安乐工程2024年上半年本公司拥有人应占溢利为8,240万港元



摘要 - 总收益上升14.9%至32.654亿港元，本公司拥有人应占溢利为8,240万港元

- 毛利上升5.3%至4.777亿港元，毛利率为14.6%

- 手头合约维持在117.043亿港元高位

- 中期派息每股2.38港仙 香港, 2024年8月26日 - (亚太商讯) — 香港领先的机电工程及技术服务供应商之一安乐工程集团有限公司（「安乐工程」或「公司」，连同附属公司统称（「集团」）（股份代号：1977），今天公布截至2024年6月30日止六个月（「回顾期内」）的中期业绩。集团收益录得增长，业务表现稳健，在应对挑战中前航。 回顾期内，集团收益上升14.9%至32.654亿港元。这主要源于多个数据中心、医疗、屋宇及基础设施项目的有效施工，其中包括将按进度计划逐步达到利润入账门槛然后分阶段贡献未来利润的新项目，亦源于集团在英国收购的两家升降机公司的收益贡献。毛利为4.777亿港元，而本公司拥有人应占溢利则为8,240万港元。集团手头合约维持在117.043亿港元高位，为未来业务发展奠定稳固基础。集团的投标活动于回顾期内自始至终保持活跃，合共提交581份单项价值逾一百万港元的标书或报价。根据招标时间表，多项已投标的中标情况将于年内稍后分阶段公布。董事会已决议派付中期股息每股2.38港仙。 安乐工程集团有限公司主席麦建华博士表示：「我很荣幸在此分享在上任集团主席后的首份中期报告。回顾期内，我们持续加强核心业务，以巩固我们在机电工程及技术服务市场的领导地位，推展我们多元化的业务组合，包括屋宇装备工程、环境工程、资讯、通讯及屋宇科技（『ICBT』）以及升降机及自动梯业务。集团继续投资研发并配合业务发展，不仅推展创新建筑科技以确保工程质量、安全及效率，亦开发先进的数码及环保技术以在增长业务板块中早着先机，同时满足客户需求及创造社会价值。此外，我们积极拓展升降机及自动梯业务至英国及美国地区，并探索其他新市场的机遇。透过多管齐下，集团不单维持在市场上的领导地位，亦能把握现时环境中的挑战及机遇，并实现增长。」 回顾期内，屋宇装备工程业务收益增加20.8%至21.11亿港元。于2024年6月30日，手头合约为55.85亿港元。期内，该业务的经常性维修保养收益增加11.3%至2.05亿港元。此外，集团取得多份新维修保养合约，增加经常性收益，总值1.25亿港元，包括基础设施营运、数据中心及房屋项目板块。集团在屋宇装备工程行业中领先同侪，占据可观的市场份额，并在知名客户中享有良好声誉。集团近期取得多个新机电工程服务项目，包括为铜锣湾加路连山道一幢甲级写字楼，提供全港其中一个最高度采用机电装备合成法（「MiMEP」）创新技术的方案，以及其他多个位于澳门的大型项目等，令集团目前拥有庞大及可持续的手头合约。集团将继续投资建筑信息模拟（「BIM」）及MiMEP等创新科技，包括于中国内地设立全新MiMEP设施，连同目前集团于香港的MiMEP设施，将进一步加强技术实力，提升工程质素、安全及生产力。 环境工程业务的收益为6.21亿港元。于2024年6月30日，该业务的手头合约价值45.14亿港元，当中包括取得八份新合约或重大更改施工订单，在各类环境基础设施中展现集团的优质项目管理服务专业实力。期内，集团获授多个重要项目，包括元朗的防洪坝及明渠改善工程，以及屯门稔湾堆填区的新渗滤污水处理厂。除了气候解决方案、净水、废物及污水处理等技术，例如人工智能（「AI」）驱动的数码分身技术外，集团亦推行多项创新的强化保护、营运及维修保养方案，以延长设施的服务周期，并确保基础设施能为香港提供卓越服务。海外市场方面，集团参与不同项目的招标活动，当中包括位于菲律宾特蕾莎及帕西格、每日可以处理超过2.5亿公升容量的食水处理设施工程，以及杜拜的污水处理项目。 回顾期内，资讯、通讯及屋宇科技（「ICBT」）收益为2.95亿港元。于2024年6月30日，业务的手头合约为9.38亿港元。集团配有AI视频分析技术的尖端闭路电视系统，已获香港岛南区最大的生活时尚购物中心采用，以加强保安及优化营运。除商业领域外，集团亦获授一份为将军澳一个住宅开发项目供应及安装超低电压和屋宇管理系统的工程合约。该项目为区内建于港铁站上盖的最大型住宅开发项目。集团致力把握推动香港转型为「智慧城市」和「智慧经济」中的机遇，ICBT业务提供的绿色及智慧屋宇解决方案，结合各种资讯及通讯科技，包括AI驱动的数码分身技术、能源管理技术、可再生能源管理、环境、社会及管治指标仪表板、室内环境质素管理、机械人解决方案及智慧灯柱等。其解决方案和服务，涵盖公营及私营领域的所有行业及市场板块，包括但不限于香港的数据中心、医疗及基础设施。 截至2024年6月30日，升降机及自动梯业务的收益按年增加49.4%至2.39亿港元，手头合约增加13.8%至6.67亿港元。集团旗下升降机、自动梯及自动人行道的国际品牌Anlev Elevator Group（「Anlev」）服务亚洲、美洲及欧洲数以百万计用户。作为集团增长计划的一部分，Anlev已制定相关策略，正扩展其于英国及美国的业务。在英国取得海外项目，促成相关业务的高收益。于回顾期内，香港的主要溢利来自于商业大厦及政府楼宇的维修保养合约。Anlev的表现广受客户认可，尤其以安全及服务质素见称。Anlev亦正建立规模效应以提高生产效率，并持续进行产品开发，以满足客户需求及维持竞争优势。 另外，集团位于葵涌的新总部安乐工程大厦，已经于2024年7月竣工，目前来自不同办公室的各个营运单位，正分批迁入大厦工作，预计新总部将于2024年第三季全面投入运作。麦博士表示︰「安乐工程大厦的启用，标志集团发展进入新纪元的重要里程碑。大厦配备卓越的基础设施，以让我们更好为客户及业务伙伴服务，同时提供舒适的工作环境，进一步提升生产力及部门协作。」 因应集团目前拥有的手头合约，在增长业务范畴占的领导地位，以及投标活动的强度，集团对业务前景继续保持审慎乐观。集团不断成功把握业务新机遇，并持续赢得投标合约，将助力集团持续巩固竞争力，增加收益、扩展客群及市场。政府拟将年度资本支出增加至大约900亿港元，亦将为集团带来重要机遇。集团的整体巿场机遇涵盖医疗、基建设施、房屋、数据中心、智慧技术、先进的厨余处理技术、改造现有建筑项目以促进城市可持续发展作出贡献等。集团于BIM、组装合成建筑法（「MiC」）、MiMEP、机械人解决方案，以及其他先进建筑技术方面的投资，将增加集团竞争力，助力把握新商机。集团稳健的流动资金、低负债水平及强劲的经常性现金流，让集团在财务上具备灵活性，以承接新项目赢取投标，把握现时环境中的种种机遇，并为未来的业务发展作长远部署。集团将继续探索合适而具协同效益的商机，包括扩展业务至东亚、东南亚、中东及其他地区。 麦博士总结：「安乐工程今天的成就，有赖尽责、专业能干的员工在工作岗位上默默耕耘。我们会继续以吸引及挽留人才为首要任务，并透过全方位培训促进员工发展，打造重视专业及工匠精神的企业文化。作为市场领导者，安乐工程对于能为客户提供全面而优质的多元化工程服务，一直引以为傲。我们会努力不懈，惠及客户、员工和股东之余，亦致力为香港以至全球地区，建构更美好的社会环境继续作出贡献。」 有关2024年中期业绩详情，请参阅已呈交香港联合交易所有限公司的公告。 – 完 – 关于安乐工程集团有限公司 安乐工程集团有限公司成立于1977年，为领先的机电工程及技术服务供应商，总部设于香港，业务遍及澳门、中国内地、美国及英国。本集团为不同行业，包括公共和私营的客户提供跨专业、综合性的机电工程和技术服务，涵盖屋宇装备工程、环境工程、资讯、通讯及屋宇科技（「ICBT」），以及升降机及自动梯等四大业务板块。 本集团同时制造及向全球销售Anlev升降机及自动梯，并与美国纽约最大独立升降机及自动梯公司之一Transel Elevator & Electric Inc.（「TEI」）达成伙伴关系。本集团的联营公司南京佳力图机房环境技术股份有限公司（603912.SS）专门制造精密空调设备。



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