新希望服务公布2024年中期业绩

业绩摘要: - 报告期内,公司录得收入约人民币7.09亿元,较去年同期增长18.2%;毛利为人民币2.32亿元,同比增长2.7%,毛利率为32.8%,实现股东应占净利人民币1.18亿元,同比增长7.9%。董事会建议宣派中期股息为每股0.09港元,派息比率约60%。此举反映出公司持续坚定地回馈股东,亦表明对公司未来盈利能力充满信心。 - 公司已于2024上半年完成全年目标合约额,累计签约3.53亿元,同比增长227%。公司持续优化运营管理能力,应收账款周转天数较去年同期下降6天,管理费效降至9.8%。 香港, 2024年8月27日 - (亚太商讯) — 新希望服务控股有限公司(股份代号:3658.HK)及其附属公司(统称「本公司」或「公司」)宣布其截至2024年6月30日止六个月(「期内」或「2024年上半年」)之中期业绩。 区域深耕,发展有力 截至报告期末,公司在管项目244个,在管建筑面积约3543万平方米,较去年同期增长约21.8%,签约项目264个,签约面积4052万平方米。作为一家聚焦西南和华东高能级城市的物业企业,公司秉持区域深耕战略,占总在管面积的57.1%的成都、昆明、温州三地,收入则占到62.7%,进一步验证了公司发展策略的正确性。 此外,公司通过团队重塑、机制刷新、体系建设等方式,提升核心市拓能力。在深耕成都战略背景下,成功拓得天府芙蓉园(公司首个4A级景区项目)、中诚铂悦府(首个商写外拓项目)、西川汇锦都学校(学校业态持续发力)等优质项目;在云贵区域,公司着力发挥金融业态服务优势,陆续中标民生银行昆明分行同城支行、邮储银行云南分行海埂营项目;同时,公司打造三公里市拓圈,通过标杆项目的服务品质、业主高满意度等影响,助力中标苏州中交璟庭及昆明思兰雅苑等项目。 另外,公司于2023年分别与成都经开园区投资及武侯区属国有企业成立合资公司,并于上半年完成年合同转化额6693万元。今年,公司再次扩大「新服朋友圈」,成功与四川见兴里科技达成战略合作,在轻资产运营方面合力拓展。 民生物业+,持续创利 期内,公司收入结构不断优化,「物业+生活+商业」的整体收入占比已超90%,其中,物业管理服务收入4.06亿元,占总收入57.2%,较去年同期增长27.7%;生活服务收入1.70亿元,占总收入24.1%,同比增长26.1%;商业运营服务收入0.65亿元,毛利率63.9%。 在「物业+生活」层面,公司背靠世界500强新希望集团,依托其在供应链体系、品牌口碑、产品品类等方面的优势,搭建企业服务体系,成功中标华西天府超市供应链业务,并售出约41000个礼盒,较去年同期增长300%。 在「物业+团餐」层面,综合服务项目累计已达14个,占总团餐服务项目的56%,且于上半年成功拓得公司首个10年期团餐项目-宜宾妇幼保健院,以及中标攀钢生鲜供应链项目、四川泰康医院项目等。 在「物业+商业」层面,作为重要的利润单元,新希望服务凭借卓越的综合运营能力实现商业服务外延,成功拓得兰庭集(物业+商业外拓)等项目。且部分在管项目亦保持较好的经营水平,南宁新畅行出租率较去年同期提升20个百分点,成都新希望国际及昆明大商汇亦保持超90%的出租率。 在「物业+N」层面,公司通过存量价值挖掘,进一步提高收益源,提升客户粘性。以中鼎国际项目为例,2021-2023年纯物业收入下,复合增长率仅为5.16%,在「物业+商业+团餐+生活」整合运营后,收入复合增长率达到17.5%。 高目标牵引,稳民生优势 未来,公司将继续以高目标牵引,坚定区域深耕策略,通过市场拓展、战略合资合作及收并购等方式,持续扩大业务规模;同时,进一步聚焦「物业+」,深挖客户需求,通过供应链优势、数字化运营提效,实现单项目「成本向下、收入向上」的持续创利,也将进一步链接新希望集团,用更丰富的民生服务综合解决方案,推动公司稳健发展,以高质服务兑现「民生」成果。 -完- 有关新希望服务控股有限公司(3658.HK) 新希望服务控股有限公司(股票代码3658.HK)是一家西部领先、深耕成都的提供民生服务解决方案的综合物业管理企业。背靠世界500强企业新希望集团,重点围绕「资产增值保值」与「生活安心美好」,为中高端住宅、商写办公楼等多种业态场景,提供物业管理服务、生活服务及商业运营服务等积木式组合服务。截至2024年6月30日,本集团荣获克而瑞物管颁发的「2024中国商业物业服务力TOP 10」,亿翰智库颁发的「2024中国物业企业综合实力TOP 18」,以及中指院颁发的「2024中国物业服务百强企业TOP 19」。 更多资讯请访问新希望服务网站:https://www.newhopeservice.com.cn 此新闻稿由金融公关(香港)有限公司代表新希望服务控股有限公司发布。 如有垂询,请联络: 金融公关(香港)有限公司

