康师傅：2024年上半年业绩稳健，收入结构持续优化

香港, 2024年8月27日 - (亚太商讯) — 2024年8月26日，康师傅控股有限公司（0322.HK，以下简称“公司”，连同其附属公司“集团”）发布2024年上半年业绩公告。2024年上半年，本集团积极拥抱机遇和挑战，坚持长期主义，强化核心业务的发展和创新，实现高质量的发展与收入结构的优化，各项财务指标稳健成长。截至2024年6月30日止六个月，集团收益同比上升0.7%至412.01亿元人民币。其中，方便面事业收益138.14亿元人民币，饮品事业收益270.65亿元人民币。毛利率同比提高2.1个百分点至32.6%，EBITDA同比增长12.2%至48.25亿元人民币。

财务摘要

截至6月30日止6个月 人民币千元 2024年 2023年 变动 收益 41,201,208 40,907,456 ↑ 0.7% 毛利率（%） 32.6% 30.5% ↑ 2.1个百分点 集团毛利 13,439,915 12,465,643 ↑ 7.8% 扣除利息、税项、折旧及摊销前盈利（EBITDA） 4,824,605 4,301,711 ↑ 12.2% 本期溢利 2,235,065 1,922,879 ↑ 16.2% 本公司股东应占溢利 1,885,310 1,637,670 ↑ 15.1% 每股溢利（人民币分） 基本 33.46 29.07 ↑ 4.39分 摊薄 33.46 29.04 ↑ 4.42分 于2024年6月30日之银行存款及现金（含长期定期存款）为人民币17,930,285千元，相较2023年12月31日增加人民币3,191,904千元，净负债与资本比率为-23.0%。



2024年上半年，中国经济总体平稳运行，伴随着户外出行增加，社会消费品零售总额同比增长3.7%。在此背景下，消费者关注产品质价比，购物渠道发生转移，带动仓储会员店、折扣店、兴趣电商等渠道的增长。拥有强大的产品力、品牌力、渠道掌控力的企业，可以更好适应变化，服务消费者，从而带动业绩增长。

2024年上半年，方便面事业的毛利结构持续优化。方便面事业收益为138.14亿元人民币，受市场承压与产品结构调整影响，同比衰退1.0%，占集团总收益33.5%。期内因原材料及产品组合优化有利，方便面毛利率同比提高1.3个百分点至27.1%。在毛利率同比提高带动下，方便面事业2024年上半年的本公司股东应占溢利同比提高5.4%至8.5亿元人民币。期内，面对消费趋势的持续分化，方便面事业以多价格带、多种口味、多规格产品满足消费者多元化需求。升级核心产品，推广创新产品，布局高潜产品；贴合消费者购物方式的转变，积极拓展仓储会员店、兴趣电商等渠道。始终坚守产品品质，持续给消费者提供美味、安心的产品。

2024年上半年，饮品事业收益及毛利率进一步提升。饮品事业整体收益为270.65亿元人民币，同比成长1.7%，占集团总收益65.7%。期内透过产品组合优化与管理效能提升，饮品毛利率同比提高2.5个百分点至35.2%。由于毛利率同比提高，饮品事业2024年上半年本公司股东应占溢利同比提高26.9%至11.15亿元人民币。期内，饮品事业加速建立规模优势。聚焦核心品类，不断精进创新口味，并优化营销策略。跟随健康无糖化趋势，推出多款无糖茶，驱动即饮茶品类增长。持续布局冰冻力，投入更加科学化。

康师傅行政总裁陈应让先生表示：“预计2024年下半年，内需仍是经济增长的关键驱动力之一。‘巩固、革新、发展’是集团坚持的策略。发挥通路精耕及产能优势，积极拓展消费场景及售点覆盖，多举措激发目标人群的消费活力。集团一贯重视长期发展动力的构建。在业绩增长的目标基础上，不断加大基础研究投入，加速人才梯队培养，投资品牌建设，提升数字化运营能力，强化食品安全管控。我们倡导可持续发展，持续履行社会责任，寻求并把握发展机会，携手合作伙伴一起，为社会贡献积极力量。致力于更好服务客户和消费者，为股东创造价值，打造一个让政府放心、合作伙伴开心、消费者安心的综合性食品饮料‘民族品牌’。”

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关于康师傅控股有限公司 (0322.HK)

康师傅控股有限公司（“本公司”）及其附属公司（“本集团”）主要在中国从事生产和销售方便面及饮品。本集团于1992年开始生产方便面，并自1996年起扩大事业至方便食品及饮品；2012年3月，本集团进一步拓展饮料事业范围，完成与PepsiCo中国饮料事业之战略联盟，开始独家负责制造、灌装、包装、销售及分销PepsiCo于中国的非酒精饮料。“康师傅”作为中国家喻户晓的品牌，经过多年的耕耘与积累，深受中国消费者喜爱和支持。

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