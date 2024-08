香港, 2024年8月27日 - (亚太商讯) — “食在广州,厨出凤城。”众所周知,烹饪粤菜的名家不少都来自顺德(别称凤城),它不仅是“中国厨师之乡”,还获得“世界美食之都”的美誉。为进一步弘扬岭南文化、传承凤城点心制作的手艺,大湾区共同家园青年公益基金携手中华厨艺学院,首次举办了“岭南文化之凤城点心培训计划”,吸引了众多学生踊跃参加。大湾区青年基金希望通过此计划为香港青年搭建平台,提升自身价值,积极面对挑战,同时弘扬岭南美食文化,促进粤港两地厨艺的交流。 「岭南文化之凤城点心培训计划」由大湾区青年基金资助,于8月11到18日间,30多名中华厨艺学院的学生及导师前往顺德职业技术学院——烹饪学院(顺德厨师学院)接受培训。这次活动不仅是大湾区青年基金首次与中华厨艺学院合作,也是顺德职业技术学院烹饪学院首次培训来自香港的学生,主办和协办双方都非常重视这项活动,大湾区青年基金、中华厨艺学院的管理层和顺德厨师学院院长都亲临现场为学生鼓劲。 培训课程为期八天 管理层亲自北上为学生鼓劲 为期八天的培训课程由多位顺德名厨亲自指导,期间学生不仅学习技艺,还能品尝凤城美食。指导的名厨包括创新不忘本、将狮子“炸活”的“00后”年轻师傅陈小东;出身餐饮世家、人称“德叔”的著名点心师傅梁兆基,以及师从“南粤点心泰斗”何世晃,被称为金牌点心师的吴南驹等。 亲自北上为学生鼓劲的大湾区青年基金副行政总裁龚明明女士表示,选择凤城点心作为培训课程,是因为顺德菜属于粤菜中的广府菜系,也是广府粤菜的重要发源地之一,其中极具技艺的精致点心值得传承。龚明明女士还亲自品尝了学生制作的一款融合岭南醒狮文化的创意中式点心——醒狮酥,并给予了高度评价。 学生大开眼界 激发创意 回港后将学以致用推动粤菜 率领师生前往顺德的中华厨艺学院院长叶汉鹏指出:“此次培训之旅着重技能实践,通过多位顺德点心名厨的悉心指导,让香港新一代青年厨师掌握凤城点心的精髓及其中的饮食文化内涵,期待他们将凤城点心技艺带回香港,为‘亚洲美酒佳肴之都’注入更多美食新元素。”他希望未来能与大湾区共同家园青年公益基金开展更多合作,促进中华美食文化的传承与推广。 “顺德是世界美食之都,其中点心面点是一个重要的组成部分。”顺德职业技术学院烹饪学院院长冯才敏称赞学生学习认真、富有创意,认为通过这次合作可以推动传承顺德作为世界美食之都的地位,并将中华美食文化发扬光大。 此次培训课程既有创新也有传统,烹调方法涵盖蒸、煮、焗、炸、炖、煎、炒,制作的点心包括驰名的醒狮酥、传统鸡球包、生滚鱼片粥、广东水饺皇、叉烧软饼、大良炸油煎、凤城双皮奶、南乳蛋散仔、怀旧甜薄撑、顺德鱼皮角、脆皮紫菜角、鱼茸萝卜糕、腐皮糯米包、乳香芋丝饼,以及家乡炒鱼松、家乡煎藕饼等。 参与此次培训计划的中华厨艺学院厨艺高级文凭二年级学生黎宝桂分享道:“这次学习让我深刻了解了凤城点心的制作特色,非常讲究食材原材料的质量和鲜味,让我获益良多。”她还表示,回港后将学以致用,积极推动粤菜,并利用在顺德学习的起酥技巧,创造其他酥点。 大湾区共同家园青年公益基金 携手中华厨艺学院 首办《岭南文化之凤城点心培训计划》 为期八天的培训课程由多位顺德名厨亲自指导,期间学生不仅学习技艺,还能品尝凤城美食。 30多名中华厨艺学院的学生及导师于8月前往顺德职业技术学院——烹饪学院(顺德厨师学院)接受培训。 培训课程既有创新也有传统,烹调方法涵盖蒸、煮、焗、炸、炖、煎、炒,制作的点心包括驰名的醒狮酥。 亲自北上为学生鼓劲的大湾区青年基金副行政总裁龚明明女士表示,选择凤城点心作为培训课程,是

因为顺德菜属于粤菜中的广府菜系,也是广府粤菜的重要发源地之一,其中精致的点心值得传承。



话题 Press release summary



部门 展会, 食品

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network