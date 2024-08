Monday, 26 August 2024, 18:15 HKT/SGT Share: 哈尔滨银行发布2024年中期业绩 经营效益稳中向好 深化落实“五篇大文章”

香港, 2024年8月26日 - (亚太商讯) — 2024年上半年,哈尔滨银行全面贯彻党的二十大和二十届一中、二中全会及中央金融工作会议、中央经济工作会议精神,以加快建设金融强国为目标,以推进金融高质量发展为主题,以深化金融供给侧结构性改革为主线,认真执行国家经济金融政策,服务实体经济、防范金融风险、深化金融改革三项任务取得新成效,经营指标呈现出“规模、质量、结构、效益”稳中有进的良好态势。 经营效益稳中向好 营收利润保持双增长 据哈尔滨银行(6138.HK)8月26日发布的2024年中期业绩报告显示,资产总额为人民币8,828.378亿元,增幅8.5%;客户贷款及垫款总额为人民币3,522.373亿元,增幅9.0%;客户存款总额为人民币6,713.007亿元,增幅4.5%。2024年上半年,实现营业收入为人民币71.987亿元,同比增长8.17%;净利润为人民币8.459亿元,增幅20.8%;归属于母公司股东的净利润为人民币7.631亿元,增幅29.6%;平均总资产回报率为0.20%,平均权益回报率为1.50%;不良贷款率为2.87%,拨备覆盖率为198.62%。



提升服务实体经济质效 深化落实“五篇大文章” 中央金融工作会议提出,做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”。哈尔滨银行根据国家产业政策支持方向及地区经济发展特点,加大对制造业转型、绿色信贷、冰雪经济、专精特新企业、普惠金融等重点领域、重点项目的信贷支持力度,深化落实“五篇大文章”,为地方经济社会高质量发展提供有力的金融支持。截至2024年6月30日,黑龙江地区的贷款余额为人民币2,007.110亿元,较上年末增加人民币193.409亿元。公司类贷款总额为人民币2,017.860亿元,较年初增长9.7%,占全部贷款总额的57.3%。 报告期内,哈尔滨银行聚焦高新技术企业、科技型中小企业、专精特新企业三大客群,加大信贷投放力度,在体制机制、产品服务、流程机制等方面不断迭代优化,并持续提升绿色金融服务能力。截至2024年6月30日,该行支持科技型企业融资余额为人民币97.85亿元;绿色信贷余额为人民币93.25亿元,较年初增加人民币62.25亿元。 哈尔滨银行根植“客户利益至上”的经营理念,以专业谋发展,以服务创品牌,打造“厅堂+社区+线上”三大普惠活动体系,提升零售金融服务质效。以差异化经营、批量化获客为方向,从小微客户的全生命周期规律及细分领域客群特点等维度深度触达普惠金融客户需求。积极落实金融助力推进乡村全面振兴、加快建设农业强国的任务要求,在涉农金融服务领域精耕细作,围绕农田建设、乡村特色产业等重点领域,强化服务升级,切实增强广大农户金融服务的获得感和满意度。截至报告期末,该行零售存款本外币合计平均结余为人民币4,615.366亿元,较上年同期增长人民币485.191亿元,增幅为11.7%;哈尔滨分行零售存款余额在当地市场份额为19.3%,零售存款增量位列当地市场第一位。小企业法人贷款余额为人民币872.846亿元,较上年末增长10.0%。普惠型小微企业贷款投放人民币153亿元,同比增长12%。农户贷款余额人民币150.061亿元,较年初增长人民币7.082亿元。 报告期内,哈尔滨银行以建设“数字龙江”为契机,全面谋划数字化转型发展战略,以数据为驱动,以技术为支撑,在业务经营、管理、数据与科技能力建设及风险防控五个方向集中发力,着力提升金融科技服务水平;深耕重点产业链及上下游供应链,成功发行全行首笔数字化供应链金融业务,全力打造贸融通、财资通、链融通、e融通交易银行品牌。在养老金融方面,该行不断探索研发符合中老年人需求和风险承受能力的金融产品及服务,不断优化网点环境,开设“老年人一站式服务窗口”、设立“老年人服务专区”,不断提升针对老年客群的金融服务便利化水平。



