyliu@financialpr.hk

电话：（852）2610 0846

传真：（852）2610 0842

Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network